В прокуратуре провели оценку высказывания и пришли к выводу, что "неологизм", образованный от слияния слов "сперма" и "мразь", был использован в значении «ничтожный, презренный мужчина».





«Данная оценка выражена эксплицитно с помощью негативно-оценочной номинации, а также с помощью описания действий мужчин агрессивного и насильственного характера», - говорится в постановлении о возбуждении административного дела.