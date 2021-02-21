12 фильмов, где главная интрига раскрывается на постере

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Будьте осторожны, как вы уже могли догадаться, в этом посте много спойлеров!
Спойлеры к фильмам — это зло, с которым нужно бороться. Казалось бы, в первую очередь в этом заинтересованы создатели фильмов, ведь если с сюжетными поворотами картины всё понятно, то её скорее всего никто не будет смотреть.
Но сегодня мы ознакомим вас с 12 случаями, когда создатели не боролись со спойлерами, а сами их создавали. Причём не в трейлере фильма, который можно и не смотреть, а в самом названии! То есть это тот спойлер, от которого ну никак не увернуться.
Заодно мы рассмотрим несколько случаев, когда спойлерами становились постеры фильма, которые все видят в залах кинотеатра. Тут тоже как-то странно получается — зачем выносить на постер главную сюжетную деталь, зная которую, смотреть фильм не так уж и интересно?
Но сегодня мы ознакомим вас с 12 случаями, когда создатели не боролись со спойлерами, а сами их создавали. Причём не в трейлере фильма, который можно и не смотреть, а в самом названии! То есть это тот спойлер, от которого ну никак не увернуться.
Заодно мы рассмотрим несколько случаев, когда спойлерами становились постеры фильма, которые все видят в залах кинотеатра. Тут тоже как-то странно получается — зачем выносить на постер главную сюжетную деталь, зная которую, смотреть фильм не так уж и интересно?
12 лет рабства (2013)
Главная интрига: сможет ли главный герой Соломон Нортап вырваться из рабства? И главное, как скоро он это сделает? Через пару месяцев? Может, через 5 лет? Через 7?
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Планета обезьян (1968)
Главный спойлер: события в фильме разворачиваются не на далёкой планете, населённой человекоподобными обезьянами, как думают герои, а на Земле, но через 2 тысячи лет. Главный герой Джордж Тейлор узнаёт об этом в самом конце фильма, увидев наполовину зарытую под землю Статую Свободы.
Мощный плот-твист. А теперь внимание на постер.
Мощный плот-твист. А теперь внимание на постер.
Адвокат дьявола (1997)
Главная интрига: кто же этот загадочный владелец корпорации Джон Милтон, который пригласил к себе на работу молодого адвоката?
И да, существует такое понятие — «адвокат дьявола», которое хорошо подвязывается к фильму, но всё же, например, название просто «Адвокат» могло бы спасти, на секундочку, мистический триллер от такой быстрой сдачи всех карт.
И да, существует такое понятие — «адвокат дьявола», которое хорошо подвязывается к фильму, но всё же, например, название просто «Адвокат» могло бы спасти, на секундочку, мистический триллер от такой быстрой сдачи всех карт.
Уцелевший (в оригинале «Единственный уцелевший», 2013)
Главная интрига: какая судьба уготована четверым морским котикам, выполняющим разведывательную миссию? И кто именно останется тем уцелевшим? А на этот вопрос ответит постер фильма.
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса (2007)
Главная интрига: что же произойдёт в конце фильма? Каково будет развитие взаимоотношений известного налётчика Джесси Джеймса и нанятого им Роберта Форда?
Побег из Шоушенка (1994)
Главная интрига: сможет ли главный герой Энди Дюфрейн, приговорённый к двум пожизненным заключениям, сбежать из тюрьмы Шоушенк?
Кстати, оригинальное название «The Shawshank Redemption» можно перевести как «Искупление Шоушенком».
Кстати, оригинальное название «The Shawshank Redemption» можно перевести как «Искупление Шоушенком».
Англичанин, который поднялся на холм, а спустился с горы (1995)
Главная интрига: смогут ли жители городка Финнон Гару искусственно увеличить свою одноимённую гору, чтобы приехавшие к ним картографы смогли официально оставить ей статус «горы», а не понизить его до «холма»?
Терминатор: Генезис (2015)
Главный спойлер: Джон Коннор, которого пытается спасти не одно поколение терминаторов, в этом фильме сам становится андроидом. Ух ты! Жаль только по ходу фильма это не станет сюрпризом, так как Джон показан киборгом уже на постере.
Джек — покоритель великанов (в оригинале «Джек — убийца великанов», 2013)
Главная интрига: сможет ли главный герой Джек справиться с враждебными великанами, которых он встретит по ходу сюжета?
Полёт Феникса (2004)
Главная интрига: сможет ли команда потерпевшего крушение в пустыне грузового самолёта построить новый летательный аппарат, названный ими Феникс, и улететь на нём?
Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов (2002)
Главная интрига: какие трудности могут возникнуть у республики и джедаев? Кто поможет сепаратистам организовать перевес войск в свою сторону?
8 подруг Оушена (2018)
Главный спойлер: одна из «подруг» Дафна Клюгер по ходу сюжета вроде как не является частью команды авантюристок, но в конце вдруг оказывается, что является. Вот это да!
Впрочем, если посчитать всех героинь, то она как раз восьмая, что намекает. Так её ещё и на постере показали, не оставляя возможности повороту сюжета сработать.
Впрочем, если посчитать всех героинь, то она как раз восьмая, что намекает. Так её ещё и на постере показали, не оставляя возможности повороту сюжета сработать.
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