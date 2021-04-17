Но больше всего в этом прозвище оскорбляет, конечно, искажение русского языка.
На феминистку и активистку чебоксарского штаба Навального Марину Пралькову завели дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды к мужчинам из-за слова "спермомрази".
Девушка 1996 года рождения сделала репост из закрытого паблика "Ламповые беседы" в далёком 2015 году, где были следующие строки: «Женщин, которые будут жить через века или, может быть, через тысячелетия. Которые будут совсем другими … которые сметут наконец власть спермомразей с лица этой прекрасной планеты».
В прокуратуре провели оценку высказывания и пришли к выводу, что "неологизм", образованный от слияния слов "сперма" и "мразь", был использован в значении «ничтожный, презренный мужчина».
«Данная оценка выражена эксплицитно с помощью негативно-оценочной номинации, а также с помощью описания действий мужчин агрессивного и насильственного характера», - говорится в постановлении о возбуждении административного дела.
Также по мнению прокурора, опубликованный текст иллюстрирует какую-то параллельную реальность, в которой «женщины являются группой лиц, права и интересы которых ущемлены».
Марина Пралькова, скорее всего, отделается испугом. Максимум, что может сделать беспощадный патриархат - это наказать ее штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.
Патриархат, что ты делаешь, прекрати!
потому что правильно "хуемрази" и "спермобаки", а слова "спермомразь" в русском литературном языке нет— people's liberation army (@vestnik_bury) April 16, 2021
Источник:
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Существо женского полу, которое появилось на свет от спермомрази, является активисткой штаба в поддержку спермомрази (просто повторяю ее определения).
Прямо непочатый край работы для Кащенко
чебоксарского штаба спермомрази Навального имелось ввиду?
Закона такого не было в 2015м?
Чтобы не писать глупости для начала поинтересуйся термином
Любой подросток в группе риска.
Подростки поумнее подвержены влиянию меньше, поглупее больше. Но ставка именно на подростков, так как их психика (особенно в пубертатный период) ещё не достаточно устойчива.
По сути ЛГБТ, педофилия, феминизм и тому подобное есть психическое отклонение на сексуальной почве с разной симптоматикой, но в конечном итоге губительно для психики и убийственно для личности.
Любая пропаганда этого - есть преступление которое должно караться гораздо серьёзнее чем просто штраф.
Человека лечить надо, а ее штрафуют...
Коррупцию победили, наркоторговли нет, мошенников искоренили.
Вот следственные органы со скуки и занимаются мелочевкой всякой.
Ну, серьёзно. Понятно, что дура еловая и пишет в логике "я обиженная на весь свет, все сволочи меня не любят". Но прокуратура, блин...
Тут на фишках каждый раз клянут "оскорбленных верующих". А те, кто обижается на такие глупые паблики - они что, чем-то лучше всех этих "оскорбленных"?
Есть такая старинная русская поговорка - на дураков не обижаются.
Или всех слова "активистка чебоксарского штаба Навального" напрягают?
Совсем не интересно.