FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2664 поста • 1046 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
На феминистку из Чебоксар завели дело о возбуждении ненависти из-за слова "спермомрази"

На феминистку из Чебоксар завели дело о возбуждении ненависти из-за слова "спермомрази" (6 фото)

Автор:
17 апреля 2021 14:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вконтакте   возбуждение ненависти   прокуратура   репост   спермомразь   статья   феминистка   
1662
6

Но больше всего в этом прозвище оскорбляет, конечно, искажение русского языка.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: вконтакте   возбуждение ненависти   прокуратура   репост   спермомразь   статья   феминистка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Ф Ив Час назад
А причем тут Навальный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Maddy8 Ф Ив Час назад
у навального много штабов. и педофилов( которых они оправдывают и лгбт. ) он поддерживает всех, кто против Путина. Вот тут штаб феминисток, против нынешней власти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира 20 минут назад
Девочки и мальчики, давайте жить дружно. Что бы там ни было, друг без друга мы не можем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Роберт Шекли 40 минут назад
А ведь говорили ей, что нельзя мочить манту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Мангуст Роберт Шекли Полчаса назад
Она как феминистка поняла это по своему и не мочила совсем другое место...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KOSTELLO Мангуст 12 минут назад
Так и живет с немытой и небритой мантой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KOSTELLO 40 минут назад
А вообще, конечно получается очень интересная вещь.
Существо женского полу, которое появилось на свет от спермомрази, является активисткой штаба в поддержку спермомрази (просто повторяю ее определения).
Прямо непочатый край работы для Кащенко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Mike 48 минут назад
"активистку чебоксарского штаба Навального"
чебоксарского штаба спермомрази Навального имелось ввиду?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий 53 минуты назад
в принципе это лечится... через матумбу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Андрей 53 минуты назад
ПМСМ, за принятие на себя определения "феминистка" надо накидывать дополнительный срок, как за "вор в законе". Ну или сразу на лечение: сказала "я - феминистка" или выложила пост в соцсетях с феминистическим содержанием - пожалте в дурку под аминазин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 53 минуты назад
Они бы ещё двадцатилетний давности сообщения подняли. Алле, закон обратной силы не имеет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Константин Безумов Maks Es 46 минут назад
А при чем тут обратная сила?
Закона такого не было в 2015м?
Чтобы не писать глупости для начала поинтересуйся термином
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Лесли 🥰 Час назад
Почему они в таком случае не презирают своих матерей?? Ведь они их родили от этих же мужиков так ими ненавистных!)))) И как они относятся к отцам, дедам, братьям?) Дуры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Андрей Лесли 🥰 55 минут назад
Может, и дуры. Но, КМК, всё это движение "феминисток" с их ненавистью к мужчинам и прочими психовывертами - суть продвижение в обществе идеи "не размножайтесь!", наравне с пропагандой ЛГБТ и прочих извратов. Окошки Овертона открываются всё шире...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Core Андрей 37 минут назад
Таким убогим и впрямь не стоит размножаться, тут я с о кошками солидарен)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Андрей Core 36 минут назад
Так они и не размножаются - и ладно, но при этом втягивают в своё кубло нормальных, но слегка йопнутых на голову девочек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Мангуст Андрей 13 минут назад
Их целевая аудитория как и у прочих извращенцев и почитателей "европейских ценностей" - подростки.
Любой подросток в группе риска.
Подростки поумнее подвержены влиянию меньше, поглупее больше. Но ставка именно на подростков, так как их психика (особенно в пубертатный период) ещё не достаточно устойчива.
По сути ЛГБТ, педофилия, феминизм и тому подобное есть психическое отклонение на сексуальной почве с разной симптоматикой, но в конечном итоге губительно для психики и убийственно для личности.
Любая пропаганда этого - есть преступление которое должно караться гораздо серьёзнее чем просто штраф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Час назад
Очередная навальнятская курица, других там не держат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Час назад
.хуем по губам поводить и постучать по лбу. И все станет хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
730
Миша Час назад
В дурку к психиаторам, какое там дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр Час назад
по мне так курица просто пиарится, пока еще не может морально сосать на камеру как настоящие блохеры, вот и выдумывает всякую хрень. Нол ничего, скоро посмотрим видосики как она заглатывает. Все бесполезные блохеры к этому приходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей Час назад
Я смотрю, все убогие по стране кучкуются в штабах Навального.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan Час назад
Хоспади, не дай очутиться рядом с судебными органами в РФ!
Человека лечить надо, а ее штрафуют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Провокатор Ivan 55 минут назад
Как бы за что боролись... Отменили карательную психиатрию, теперь пожинаем плоды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Khamul Час назад
У нас же преступность-то закончилась в стране.
Коррупцию победили, наркоторговли нет, мошенников искоренили.
Вот следственные органы со скуки и занимаются мелочевкой всякой.

Ну, серьёзно. Понятно, что дура еловая и пишет в логике "я обиженная на весь свет, все сволочи меня не любят". Но прокуратура, блин...

Тут на фишках каждый раз клянут "оскорбленных верующих". А те, кто обижается на такие глупые паблики - они что, чем-то лучше всех этих "оскорбленных"?
Есть такая старинная русская поговорка - на дураков не обижаются.

Или всех слова "активистка чебоксарского штаба Навального" напрягают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Валерий Час назад
Если мы СПЕРМОМРАЗИ, то она ЯЙЦЕКЛЕТОЧНАЯ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Максим Т. Валерий 58 минут назад
ОДНОклеточная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Валерий Максим Т. 54 минуты назад
Амеба!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ego sum qui sum Час назад
когда хотела стать спермоглоткой, но спермомрази не дают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KOSTELLO Час назад
В моде какие то синтетические ругательства пошли.
Совсем не интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Агент Безопасной Национальности KOSTELLO Час назад
Синтетические люди синтетического пола - такие у них и ругательства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
Алексей 2 часа назад
Голую в камеру, на часик. Тоскует лизуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ss Алексей Час назад
Нафига? Сейчас ей коблы покажут настоящую, истинную сугубо феминистскую любовь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Горе-реставраторы изуродовали стелу красноармейцам в Курганской области Горе-реставраторы изуродовали стелу красноармейцам в Курганской области По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими В Новосибирске пилот спортивного самолета намеренно пугал любителей зимней рыбалки В Новосибирске пилот спортивного самолета намеренно пугал любителей зимней рыбалки Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

326972



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Знатно пригорело: размышления о метро, с которыми трудно не согласиться
0
62
Знатно пригорело: размышления о метро, с которыми трудно не согласиться
Самый обычный рейс на русском космопоезде
4
63
Самый обычный рейс на русском космопоезде
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Поматросил и бросил: девушка требует арестовать принца Гарри за обман
0
13
Поматросил и бросил: девушка требует арестовать принца Гарри за обман
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
0
1
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#прикол#кино#комментарии#автомир#интересное#сатира#красота
#фото#подборка#люди#животные#СССР#соцсети#прикольные#аварии#смешные#gif
#интересно#картинки#приколы#забавно#сша#факты#природа#истории#в мире#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться