По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину

К юристу Имамаддину Фарману оглы Аласову (или попросту Имаму Аддину Аласову), по его словам, обратилось несколько женщин, обеспокоенных тем, что в детском саду детям дают нежирные сорта свинины.



От лица одной из них – Тиллабаевой Турсунай Самарбековны – он написал заявление в прокуратуру Ярославля, а затем и министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову. Мужчина утверждает, что свинина опасна для здоровья детей.