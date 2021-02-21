12 фильмов, где главная интрига раскрывается на постере

Спойлеры к фильмам — это зло, с которым нужно бороться. Казалось бы, в первую очередь в этом заинтересованы создатели фильмов, ведь если с сюжетными поворотами картины всё понятно, то её скорее всего никто не будет смотреть.



Но сегодня мы ознакомим вас с 12 случаями, когда создатели не боролись со спойлерами, а сами их создавали. Причём не в трейлере фильма, который можно и не смотреть, а в самом названии! То есть это тот спойлер, от которого ну никак не увернуться.



Заодно мы рассмотрим несколько случаев, когда спойлерами становились постеры фильма, которые все видят в залах кинотеатра. Тут тоже как-то странно получается — зачем выносить на постер главную сюжетную деталь, зная которую, смотреть фильм не так уж и интересно?