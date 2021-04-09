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Елизавета Вторая и принц Филипп: королевская история любви

Елизавета Вторая и принц Филипп: королевская история любви (15 фото)

Автор:
09 апреля 2021 16:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: великобритания   звезды   королева Елизавета II   люди   новости   потеря   принц Филипп   
1466
15
Елизавета родилась в 1926 году, а Филипп в 1921. У них общая прапрабабушка, королева Виктория, что делает их четвероюродными братом и сестрой. Это очень дальнее родство.
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Метки: великобритания   звезды   королева Елизавета II   люди   новости   потеря   принц Филипп   
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3  комментария
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150k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Вон оно что, семейка психическо-неуравновешенная, полнейший инцест.
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31k
Alex Час назад
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4
Владимир Щербаков Час назад
Да нас@рать на них, миллионы людей любят друг друга, чем они лучше других...
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