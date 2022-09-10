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Британские экоактивисты вышли на борьбу против здравого смысла и колёс

Британские экоактивисты вышли на борьбу против здравого смысла и колёс

Автор:
10 сентября 2022 12:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   видео   колеса   коровы   молоко   экоактивисты   
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Зелёные активисты Великобритании перешли на новый уровень. Если раньше они уничтожали заправки, то теперь нападают на колёса грузовиков. И всё "на благо окружающей среды".

Дело в том, что британские "экошизики" решил, что именно грузовики больше всего портят экологию, а в частности, жизнь бедным коровкам. Да-да, ведь именно на этих машинах вывозят молоко с ферм.

 

Протестующие из группы под названием "Восстание животных" засняли на видео, как они героически просверливают отверстия в шинах нескольких грузовиков на молочных фермах Muller Wiseman, Эшмор-Лейк-Уэй, Уилленхолл. Эти машины должны были перевезти молоко в другие регионы страны.


Три дня экоактивисты проникали на территорию фермы и портили колёса машин. За это время они просверлили около 200 шин и нанесли ущерб на общую сумму 80 000 фунтов стерлингов.


Полиция сей перформанс оценила по достоинству, арестовав 11 человек. Представитель молочной фермы заявил, что «эта небольшая группа активистов не представляет 96% взрослых британцев, которые выбирают молоко каждую неделю и являются нашим приоритетом».


Вот так работаешь обычным дальнобойщиком, семью содержишь, дома неделями порой не бываешь, а потом прибегают радужные и весь комплект колёс портят ради всевышнего блага.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   видео   колеса   коровы   молоко   экоактивисты   
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49  комментариев
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11k
.Атеист. 3 часа назад
экоидиоты это. Были бы активистами, так придумали бы работающие способы доставить продукт с минимальными потерями и порчей экологии. А тут эти идиоты отправили в утиль около 200 шин, чем поднасрали экологии. А чтож эти придурки в обуви ходят? Пускай разуваются.
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14k
Типа граф Минуту назад
Йопнутые люди
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4k
leto2016 2 минуты назад
Сначала колеса были медикаментозные...
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14k
info-kozirev 9 минут назад
За такую порчу надо ломать руки,эти уроды даже не представляют какого это,перебортировать колесо от фуры и какой это геморрой (особенно не на СТО ,а в дороге,сука это не люди,это уроды биологические.
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11k
a_komolow 10 минут назад
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1k
TruckerOrphan 18 минут назад
Таких давно не называют "экошизики", их называют экофашисты. Я как то спросил у одной женщины, с такой ультра позицией по жизни, почему она себе матку не удалила. А что? Не родила - спасла планету!
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6k
klop Полчаса назад
Некоторые из этих "экоактивистов" ещё в политику просачиваются и потом мы наблюдаем на голову поехавшую Европу.
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3k
Olegsky Полчаса назад
Удивительно, что ни одно из колес, не рвануло...
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31k
russger 37 минут назад
Интересно. А инструменты и одежда которыми они пользуются, как производились? Экологически чисто?
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2k
Артур Котовой 45 минут назад
Угольные станции в Германии который снова открыли - только помогают экологии! Нам нельзя мерзнуть! Если мы замерзнем, то кто будет защищать экологию?!
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1
riderinf 54 минуты назад
Ну они попортили, вот теперь пусть этих активистов запрягают в телеги. И пусть отрабатывают развозом молока :) и польза и дурь из головы выветриться
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371
Оникс 59 минут назад
Мда. В России менты пока повернутся, работяги этим шизикам уже руки поломали.
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371
Оникс Progressor Полчаса назад
Ты так с папой базаришь?
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603
solosolovov Час назад
Экоактивисты понимают ведь, что все зло от людей. Пусть начнут с уничтожения себя. А нам оставят то что мы умеем делать хорошо, это гадить.
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249
Кристофер Робин Час назад
я бы внес поправку, не стоит называть обычных идиотов-дегенератов эко активистами.
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6k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Ну пусть на своем горбу груз из фур перетаскают. А каждому, кто раз при этом пернет, результаты обнуляются, ибо углеродный след и парниковые газы.
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87k
Феофан Час назад
Епанутым нет покоя.
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2k
Bar Час назад
экоактивисты-лгбтшники...боже...сколько конченых на планете...
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6k
Pravednik84 Час назад
Пусть оплатят просрачивание молока, простой фуры с водителем, ну а само колесо на этом фоне почти бесплатным покажется...
Бомжами окажутся раньше, чем протрезвеют, ну а бомжи всеядны (это такая форма лечения получается).
Просрачивание молока довольно легко прикинуть (оценочно) - молоко на авито оптом от 65р/литр, фура допустим 20тонн = 1_300_000р, срок годности свежего молока 2 дня, значит каждый час простоя молока (без стоимости простоя самой фуры, колёс и прочих неустоек) стоит около 27_010р.
Если кто разбирается в промышленной молокообработке, то с удовольствием выслушаю критику (не ирония, мне действительно интересно).
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23k
Андрей 2 часа назад
Мля, сколько же в мире допоёпов!
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38k
Александр 2 часа назад
А экоактивистки довольно симпотные, скоро ждем видео, где владельцы автотранспорта будут дырявить уже их )))
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад

Возмещение ущерба+упущенная выгода+компенсация морального вреда+5 лет срока как минимум. Может тогда слегка поумнеют. Хотя, это вряд-ли.
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