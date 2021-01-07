"Amen and a woman": американский пастор поиграл в толерантность

На открытии 117-й сессии Конгресса США демократ Эмануэль Кливер начал заседание традиционной молитвой, которую завершил весьма необычным образом. Тот самый случай, когда все чаще вспоминаешь слова Задорнова...
Пастор Объединённой методистской церкви и по совместительству конгрессмен США перед первым днем работы прочел традиционную молитву, однако ее финал оказался неожиданным. "Всевечный Господь, мы преклоняемся пред Твоим Престолом благодати, оставляя позади политически и социально беспокойный 2020 год. Да исцелится наше общество, да обуздаем мы наши племенные влечения, и да укрепится наш дух", - произносит Кливер и завершает свою речь словами "amen and a woman".
Такая игра в толерантность стала возможной на фоне предложений (очень настойчивых) демократов изменить общепринятые правила и заменить ряд слов (мать, отец, сын, дочь, брат, тетя) на гендерно-нейтральные термины. 3 января демократы еще раз напомнили о своем предложении, но республиканцы с ними не согласились. Вот и результат. Эта речь не осталась незамеченной.
Республиканцы США и политики из других стран недоумевают: неужели пастор не в курсе, что слово "аминь" не имеет никакого гендера, хоть его написание и оставляет простор для фантазии ("amen")?
Республиканцы США и политики из других стран недоумевают: неужели пастор не в курсе, что слово "аминь" не имеет никакого гендера, хоть его написание и оставляет простор для фантазии ("amen")?
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Конгрессмен-республиканец Гай Решенталер выразил возмущение таким словообразованием. "Аминь — это латинское слово, которое значит «да будет так». Это слово не имеет рода. К сожалению, факты для прогрессивных (демократов) не имеют значения. Невероятно", - написал он в своем Твиттере.
"В слове "аминь" нет никакого намека на гендерную принадлежность. Совершеннейший абсурд!" — удивляется член Палаты представителей Рик Кроуфорд (Rick Crawford).
Конгрессмен Тим Берчетт (Tim Burchett) добавляет: "Эта политкорректность окончательно вышла из-под контроля".
Член Палаты представителей от штата Флорида Мэтт Гэтц (Matt Gaetz) и вовсе саркастично замечает, что гендерная система не является бинарной. "Как же нам быть с остальными 42 гендерными идентичностями?" - добавляет он. Мэтт Гаец заметил, что "Конгрессмена Дебби Вассерман-Шульца теперь можно называть только «Вассерпёрсон-Шульц» ("person" в переводе с англ. "человек").
Конгрессмен Тим Берчетт (Tim Burchett) добавляет: "Эта политкорректность окончательно вышла из-под контроля".
Член Палаты представителей от штата Флорида Мэтт Гэтц (Matt Gaetz) и вовсе саркастично замечает, что гендерная система не является бинарной. "Как же нам быть с остальными 42 гендерными идентичностями?" - добавляет он. Мэтт Гаец заметил, что "Конгрессмена Дебби Вассерман-Шульца теперь можно называть только «Вассерпёрсон-Шульц» ("person" в переводе с англ. "человек").
In related news:— Matt Gaetz (@mattgaetz) January 4, 2021
Rep. Debbie Wasserman-Schultz may now only be referred to as “Wasserperson-Schultz” https://t.co/abXyPpaWrC
Еще один пример, на этот раз адекватного политика. "Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером
Бен Шапиро - известный колумнист и политический комментатор. Он, один из немногих, кто категорически отрицает наличие каких-либо еще гендеров, кроме тех, что дала природа. На встрече с молодыми активистами консерватор рассказал о своей точке зрения и был очень убедителен. На реакцию накрашенного транса стоит посмотреть!
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Метки: Конгресс США видео молитва пастор речь толерантность
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Ах как анти-толерантно!
Ему надо было брать пример с Германии.
Вообще то это еврейское слово, אמן-амен ! Происходит от глагола ל ה א מ ין - верить! То есть молящийся после молитвы как бы убеждает себя что он верит в то что только что наплёл...
И толерантность это хорошо, только не в такой ипанутой гипертрофированной форме как в США, не надо целовать негров и геев в зад, достаточно просто признать наличие общечеловеческих прав у всех, вне зависимости от цвета пятки или могущества воображаемого друга
(с) Михаил Задорнов