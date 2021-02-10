По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину

Имам Аддин Аласов по просьбе одной из матерей Ярославля обратился в прокуратуру с жалобой на меню в дошкольном учреждении.
К юристу Имамаддину Фарману оглы Аласову (или попросту Имаму Аддину Аласову), по его словам, обратилось несколько женщин, обеспокоенных тем, что в детском саду детям дают нежирные сорта свинины.
От лица одной из них – Тиллабаевой Турсунай Самарбековны – он написал заявление в прокуратуру Ярославля, а затем и министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову. Мужчина утверждает, что свинина опасна для здоровья детей.
От лица одной из них – Тиллабаевой Турсунай Самарбековны – он написал заявление в прокуратуру Ярославля, а затем и министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову. Мужчина утверждает, что свинина опасна для здоровья детей.
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После подачи заявления в прокуратуру, заведующая детским садом отправила запрос к поставщику питания детсадов, о замене нежирных сортов свинины на другие виды мяса.
В ответе прокуратуры было написано о недопущении в деятельности дошкольных учреждений ущемления прав различных национальностей, проживающих в городе Ярославле.
В ответе прокуратуры было написано о недопущении в деятельности дошкольных учреждений ущемления прав различных национальностей, проживающих в городе Ярославле.
Интересно, что перепись 2010 года установила, что в Ярославской области 96% населения русские.
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Метки: дети детский сад еда прокуратура свинина юрист ярославль
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Человек имеет право верить или не верить.
А так же употреблять в пищу то что нравится, в том числе и жирную свинину!
Не нравится еда - переезжайте туда, где понравится!
А возмущенным поясню: это же не всем свинину на собачатину поменяли, а только тем, кто написал заявление. Это как с аллергиками.
Ну я был бы не против, еслиб какой нибудь ослое.б доплачивал бы саду, и мой ребенок питался бараниной и говядиной
Что азербайджане забыли в Ярославле?!
Меню детсада матеря....
"...с учетом моих теоретических и эмпирических навыков в Бытие..." - да, это сильно... сразу заметно "...юриста, на общественных началах..."
Лучше бы указал, на основании какого именно СанПиНа он сделал свой вывод о вреде свинины???
Из ответа прокуратуры видно, что религиозный подтекст вопросу именно они прикрутили. Только не совсем понятно, зачем?
Я сказал, что не против их национальных предпочтений в еде и они могут не кушать это "поганое" мясо. А старшине предложил им давать побольше хлеба.
Всего три дня мясо было "поганым", а через неделю и сало стало халяль