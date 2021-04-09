Елизавета Вторая и принц Филипп: королевская история любви

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Елизавета родилась в 1926 году, а Филипп в 1921. У них общая прапрабабушка, королева Виктория, что делает их четвероюродными братом и сестрой. Это очень дальнее родство.
Родители королевы король Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон, а сама Лилибет, как ласково ее называли дома, даже не должна была стать королевой, но судьба сложилась иначе, чем ей было предрешено при рождении.
Филипп родился на острове Корфу, он был принцем датским и греческим, племянником правящего короля эллинов Константина I. Но когда ему было два года, его дядю свергли, а семья была вынуждена бежать во Францию.
Филипп родился на острове Корфу, он был принцем датским и греческим, племянником правящего короля эллинов Константина I. Но когда ему было два года, его дядю свергли, а семья была вынуждена бежать во Францию.
Как они встретились
Познакомились они уже в 1934 году, на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве, когда маленькой Лилибет было восемь лет, а Филиппу - 13. Их судьбы были совершенно разными - девочка жила во дворце, получала отличное домашнее образование, подходящее для принцессы, а родители Филиппа разошлись, отец заводил романы то с одной, то с другой, а мама мальчика была насильно помещена в психиатрическую клинику с диагнозом "параноидальная шизофрения". Так он и оказался у родственников в Великобритании.
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Любовь
Потом они встретились еще раз, и вот уже в 13 лет Елизавета посмотрела на Филиппа не только как на дальнего родственника. В 1939 году Георг VI вместе с женой Елизаветой Боуз-Лайон и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет явился с визитом в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. На всех официальных мероприятиях их должны были сопровождать местные кадеты, однако они все слегли с болезнью и их место занял 18-летний Филипп, который уже два года учился в колледже.
Обаятельный голубоглазый он просто очаровал Лилибет, они проводили много времени вместе, когда он развлекал принцесс своей компанией, а покорила ее окончательно его ловкость, с которой он перепрыгнул через сетку во время игры в теннис ( что еще нужно юной девушке на самом деле?).
Лилибет сразу поняла, что он тот самый, а вот Филипп поначалу просто воспринимал компанию принцесс, как приятное времяпрепровождение. Когда принцессы уехали, между Филиппом и Лилибет завязалась переписка, она хранила его фотокарточку на тумбочке у кровати. Во время Второй Мировой войны Филипп служил в британском флоте, а в отпуск приезжал уже в Лондон. Рождество 1943 года он встретил в Виндзорском замке с королевской семьей.
Лилибет сразу поняла, что он тот самый, а вот Филипп поначалу просто воспринимал компанию принцесс, как приятное времяпрепровождение. Когда принцессы уехали, между Филиппом и Лилибет завязалась переписка, она хранила его фотокарточку на тумбочке у кровати. Во время Второй Мировой войны Филипп служил в британском флоте, а в отпуск приезжал уже в Лондон. Рождество 1943 года он встретил в Виндзорском замке с королевской семьей.
Помолвка
1946 год. Старший лейтенант Филипп Маунтбеттен возвращается с войны. Ему 25 лет, серьезность его намерении в отношении Елизаветы не вызывает никаких сомнений, но отец принцессы все же не был до конца уверен в правильности дочернего выбора. Он был недостаточно финансово обеспечен, был выходцем из семьи изгнанника, а его манеры все же не дотягивали до королевской семьи - грубоват, резок и неполиткорректен. Также Георг сомневался, не скороспела ли влюбленность его дочери в практически первого встречного.
Но Елизавета была уверена. И тверда в своем решении. И поэтому, в конце 1946 года, когда Филипп вручил ей кольцо, сделанное на заказ ювелирным домом Garrard, по его же эскизу, она сразу же ответила решительное "да".
Георг с трудом, но согласился, потребовав только, чтобы о помолвке было объявлено по наступлении у принцессы 21 года.
Георг с трудом, но согласился, потребовав только, чтобы о помолвке было объявлено по наступлении у принцессы 21 года.
10 июля 1947 года дворец официально объявил о грядущем замужестве Елизаветы. Филипп отказался от всех прочих титулов, принял британское подданство и сменил конфессию. также он получил титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.
Свадьба была, несмотря на тяжелые условия
В конце 40-х Великобритания приходила в себя после войны - продовольствие по карточкам, экономика на нуле, однако подданым хотелось праздника, они хотели увидеть свадьбу. Правительство не стало переносить ее, торжество, по меркам королевства, было довольно-таки скромным. Ткань Елизавета покупала сама, на скопленные карточки. Женщины со всей страны присылали ей свои, но она не могла пользоваться ими, по закону. Даже на свадебный торт собирали все вместе - страны-друзья присылали необходимые ингредиенты как пожертвования.
После свадьбы молодые уехали в дом лорда Маунтбеттена в графстве Хэмпшир, где скромно прошел их медовый месяц. Елизавета присылала семье письма, в которых говорила, что Филипп самый милый человек в мире, просто ангел, а он писал, что просто не заслуживает того счастья, что на него свалилось.
После свадьбы молодые уехали в дом лорда Маунтбеттена в графстве Хэмпшир, где скромно прошел их медовый месяц. Елизавета присылала семье письма, в которых говорила, что Филипп самый милый человек в мире, просто ангел, а он писал, что просто не заслуживает того счастья, что на него свалилось.
В первые же годы брака Елизавета стала королевой
В начале 50-х здоровье Георга стало ухудшаться, Елизавета брала на себя часть королевский обязанностей, совершала зарубежные визиты. Именно в одну из таких поездок она и стала королевой Великобритании.
У Елизаветы и Филиппа родилось четверо детей
Принц Чарльз, первенец, родился через год после свадьбы. Через два года родилась принцесса Анна, и после этого Елизавета взошла на престол. Полностью отдавая себя новым обязанностям, несмотря на желание родить еще. Третьего ребенка, принца Эндрю, она родила лишь через 10 лет, а еще через четыре года на свет появился принц Эдвард.
Безоблачно не бывает ни у кого
Долгий, очень долгий брак Елизаветы и Филиппа (больше 70 лет), конечно не мог быть идеальным всегда. Сложности семейной жизни известны лишь по слухам, но совершенно точно известно, что после коронации Елизаветы Филиппу пришлось оставить военную службу, чтобы помогать жене с ее обязанностями. Также герцог не любил Букингемский дворец, желая оставаться любимой Кларенс-хаус. Еще Филипп хотел, чтобы дети носили его фамилию Маунтбеттен, однако королева сначала оставила за наследниками фамилию Виндзор, но через какое-то время согласилась на двойную - Маунтбеттен-Виндзор.
Но это все ничего, по сравнению со слухами о приписываемых Филиппу романах. Его пытались обвинить в связях и с журналистками, и с балеринами, и с актрисами, и с писательницами.
Слухи были, но конкретных подтверждений этому не было. На такие романы время надо, а откуда бы он его взял.
Слухи были, но конкретных подтверждений этому не было. На такие романы время надо, а откуда бы он его взял.
И все таки... В чем секрет счастливого брака?
Когда Филипп и Елизавета праздновали золотую годовщину свадьбы в 1977 году, королева произнесла очень важные и трогательные слова о своем муже, заметив, что он не любит комплименты, однако все эти годы он был настоящей опорой и поддержкой.
Сам же Филипп как-то сказал: "Моя главная и единственная работа - это никогда не подводить королеву".
Сам же Филипп как-то сказал: "Моя главная и единственная работа - это никогда не подводить королеву".
В разные годы герцог Эдинбургский говорил, что секрет счастливого брака в том, что у каждого из них свои увлечения и интересы, а также толерантность Елизаветы.
Бывший секретарь Ее Величества лорд Чартерис утверждал, что секрет их брака такой: "Принц Филипп - единственный человек в мире, который относится к королеве как к простому человеку".
Бывший секретарь Ее Величества лорд Чартерис утверждал, что секрет их брака такой: "Принц Филипп - единственный человек в мире, который относится к королеве как к простому человеку".
Внуки утверждают, что не все так уж очевидно, как они говорят.
"Хотел бы я узнать их секрет, — сказал принц Уильям после празднования очередного юбилея свадьбы бабушки и дедушки. - Они самая замечательная пара, и я надеюсь, что нас с Кэтрин ждет похожее будущее"
А Гарри, младший брат Уильяма, уверен, что Елизавета и Филипп были замечательной командой: "Я не думаю, что она бы справилась со своей работой без него".
Сегодня королева потеряла свою опору, мужа, который был ее верным спутником и другом много-много лет.
"Хотел бы я узнать их секрет, — сказал принц Уильям после празднования очередного юбилея свадьбы бабушки и дедушки. - Они самая замечательная пара, и я надеюсь, что нас с Кэтрин ждет похожее будущее"
А Гарри, младший брат Уильяма, уверен, что Елизавета и Филипп были замечательной командой: "Я не думаю, что она бы справилась со своей работой без него".
Сегодня королева потеряла свою опору, мужа, который был ее верным спутником и другом много-много лет.
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