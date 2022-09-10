Британские экоактивисты вышли на борьбу против здравого смысла и колёс

Зелёные активисты Великобритании перешли на новый уровень. Если раньше они уничтожали заправки, то теперь нападают на колёса грузовиков. И всё "на благо окружающей среды".
Дело в том, что британские "экошизики" решил, что именно грузовики больше всего портят экологию, а в частности, жизнь бедным коровкам. Да-да, ведь именно на этих машинах вывозят молоко с ферм.
Протестующие из группы под названием "Восстание животных" засняли на видео, как они героически просверливают отверстия в шинах нескольких грузовиков на молочных фермах Muller Wiseman, Эшмор-Лейк-Уэй, Уилленхолл. Эти машины должны были перевезти молоко в другие регионы страны.
Три дня экоактивисты проникали на территорию фермы и портили колёса машин. За это время они просверлили около 200 шин и нанесли ущерб на общую сумму 80 000 фунтов стерлингов.
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Полиция сей перформанс оценила по достоинству, арестовав 11 человек. Представитель молочной фермы заявил, что «эта небольшая группа активистов не представляет 96% взрослых британцев, которые выбирают молоко каждую неделю и являются нашим приоритетом».
Вот так работаешь обычным дальнобойщиком, семью содержишь, дома неделями порой не бываешь, а потом прибегают радужные и весь комплект колёс портят ради всевышнего блага.
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АНТИФИШКИ
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Бомжами окажутся раньше, чем протрезвеют, ну а бомжи всеядны (это такая форма лечения получается).
Просрачивание молока довольно легко прикинуть (оценочно) - молоко на авито оптом от 65р/литр, фура допустим 20тонн = 1_300_000р, срок годности свежего молока 2 дня, значит каждый час простоя молока (без стоимости простоя самой фуры, колёс и прочих неустоек) стоит около 27_010р.
Если кто разбирается в промышленной молокообработке, то с удовольствием выслушаю критику (не ирония, мне действительно интересно).
Возить можно как в бочках, так и в цистерне (ну типа бензовозных, или ассенизаторских ).
Ну цистерна наверняка имеет предельную загрузку.
Значит рассмотрим бочки.
Первая же найденая мною бочка 127л имеет диаметр 490мм и высоту 800мм.
Размеры прицепа: длина : 13,6 м ширина : 2,45 м высота : 2,5 м объём 82 куба.
Расставлять бочки в шахматном порядке я головушкой поврежусь подсчитывать, так что стройными шеренгами поставлю))))
Ряд бочек будет состоять из 2,4/0,49=4.9
рядов 13,6/0,49=27.75
27*4*127 = 13 тонн, неплотной забивки (неофициально заявляю что 15-18тонн плотной забивки в один этаж)
Сперва раскидаем по борту 27бочек, остаётся в ширину 2,4-0,49= 1,91, ну а дальше считаем ряды cos30*0.49 = 0.87*0.49= по 0.42м, считаем ряды 1,91/0,42=4.54
ну теперь (4+1)*27*127=17 тонн
Теперь раскидаем бочки в ряд от торца 4 штуки (и уйма места), остаётся 13.6-0,49=13,11
считаем ряды по 0.42м (ранее рассчитано) 13,11/0,42=31ряд (и 32ой первым рядом). Суммарно 4*32*127=16тонн.
Вывод - ЭТИМИ бочками 18 тонн загрузить реально.
Возмещение ущерба+упущенная выгода+компенсация морального вреда+5 лет срока как минимум. Может тогда слегка поумнеют. Хотя, это вряд-ли.