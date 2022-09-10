Британские экоактивисты вышли на борьбу против здравого смысла и колёс

Дело в том, что британские "экошизики" решил, что именно грузовики больше всего портят экологию, а в частности, жизнь бедным коровкам. Да-да, ведь именно на этих машинах вывозят молоко с ферм.

Протестующие из группы под названием "Восстание животных" засняли на видео, как они героически просверливают отверстия в шинах нескольких грузовиков на молочных фермах Muller Wiseman, Эшмор-Лейк-Уэй, Уилленхолл. Эти машины должны были перевезти молоко в другие регионы страны.