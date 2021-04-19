FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4883 поста • 1069 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Художник воссоздает сцены из Джона Уика с помощью миниатюрных фигурок

Художник воссоздает сцены из Джона Уика с помощью миниатюрных фигурок (32 фото)

Автор:
19 апреля 2021 09:17
Сообщество : Кино
Метки: Аниндо Рудро   Джон Уик   забавно   кино   миниатюрные фигурки   фильм   хобби   
178
32
Парень по имени Аниндо Рудро решил отдать дань уважения Киану Ривз, воссоздав некоторые сцены из культового фильма "Джон Уик".
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Аниндо Рудро   Джон Уик   забавно   кино   миниатюрные фигурки   фильм   хобби   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
321
vasilykopkov Полчаса назад
Работы неплохие, но что-то с этим человеком не так.
Темы сцен слишком однообразные, навязчивые, я бы сказал.
Не удивлюсь, если он в какой-то момент начнёт претворять эти сцены в жизнь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Как 2021 год был показан в кино Как 2021 год был показан в кино 12 фильмов, где главная интрига раскрывается на постере 12 фильмов, где главная интрига раскрывается на постере 12 знаменитых актеров сегодня и в своих лучших ролях 12 знаменитых актеров сегодня и в своих лучших ролях Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме Фотошопер делает забавные коллажи с участием своего отца Фотошопер делает забавные коллажи с участием своего отца
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

366138



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
4
48
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
25 шокирующих и удивительных явлений природы
0
27
25 шокирующих и удивительных явлений природы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
2
53
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
Глобальная печка-8. Кто виноват и что делать?
2
26
Глобальная печка-8. Кто виноват и что делать?
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото)
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#СССР#факты#сша#подборка#фотографии#дтп#ретро#суд
#история#Россия#картинки#Фотографии.#комментарии#позитив#сарказм.#животные#смешные#жизнь
#интересно#люди#кино#прикол#прикольные#сатира#дети#приколы#на различный вкус#смех

На что жалуетесь?

Вернуться