Красотища какая: 15 уникальных реликвий Рюриковичей и Годуновых

Гибель династии Рюриковичей в конце XVI века была настоящим потрясением для русского народа. Вот ценности последних Рюриковичей из собрания Музеев Московского Кремля.
1. Шапка Казанская, 1553–1558
Принадлежала царю Ивану Грозному
2. Держава, конец XVI — начало XVII в.
3. Скипетр, конец XVI — начало XVII в.
4. Ковш, вторая половина XVI в.
Создан повелением царя Ивана Грозного из золота, взятого в Полоцке в 1563 г.
5. Кубок-петух, конец XV — первая треть XVI в.
Принадлежал великому князю Ивану III
6. Крышка раки святого царевича Димитрия, 1628–1630 гг
7. Шапочка царевича Дмитрия, конец XVI в.
8. Трон, конец XVI — начало XVII в.
Дар иранского шаха Аббаса I царю Борису Годунову в 1604 г.
9. Крест напрестольный, вторая половина XVII в.
Вклад царя Бориса Годунова в Чудов монастырь в 1599 г.
10. Медаль в память коронования Лжедмитрия I
Отчеканена с оригинального штемпеля начала XVII в.
11. Трофейный щит, XVI в.
Поступил в казну вместе с оружием рода Мстиславских в 1622 году
12. Седло гусарское, XVI в.
Подарок польского короля Сигизмунда III царю Борису Годунову.
13. Блюдо, 1561
Подарено Иваном Грозным жене, царице Марии Темрюковне
14. Сосуд ритуальный, XVI в.
Из захоронения царя Ивана Грозного в Архангельском соборе Московского Кремля.
15. Панагия (образ Богоматери) патриарха Гермогена, 1603
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