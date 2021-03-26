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Жители посёлков Привольный и Вишневка в Татарстане были доведены до отчаянья неисполненными обещаниями местных чиновников. Поэтому было решено пойти на крайний шаг и обратиться напрямую к президенту республики Рустаму Минниханову.
Уже много лет жители посёлков просят власти построить школу неподалёку. Ведь детям приходится вставать в 5 утра, чтобы добраться до Казани на общественном транспорте к началу занятий в ближайшем учебном заведении. Ранее власти оставались глухи к просьбам граждан.
Тогда местные жители сняли видео, в котором поучаствовали дети. На кадрах мы можем увидеть ребятишек, которые сидят или лежат в снегу, составив при этом слово "школа".
Тогда местные жители сняли видео, в котором поучаствовали дети. На кадрах мы можем увидеть ребятишек, которые сидят или лежат в снегу, составив при этом слово "школа".
"Жители двух поселков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией̆ и постоянным неисполнением обещаний администрации", – подписали ролик его создатели.
Из-за того, что видео разошлось по всей стране, в пресс-службе президента Татарстана выпустили заявление о том, что для детей уже выделен школьный автобус. А вопрос с постройкой школы будет решён на самом высоком уровне. Однако в пресс-службе подчеркнули, что такие вопросы нужно решать за столом переговоров, а не в интернете.
Родители школьников очень радовались этой новости ровно до тех пор, пока прокуратура не заинтересовалась опубликованным видео. Надзорное ведомство уже послало своих сотрудников в посёлки, чтобы дать правовую оценку действиям организаторов акции.
"Очевидно, что в этих населённых пунктах на сегодня есть определённые проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, они будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", – заявил Руслан Галиев, старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ.
Родители школьников очень радовались этой новости ровно до тех пор, пока прокуратура не заинтересовалась опубликованным видео. Надзорное ведомство уже послало своих сотрудников в посёлки, чтобы дать правовую оценку действиям организаторов акции.
"Очевидно, что в этих населённых пунктах на сегодня есть определённые проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, они будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", – заявил Руслан Галиев, старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ.
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Конееечно за столом переговоров, за тем самым за которым все обещания и останутся когда жирные чиновничьи крысы из-за него выползут.
граждане просят помощи, а вместо этого государство насылает на них своих "гестаповцев".
Между тем, по всей стране прокатилась волна митингов против вовлечения детей в "подобные акции"
Фото с мест событий.
Максимум, что я вижу- это напинать под жопу местных чиновников, чтоб они подогнали рейсовых автобусов в школу. А так, я хз что тут сказать. На каком нибудь лисапеде можно, за 20 минут доехать не напрягаясь... Капец, обленились люди.
Следующие три школы 5,7 - 6,3 км пешком - 1час 15-25, на общественном транспорте - 1 час 20-30 минут (часть маршрута на автобусе №90 Куюки - пл. Тукая, маршрут более 20км длиной, 37 остановок, ходит раз в 25 минут в час пик, в эти автобусы не влезть!).
Эти школы на 1200 - 1300 учащихся, там учеников и без этих ребят хватает!
Даже ЯндексКарты нужно уметь читать!
Еще 3 школы от них менее, чем в 2,5 км.
Т.е. 4 школы в доступности даже пешком (15-30 мин), не говоря уже про транспорт.
Я жил на окраине, ездил в школу в центр к 9.25, 8 км. Подъем в 7.15, выход из дома в 7.45.
Какие 5 утра, что за стоны и истерики?
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Уважаемые родители!
МБОУ «Школа №173» информирует о наличии вакантных мест для перевода учащихся
(информация на 11 января 2020 года):1 классы- 0, 2 классы- 0, 3 классы- 0, 4 классы- 0, 5 классы- 0, 6 классы- 0, 7 классы- 1, 8 классы- 6, 9 классы- 0, 10 класс- 5, 11 класс- 2
В 24школе, та что подальше 2 места на 5 класс и 3 места на 11класс.
Школа №42 Читаем внимательно
ПРИКАЗ БОЕРЫК
« 22 » января 2018 г. № 44
Об утверждении Порядка принятия мер
по устройству ребенка в муниципальное
общеобразовательное учреждение
в связи с отсутствием свободных мест
в учреждении, закрепленным за микрорайоном
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ Управления образования г.Казани
от 29.07.2016 №468 «Об утверждении Порядка принятия мер по устройству
ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение в связи с
ОТСУТСТВИЕМ свободных мест в учреждении, закрепленным за микрорайоном».
2.Утвердить Порядок принятия мер по устройству ребенка в
муниципальное общеобразовательное учреждение, в связи с ОТСУТСТВИЕМ
СВОБОДНЫХ мест в учреждении, закрепленным за микрорайоном
(приложение).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования г.Казани С.Н.Захарову.
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org2298/files/Порядок устройства в школу_отсутствие мест_24_01_2018_7082-Inf_Xidiуаtov I_R__Zаkirovа M_Z.pdfhttps://edu.tatar.ru/upload/storage/org2298/files/Порядок устройства в школу_отсутствие мест_24_01_2018_7082-Inf_Xidiуаtov I_R__Zаkirovа M_Z.pdf
От условного центра Вишневки до ближайшей 173-й школы те же 3 км!
Это не городской, а какой-то междугородный автобус, от центра Казани до Куюков, порядка 27 км!
Уж не придется - ни мне, ни тебе... (с) Н.А. Некрасов
Все возвращается на круги своя!