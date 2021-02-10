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По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину

По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину (8 фото)

Автор:
10 февраля 2021 10:13
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   детский сад   еда   прокуратура   свинина   юрист   ярославль   
2821
8
Имам Аддин Аласов по просьбе одной из матерей Ярославля обратился в прокуратуру с жалобой на меню в дошкольном учреждении.
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Метки: дети   детский сад   еда   прокуратура   свинина   юрист   ярославль   
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106  комментариев
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2k
insaider 2 часа назад
Может проще было детей чьи родители недовольны детским меню перевести их детей в дошкольное заведение,соответствующее их представлению о детском питании и религиозным ритуалам которых они придерживаются?!
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250
Дмитрий Ржевский 15 секунд назад
Не получится ли так, что завтра будут писать жалобы о том что в детском саду мальчики необрезанные а девочки без паранджи?
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−10
Чернов-Трубаров 53 секунды назад
На родину всех.
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10k
Великий Кормчий 2 минуты назад
Во всем виновата религия головного мозга.
Человек имеет право верить или не верить.
А так же употреблять в пищу то что нравится, в том числе и жирную свинину!
Не нравится еда - переезжайте туда, где понравится!
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9k
Karelian 3 минуты назад
Это бы чурка лучше бы русский язык учил, ошибка на ошибке.

А возмущенным поясню: это же не всем свинину на собачатину поменяли, а только тем, кто написал заявление. Это как с аллергиками.
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173
Князь Игорь 5 минут назад
Опять эти зло.е.бучие средневековые дикари!!
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4k
Дарвин и аморальная премия 6 минут назад
Нужно учитывать интересы всех нац меньшинств
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26k
Aleks 6 минут назад
Пусть доплачивают, почему нет?
Ну я был бы не против, еслиб какой нибудь ослое.б доплачивал бы саду, и мой ребенок питался бараниной и говядиной
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2k
Ям 6 минут назад
может ещё ослов запретить в зоопарках? а то у чуркабесов на них стояк
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4k
Сергей 7 минут назад
в чем проблема тем детям, которым вероисповедание запрещает - давать котлету из курятины?Зачем весь детсад нагибать?
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1k
Чучело Мяучело 9 минут назад
Вот и до Ярославля толерастия докатилась...
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161
Иванов Петров Сидоров 9 минут назад
А вместо свинины что? Верблюжатина?
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13k
Габит Калыков 10 минут назад
Я не употребляю свинину, но этот случай называется "ходить в чужой монастырь со своим уставом".
Что азербайджане забыли в Ярославле?!
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16k
nobody® 10 минут назад
"повторно матеря" - это деепричастный оборот? или там обратились матеря и члены?
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−16
UZu3MlwnrdccpB0Vh4UNUoVyriE1rI4t 17 минут назад
салом чурку надо было закидать ...
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9k
Голос Вселенной 19 минут назад
Обратились матеря,
Меню детсада матеря....

"...с учетом моих теоретических и эмпирических навыков в Бытие..." - да, это сильно... сразу заметно "...юриста, на общественных началах..."

Лучше бы указал, на основании какого именно СанПиНа он сделал свой вывод о вреде свинины???

Из ответа прокуратуры видно, что религиозный подтекст вопросу именно они прикрутили. Только не совсем понятно, зачем?
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906
М *** 20 минут назад
А почему бы им всем не поехать на историческую родину ? Там свинину давать не будут и будут уважать их "национальные особенности "
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4k
Иван 24 минуты назад
"А свинья, хотя копыта раздваивает, но жвачки не жует, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь" Второзаконие 14:8
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6
Павел Сотников Полчаса назад
К этому и движимся, скоро чебуреки начнут требовать чехлить женский пол и русский Ваня учтиво согласится
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4k
Артем Кощеев Полчаса назад
А я требую, чтобы в детских садах в творожную запеканку перестали добавлять манную крупу. Ну хотя бы не в таких количествах. А то хрень получается, а не запеканка.
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80k
Taras Kozalupko Полчаса назад
У меня в подразделении, еще советской армии, на полигоне тоже молодежь не захотела свинину есть (тушенку из свинину).
Я сказал, что не против их национальных предпочтений в еде и они могут не кушать это "поганое" мясо. А старшине предложил им давать побольше хлеба.
Всего три дня мясо было "поганым", а через неделю и сало стало халяль
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11k
Юрий Николаевич Taras Kozalupko 15 минут назад
Прям с языка снял. У нас в части такая же фигня была. Мусульмане свинину не кушали только первую неделю, пока домашние пирожки ещё в жопе были. Но ВДВ, не детский сад. Им через месяц "мясо белого медведя" за счастье было.
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4k
Сергей Юрий Николаевич 4 минуты назад
батя тож рассказывал как в советской армии было - новобранцы-узбеки тоже первую неделю орали "узбек чушка не ест!" но посидев неделю на одной перловке через неделю уже уплетали абсолютно все.
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