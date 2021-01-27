Расследование выявило, что с 2011 по 2020 годы через подконтрольные фирмы Сопчук вложил в развитие предприятия ООО "Терней Золото" около 1 млрд рублей.



В 2016 году Сергей Сопчук стал депутатом Госдумы. Напомним, что парламентариям нельзя вести предпринимательскую деятельность.

Поэтому доля 99% в уставном капитале "Терней Золото" перешла сестре депутата, хотя она сама была на госслужбе – работала в Фонде обязательного медицинского страхования в Уссурийске. При этом Сопчук продолжал руководить предприятием. Об этом следствию рассказал бывший партнёр мужчины и бывший депутат Госдумы Василий Усольцев.



Сейчас сделку по передаче доли в уставном капитале от брата к сестре признали фиктивной и недействительной.