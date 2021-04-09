Елизавета Вторая и принц Филипп: королевская история любви

Обаятельный голубоглазый он просто очаровал Лилибет, они проводили много времени вместе, когда он развлекал принцесс своей компанией, а покорила ее окончательно его ловкость, с которой он перепрыгнул через сетку во время игры в теннис ( что еще нужно юной девушке на самом деле?).



Лилибет сразу поняла, что он тот самый, а вот Филипп поначалу просто воспринимал компанию принцесс, как приятное времяпрепровождение. Когда принцессы уехали, между Филиппом и Лилибет завязалась переписка, она хранила его фотокарточку на тумбочке у кровати. Во время Второй Мировой войны Филипп служил в британском флоте, а в отпуск приезжал уже в Лондон. Рождество 1943 года он встретил в Виндзорском замке с королевской семьей.