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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (20 фото)

Автор:
18 апреля 2021 22:11
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
420
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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
Пришлось вынести в заголовок, просто писателей много а читателей мало!
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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zloykoyot Час назад
Что-то вспомнился анекдот: "Однажды мальчика Ваню Павлова на улице укусила собака. Собака убежала и забыла, а мальчик вырос и не забыл."
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