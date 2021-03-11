Древнейшие "венки" у дорог: рунические камни викингов

Видели наверняка как вдоль дорог стоят венки по погибшим там участникам дорожного движения. Многие отворачиваются при виде их. многие возмущены - здесь вам не кладбище. Но если подумать. то эта традиция уходит глубокими корнями в прошлое - викинги привлекали внимание к своим умершим родственникам, расставляя надгробия вдоль дорог
По всей Скандинавии, и особенно в шведской провинции Уппланд, разбросаны тысячи камней с вырезанными руническими надписями, датируемыми от бронзового века до наших дней.
Большинство сохранившихся рунических камней Швеции датируются концом эпохи викингов или XI веком нашей эры.
Рунные камни в основном возводились как памятники умершим родственникам, друзьям или близким
Мужчина работает над восстановлением треснувшего рунного камня в Сведжорне в Седра Винге. Надпись гласит: «Толе и Торни поставили эти памятники в память о Торе и Клакке, их сыновьях».
Сегодня в Швеции существует около 2500 рунных камней, другие в меньшем количестве - в Дании (250), Норвегии (50) и на Британских островах (около 40).
Рунический камень, Кунгсхоллет, Кьюла, Седерманланд, Швеция (Солнце 106)
Девушка с руническим камнем в Лейсте. Надпись гласит: «Вигдьярв, Йорунд и Сигбьёрн поставили камень в память о Свартунге, их отце».
Рунический камень U455, Нэсбю — рунический камень из Нэсбю, воздвигнутый сыном в честь своих погибших родителей в конце XI века. Камень установлен на холме, в 4,5 км к северо-востоку от Сигтуны
Резьба по холмфасту вдоль дороги в Седертелье. 1930
Рунический камень рядом с домом в Херрестаде. Надпись гласит: «Гудмунд поставил эти памятники в память об Ормаре, его сыне».
Рунический камень из Рёка с наиболее длинной известной надписью, состоящей из 762 рун
Рунический камень (против 27) в Grällsta. Надпись гласит: «Торбьёрн и Ингефаст воздвигли (камень) в память о Сигторне, их отце. Он умер во время путешествия. Литл вырезал руны».
Девушка с плюшевым мишкой у рунного камня в Седербю, Боткирка. Надпись гласит: «Сиббе и Тьярве воздвигли камень в память об их отце Торкеле».
Рунический камень (Sö 111) в Стенквисте с молотом Тора. Надпись гласит: «Хельге, Фрегер и Торгёт установили украшенные рунами памятники в память об их отце Тюдмунде».
Камень Навельшё в Нёббелехольме. Надпись гласит: «Ганнкель поместил этот камень в память о Гуннаре, его отце, сыне Роде. Хельге положил его, своего брата, в каменный гроб в Бате в Англии».
Славянские аналоги. Борисовы камни
Стерженский крест — каменный четырёхконечный крест, поставленный в 1133 году новгородским боярином Иванко Павловичем в память о совершенствовании водных путей
Тмутараканский камень — мраморная плита с древнерусской надписью, в которой сообщается об измерении расстояния между двумя городами — Тмутараканью и Корчевом (Керчью) в 1068 году.
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