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Красотища какая: 15 уникальных реликвий Рюриковичей и Годуновых

Красотища какая: 15 уникальных реликвий Рюриковичей и Годуновых (16 фото)

Автор:
18 апреля 2021 09:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Рюрикович   годунов   красота   реликвия   факты   фото   
354
16

Гибель династии Рюриковичей в конце XVI века была настоящим потрясением для русского народа. Вот ценности последних Рюриковичей из собрания Музеев Московского Кремля.

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Метки: Рюрикович   годунов   красота   реликвия   факты   фото   
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4  комментария
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750
Сергей 13 минут назад
Лепо...
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Андрей Александрович Час назад
А знаете что находится в частных коллекциях?
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Евгений Суслов Андрей Александрович 8 минут назад
Причем за заграницам -никто никогда не узнает
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Мойша Андрей Александрович 4 минуты назад
А знаете сколько и чего находится в загашниках королевы Виктории из сокровищ Романовых, и как они туда попали?
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