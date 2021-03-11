FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 637 постов • 164 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Древнейшие "венки" у дорог: рунические камни викингов

Древнейшие "венки" у дорог: рунические камни викингов (31 фото)

Автор:
11 марта 2021 13:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   викинги   история   камни   надгробия   рунические   руны   
872
31

Видели наверняка как вдоль дорог стоят венки по погибшим там участникам дорожного движения. Многие отворачиваются при виде их. многие возмущены - здесь вам не кладбище. Но если подумать. то эта традиция уходит глубокими корнями в прошлое - викинги привлекали внимание к своим умершим родственникам, расставляя надгробия вдоль дорог

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   викинги   история   камни   надгробия   рунические   руны   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Зато родное? Сколько денег дерут за «достойный» отдых на русских курортах (13 фото) Зато родное? Сколько денег дерут за «достойный» отдых на русских курортах (13 фото) 20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны 20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны 20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни 20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни 15 самых знаменитых сладких старичков 15 самых знаменитых сладких старичков Не 11-м сентября едины: 15 катастрофических моментов столкновения домов с с самолетами Не 11-м сентября едины: 15 катастрофических моментов столкновения домов с с самолетами 25 древних творений рук человека, которые восхищают нас до сих пор 25 древних творений рук человека, которые восхищают нас до сих пор
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

588996



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
7
50
Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
В интернете придумали новую сексуальную ориентацию, чтобы позлить леваков
3
208
В интернете придумали новую сексуальную ориентацию, чтобы позлить леваков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Разбирая ситуацию с укусом охранника, Псаки однозначно встала на сторону собаки&nbsp;Байдена
0
25
Разбирая ситуацию с укусом охранника, Псаки однозначно встала на сторону...
Чай или кофе? Блогер показал разницу в эффекте между напитками
0
23
Чай или кофе? Блогер показал разницу в эффекте между напитками
Неожиданный поворот: девушка пригласила парня на свидание, утаив одну деталь
Неожиданный поворот: девушка пригласила парня на свидание, утаив одну деталь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#Россия#красота#автомир#кино#аварии#новости#Душевное
#Юмор#факты#подборка#животные#автомобили#Разное#авто аварии#картинки#приколы#знаменитости
#интересное#интересно#люди#СССР#дтп#дети#в мире#космос#сша#истории

На что жалуетесь?

Вернуться