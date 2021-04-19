Художник воссоздает сцены из Джона Уика с помощью миниатюрных фигурок

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Парень по имени Аниндо Рудро решил отдать дань уважения Киану Ривз, воссоздав некоторые сцены из культового фильма "Джон Уик".
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Не удивлюсь, если он в какой-то момент начнёт претворять эти сцены в жизнь...