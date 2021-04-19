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В Калужской области мужчина вытолкнул из окна квартиры гражданку Кении

В Калужской области мужчина вытолкнул из окна квартиры гражданку Кении (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 15:46
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   кения   окно   происшествие   проститутка   
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В городе Балабаново Калужской области из окна третьего этажа выпала гражданка Кении. В этом девушке помог знакомый ей мужчина, который требовал вернуть деньги за секс-услуги.

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Метки: 360подмосковье   видео   кения   окно   происшествие   проститутка   
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13  комментариев
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34k
jonnyD 2 часа назад
Ну и зачем он купил эту ленивую негритянку ?
Да эти черномазые даже в постели работать не хотят !
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13k
sssss3 44 минуты назад
Демон эдакий, эдак никаких проституток не напасёшься!!!!
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16k
Robin Hood 2 часа назад
Это был не Негорро !!!
Ссылка www.youtube.com
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Стопудово, абизяна во время потрахушек орала - блэк лайфс мэттр! )))
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
почему покушение на убийство - падая с 3 этажа обычно не умирают.
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12k
Serg2001 Перст Указующий 51 минуту назад
Это если вверх лететь, а если вниз, то очень даже можно...
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11k
Агент Безопасной Национальности Serg2001 46 минут назад
От падения вообще не умирают. Умирают от приземления.
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12k
Роберт Шекли Агент Безопасной Национальности 8 минут назад
Я бы сказал от резкой остановки
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3k
Димка Смола/67 3 часа назад
Улыбнуло )))
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7k
Garpia121 3 часа назад
Нечего гражданкам Кении шастать по Калужским квартирам. Приехала учиться, учись.
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4k
Свирепый Бамбр Garpia121 2 часа назад
Может она приехала учиться летать ))
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927
Saplus Garpia121 2 часа назад
У меня знакомый был любитель этих покупать, нравились чем-то. Как-то болтали с одной - говорит, там у них всем относительно симпатичным - однозначно сюда судьба с одной целью. В институт естественно, я имею в виду
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