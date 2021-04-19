В Калужской области мужчина вытолкнул из окна квартиры гражданку Кении

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В городе Балабаново Калужской области из окна третьего этажа выпала гражданка Кении. В этом девушке помог знакомый ей мужчина, который требовал вернуть деньги за секс-услуги.
С многочисленными переломами девушка была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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Да эти черномазые даже в постели работать не хотят !