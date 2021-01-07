FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 551 пост • 198 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
"Amen and a woman": американский пастор поиграл в толерантность

"Amen and a woman": американский пастор поиграл в толерантность (7 фото)

Автор:
07 января 2021 15:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Конгресс США   видео   молитва   пастор   речь   толерантность   
2025
7
На открытии 117-й сессии Конгресса США демократ Эмануэль Кливер начал заседание традиционной молитвой, которую завершил весьма необычным образом. Тот самый случай, когда все чаще вспоминаешь слова Задорнова...
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Конгресс США   видео   молитва   пастор   речь   толерантность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Денис 2 часа назад
Какой неприкрытый сексизм! А что же с трансгендерами? А с остальными тридцатью пятью полами? Почему негропастор не указал их в своей чудо-проповеди?
Ах как анти-толерантно!
Ему надо было брать пример с Германии.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
EM 2 минуты назад
Он бы ещё сказал ; АБЛЭКМЭН ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гур 8 минут назад
Вот они придурки....
Вот они придурки....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
351
Дмитрий Полчаса назад
И? Как с этим жить? А как мы без этого жили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Vladimirs Orlovskis 47 минут назад
Ни хрена не понял. Кто кого пидрилой назвал ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
KL11 Vladimirs Orlovskis 38 минут назад
все они там педрилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander 53 минуты назад
Что бы интереснее было читать, в заголовке нужно написать не пастор, а " черножопый долб@Йоп"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
ya.darkx Час назад
Вершины толерантности находятся на дне выгребной ямы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander ya.darkx 55 минут назад
Эта фраза станет афоризмом. Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталик из Израиля 2 часа назад
"Аминь это латинское слово, которое значит «да будет так».
Вообще то это еврейское слово, אמן-амен ! Происходит от глагола ל ה א מ ין - верить! То есть молящийся после молитвы как бы убеждает себя что он верит в то что только что наплёл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Тибериус 2 часа назад
Коллега по работе был консерватором во всём, (умер три года назад), так он однажды сказал, что нельзя весь болдобиезм воспринимать всерьёз, даже если кто-то считает это оригинальностью мышления. Сказал он это году в 2001-02 о живописи С.Дали и мы с ним долго спорили. Как же его слова подошли к современному проявлению толерантности, я поражаюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
646
Гаврила П. 2 часа назад
Окно Овертона потихоньку двигается... к сожалению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Хью́берт 2 часа назад
Все негры хотят жить чисто и солидно, как белые люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
470
Alexander 2 часа назад
Раньше всех таких гомосексуальных и оных еже с ними считали медицинской патологией, теперь в патологию пытаются превратить простую нормальную ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, скоро, чувствую, весь Запад станет поклоняться или Анусу или Черной божьей матери, не сомневаюсь что и Иисуса сделают защитником гомиков, и судя из этих фактов, кем - то спланировано уничтожение человечества к спланированному количеству землян!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ego sum qui sum Alexander 2 часа назад
А рыжих раньше считали детьми дьявола. "Раньше" не равно "хорошо".
И толерантность это хорошо, только не в такой ипанутой гипертрофированной форме как в США, не надо целовать негров и геев в зад, достаточно просто признать наличие общечеловеческих прав у всех, вне зависимости от цвета пятки или могущества воображаемого друга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Vadim_Nessterov 3 часа назад
"В Нью-Йорк на выставку отправилась известная картина русского художника Малевича «Черный квадрат». Однако политкорректные американцы, чтобы не обижать черное население Америки, выставили ее под названием «Афроквадрат»".
(с) Михаил Задорнов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«После 200 фильмов и множества сломанных костей он, наконец, мой!». Речь Джеки Чана после получения Оскара «После 200 фильмов и множества сломанных костей он, наконец, мой!». Речь Джеки Чана после... «Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН «Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН "Я не поп-звезда, я просто поп": юморной священнослужитель наставляет новобранцев ВДВ "Я не поп-звезда, я просто поп": юморной священнослужитель наставляет новобранцев ВДВ Яблоко от яблони: пастор-заклинатель змей чуть не погиб от змеиного укуса Яблоко от яблони: пастор-заклинатель змей чуть не погиб от змеиного укуса "Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером "Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

632529



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
2
151
Скажи спасибо 2020 году
15 потрясающих кадров, когда фотографу повезло по-крупному
6
25
15 потрясающих кадров, когда фотографу повезло по-крупному
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сегрегация АББА
3
23
Сегрегация АББА
На автопилоте в Tesla Model 3 из Сан-Франциско в Лос-Анджелес
0
5
На автопилоте в Tesla Model 3 из Сан-Франциско в Лос-Анджелес
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#интересно#прикольные#история#приколы#Россия#забавно#коты#фильмы
#животные#прикол#люди#знаменитости#кино#смешные#интересное#капитолий#новинки#movienews.film
#фото#факты#сша#позитив#настроение#на различный вкус#актеры#китай#СССР#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться