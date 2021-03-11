Древнейшие "венки" у дорог: рунические камни викингов

Камень является поминальным: «О Вемуде говорят эти руны. Варин сложил их в честь павшего сына». Затем следует поэтическая строфа с некими намёками на несохранившийся миф: " Скажи, память, какой добычи было две, которую двенадцать раз на поле брани добывали, и обе брались вместе, от человека к человеку. Скажи еще, кто в девяти коленах лишился жизни у остготов и до сих пор все первый в битве. Тьодрик правил, смелый в бою, кормчий воинов в море готов. Ныне сидит он, держа свой щит, на готском коне, вождь мерингов."