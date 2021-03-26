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Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура

Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 12:29
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   дети   казань   президент   проверка   прокуратура   татарстан   школа   
3262
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Жители посёлков Привольный и Вишневка в Татарстане были доведены до отчаянья неисполненными обещаниями местных чиновников. Поэтому было решено пойти на крайний шаг и обратиться напрямую к президенту республики Рустаму Минниханову.

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Метки: автобус   дети   казань   президент   проверка   прокуратура   татарстан   школа   
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3k
Shtoppi 2 часа назад
<<Однако в пресс-службе подчеркнули, что такие вопросы нужно решать за столом переговоров, а не в интернете.>>
Конееечно за столом переговоров, за тем самым за которым все обещания и останутся когда жирные чиновничьи крысы из-за него выползут.
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10k
Великий Кормчий 47 минут назад
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496
Антон Полоскун 50 минут назад
Да зачем им вообще школа, меньше знаешь - крепче спишь. А то ещё чего думать научатся.
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34
Предмет ненависти 52 минуты назад
элементарное фашистское государство.
граждане просят помощи, а вместо этого государство насылает на них своих "гестаповцев".
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2k
Dmitrii Ivanov 53 минуты назад
"Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции"

Между тем, по всей стране прокатилась волна митингов против вовлечения детей в "подобные акции"
Фото с мест событий.
"Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции" Между тем, по всей стране прокатилась волна митингов против вовлечения детей в "подобные акции" Фото с мест событий.
"Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции" Между тем, по всей стране прокатилась волна митингов против вовлечения детей в "подобные акции" Фото с мест событий.
"Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции" Между тем, по всей стране прокатилась волна митингов против вовлечения детей в "подобные акции" Фото с мест событий.
"Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции" Между тем, по всей стране прокатилась волна митингов против вовлечения детей в "подобные акции" Фото с мест событий.
"Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции" Между тем, по всей стране прокатилась волна митингов против вовлечения детей в "подобные акции" Фото с мест событий.
"Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции" Между тем, по всей стране прокатилась волна митингов против вовлечения детей в "подобные акции" Фото с мест событий.
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41k
Andrey 56 минут назад
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15k
Александр Час назад
Шляпа какая то. Какая нахер- "Постройте школу"? В районе этих деревень за час ходьбы, можно до самой Казани дойти и отучиться в куче вариантов. Какое [мат] встаём? Чё не с ночи, очереди занимать? Что за гнилой звиздешь?

Максимум, что я вижу- это напинать под жопу местных чиновников, чтоб они подогнали рейсовых автобусов в школу. А так, я хз что тут сказать. На каком нибудь лисапеде можно, за 20 минут доехать не напрягаясь... Капец, обленились люди.
Шляпа какая то. Какая нахер- "Постройте школу"? В районе этих деревень за час ходьбы, можно до самой Казани дойти и отучиться в куче вариантов. Какое <span style='color:gray'>[мат]</span> встаём? Чё не с ночи, очереди занимать? Что за гнилой звиздешь? Максимум, что я вижу- это напинать под жопу местных чиновников, чтоб они подогнали рейсовых автобусов в школу. А так, я хз что тут сказать. На каком нибудь лисапеде можно, за 20 минут доехать не напрягаясь... Капец, обленились люди.Посмотреть
Шляпа какая то. Какая нахер- "Постройте школу"? В районе этих деревень за час ходьбы, можно до самой Казани дойти и отучиться в куче вариантов. Какое <span style='color:gray'>[мат]</span> встаём? Чё не с ночи, очереди занимать? Что за гнилой звиздешь? Максимум, что я вижу- это напинать под жопу местных чиновников, чтоб они подогнали рейсовых автобусов в школу. А так, я хз что тут сказать. На каком нибудь лисапеде можно, за 20 минут доехать не напрягаясь... Капец, обленились люди.
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3k
Mimik Александр 54 минуты назад
Турист из тебя знатный!
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1k
Sergey Александр 17 минут назад
Места-то там есть, ты узнал?
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3k
slona75 Sergey 5 минут назад
Ну, исходя из логики и текста, они же учатся где-то?
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10k
Евгений Час назад
Ну как вывести толпу детей на мороз, помахать флажками едра - так вовлекать можно. А как попросить для себя школу - так нет.
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782
Олег Час назад
Посмотрел карту, там есть школа. Очевидно что автор поста дешёвый провокатор, накинувший говна на вентилятор. А в комменты сбежались говноеды радостно в этом говне купаться. Классика жанра на фишках.
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3k
Ваник Олег 38 минут назад
Ты бы сам раздуплился и почитал ниже комменты , там таким долб...бам как ты уже всё раздевали.
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499k
Alexey Berestenko Олег 36 минут назад
Ближайшая школа - № 173 на расстоянии 4 - 4,7 км от края Новой Вишневки - это примерно 1 час пешком. Общественного транспорта нет! Школа двухэтажная, маленькая, на 600 учеников.
Следующие три школы 5,7 - 6,3 км пешком - 1час 15-25, на общественном транспорте - 1 час 20-30 минут (часть маршрута на автобусе №90 Куюки - пл. Тукая, маршрут более 20км длиной, 37 остановок, ходит раз в 25 минут в час пик, в эти автобусы не влезть!).
Эти школы на 1200 - 1300 учащихся, там учеников и без этих ребят хватает!
Даже ЯндексКарты нужно уметь читать!
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82k
Ирина Николаевна Автор поста Олег Полчаса назад
Не будьте агрессивны. Раз умеете пользоваться картами, то сможете увидеть, что школа двухэтажная, маленькая. В комментах к ней многие пишут, что она переполнена.
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499k
Alexey Berestenko Олег 17 минут назад
Открой сайт школы №173 и прочитай - 573 ученика, школа заполнена! И посмотри на окрестности этой школы! Там желающих и без этих поселков достаточно! Короче, продай петуха, купи очки!
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782
Олег Alexey Berestenko 8 минут назад
Сосни ху.ца, олигофрен. 6км на общественном транспорте это 20 минут езды. На личном авто 5 имнут
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402
Юрий Час назад
Для того местный чиновник и получает свою зарплату, что-бы его начальника челядь не беспокоила. А тут вся иерархия нарушена, это бунт против системы.
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−18
macCandy 2 часа назад
зачем им школа? главное сделать из личинки - прихожанина, голосующего за пу и едро
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5k
Владимир macCandy Час назад
а как делать-то? Мало ли чему их там родители научат...
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2k
Outcast 2 часа назад
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Судя по Яндекс.картам ближайшая школа от этих населенных пунктов менее, чем в 1,5 км от их центров. Более того, школа относится к одному из них (Привольный и Вишневка стоят бок о бок, это районы на окраине Казани).
Еще 3 школы от них менее, чем в 2,5 км.
Т.е. 4 школы в доступности даже пешком (15-30 мин), не говоря уже про транспорт.
Я жил на окраине, ездил в школу в центр к 9.25, 8 км. Подъем в 7.15, выход из дома в 7.45.
Какие 5 утра, что за стоны и истерики?
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58
Knives22 SerGProS 40 минут назад
Так возьми карту открой и посмотри. Каждые 15 минут автобус ходит. От самой жопы этих поселков до остановки 2.5 км максимум. Все посели умещаются в квадрат 4 на 4 км. Пешком до городских школ 5 км идти. в самих поселках есть и школа и детсад.
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20k
SerGProS Knives22 13 минут назад
Дружочек ну пошевели извилинами и открой сайт школы №173 (самая ближайшая)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Уважаемые родители!

МБОУ «Школа №173» информирует о наличии вакантных мест для перевода учащихся

(информация на 11 января 2020 года):1 классы- 0, 2 классы- 0, 3 классы- 0, 4 классы- 0, 5 классы- 0, 6 классы- 0, 7 классы- 1, 8 классы- 6, 9 классы- 0, 10 класс- 5, 11 класс- 2

В 24школе, та что подальше 2 места на 5 класс и 3 места на 11класс.

Школа №42 Читаем внимательно
ПРИКАЗ БОЕРЫК
« 22 » января 2018 г. № 44
Об утверждении Порядка принятия мер
по устройству ребенка в муниципальное
общеобразовательное учреждение
в связи с отсутствием свободных мест
в учреждении, закрепленным за микрорайоном
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ Управления образования г.Казани
от 29.07.2016 №468 «Об утверждении Порядка принятия мер по устройству
ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение в связи с
ОТСУТСТВИЕМ свободных мест в учреждении, закрепленным за микрорайоном».
2.Утвердить Порядок принятия мер по устройству ребенка в
муниципальное общеобразовательное учреждение, в связи с ОТСУТСТВИЕМ
СВОБОДНЫХ мест в учреждении, закрепленным за микрорайоном
(приложение).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования г.Казани С.Н.Захарову.
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org2298/files/Порядок устройства в школу_отсутствие мест_24_01_2018_7082-Inf_Xidiуаtov I_R__Zаkirovа M_Z.pdfhttps://edu.tatar.ru/upload/storage/org2298/files/Порядок устройства в школу_отсутствие мест_24_01_2018_7082-Inf_Xidiуаtov I_R__Zаkirovа M_Z.pdf
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499k
Alexey Berestenko Иван Васильевич 13 минут назад
А ты возьми ул. Юмарт, край, и посчитай оттуда расстояние!
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10k
Иван Васильевич Alexey Berestenko 3 минуты назад
Я взял расстояние от условного центра посёлков Привольный и Новая Вишневка. Что не так?

От условного центра Вишневки до ближайшей 173-й школы те же 3 км!
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499k
Alexey Berestenko Knives22 2 минуты назад
Какой-какой автобус? №90? Который единственный на маршруте из 37 остановок?!!! Который ходит раз в 23 минуты? И остановка, на который могут сесть дети 11 или 12 от конечной? Утром, когда все едут в Казань на работу и учебу? Да я уверен, что за первые 3 остановки автобус битком!
Это не городской, а какой-то междугородный автобус, от центра Казани до Куюков, порядка 27 км!
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10k
кира 2 часа назад
Чиновникам надо почаще напоминать, что они живут на деньги налогоплательщиков. Вот прямо носом в это тыкать, как нассавших котят. Они привыкли считать государственные деньги своими и распоряжаться ими как хотят, а не по потребностям населения. И отношение к чиновникам пора перестраивать. Напоминать, что они занимают свои посты для того, чтобы делать максимально удобной жизнь людей, а не свою. И еще необходимо разработать ряд жестких мер по контролю за тем, как чиновники выполняют свои обязанности. Не на бумаге, а на местах. Не справляешься - увольнение без права занимать руководящие посты. ... размечталась, блин...
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12k
Serg2001 кира 57 минут назад
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе... (с) Н.А. Некрасов
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4k
Сергей 2 часа назад
Ещё один пинок под жопу путину с его вертикалью власти.
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29k
Головасыр коричнештанник Сергей Час назад
не шуми, он уже переоделся в рабочее и едет закладывать фундамент!
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
"Непричёмышам" и сказать нечего. Утёрлись суки.
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42k
Нанук Паналык 2 часа назад
Жаловаться вздумали холопы!
Все возвращается на круги своя!
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