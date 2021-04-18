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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
Пришлось вынести в заголовок, просто писателей много а читателей мало!
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
Пришлось вынести в заголовок, просто писателей много а читателей мало!
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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