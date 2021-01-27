Депутата-единоросса из Госдумы Сопчука лишили золотого источника обогащенияПо решению Замоскворецкого районного суда депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук лишен доходного бизнеса, связанного с добычей золота. Изъятые у него активы оцениваются в 38 млрд...