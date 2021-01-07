"Amen and a woman": американский пастор поиграл в толерантность

Такая игра в толерантность стала возможной на фоне предложений (очень настойчивых) демократов изменить общепринятые правила и заменить ряд слов (мать, отец, сын, дочь, брат, тетя) на гендерно-нейтральные термины. 3 января демократы еще раз напомнили о своем предложении, но республиканцы с ними не согласились. Вот и результат. Эта речь не осталась незамеченной.



Республиканцы США и политики из других стран недоумевают: неужели пастор не в курсе, что слово "аминь" не имеет никакого гендера, хоть его написание и оставляет простор для фантазии ("amen")?