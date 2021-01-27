Депутат Государственной Думы Сергей Сопчук, по сообщению Генпрокуратуры, незаконно занимался предпринимательской деятельностью.
Расследование выявило, что с 2011 по 2020 годы через подконтрольные фирмы Сопчук вложил в развитие предприятия ООО "Терней Золото" около 1 млрд рублей.
В 2016 году Сергей Сопчук стал депутатом Госдумы. Напомним, что парламентариям нельзя вести предпринимательскую деятельность.
Поэтому доля 99% в уставном капитале "Терней Золото" перешла сестре депутата, хотя она сама была на госслужбе – работала в Фонде обязательного медицинского страхования в Уссурийске. При этом Сопчук продолжал руководить предприятием. Об этом следствию рассказал бывший партнёр мужчины и бывший депутат Госдумы Василий Усольцев.
Сейчас сделку по передаче доли в уставном капитале от брата к сестре признали фиктивной и недействительной.
В 2016 году Сергей Сопчук стал депутатом Госдумы. Напомним, что парламентариям нельзя вести предпринимательскую деятельность.
Поэтому доля 99% в уставном капитале "Терней Золото" перешла сестре депутата, хотя она сама была на госслужбе – работала в Фонде обязательного медицинского страхования в Уссурийске. При этом Сопчук продолжал руководить предприятием. Об этом следствию рассказал бывший партнёр мужчины и бывший депутат Госдумы Василий Усольцев.
Сейчас сделку по передаче доли в уставном капитале от брата к сестре признали фиктивной и недействительной.
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ООО "Терней Золото" имеет лицензию на золотодобычу в парочке месторождений. Кстати, по оценке геологов, запасов золота и серебра там примерно на 38 млрд рублей.
При этом доход депутата, указанный в декларации, в 2019 году составил 12,7 млн рублей, а его супруги (бывшей судьи) – 3,3 млн.
Прокуратура потребовала в суде конфисковать долю в "золотой" компании в пользу государства. И Замоскворецкий суд поддержал прокуратуру, а также пришёл к выводу, что депутат нарушил закон о коррупции и сдавал неправильные декларации о доходах. В будущем это может ему стоить депутатского кресла.
При этом доход депутата, указанный в декларации, в 2019 году составил 12,7 млн рублей, а его супруги (бывшей судьи) – 3,3 млн.
Прокуратура потребовала в суде конфисковать долю в "золотой" компании в пользу государства. И Замоскворецкий суд поддержал прокуратуру, а также пришёл к выводу, что депутат нарушил закон о коррупции и сдавал неправильные декларации о доходах. В будущем это может ему стоить депутатского кресла.
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Очень сложно понять такие суммы среднему классу с зп 17000р...— Rustam Kadirov (@Struam) January 27, 2021
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ппц))))))
Это социально близкий путину экземпляр, таких только пожурят.
А теперь протяфкайте, пожалуйста, разъяснения про дворец, который НЕ принадлежит ни плешивцу, ни его _близким_ родственникам. А записан на двоюродного племяшку.
Ну и про декларации плешивца, в которых дворца нету, тоже разъясните.
ГОЛОС, шавки!