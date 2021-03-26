Из-за того, что видео разошлось по всей стране, в пресс-службе президента Татарстана выпустили заявление о том, что для детей уже выделен школьный автобус. А вопрос с постройкой школы будет решён на самом высоком уровне. Однако в пресс-службе подчеркнули, что такие вопросы нужно решать за столом переговоров, а не в интернете.



Родители школьников очень радовались этой новости ровно до тех пор, пока прокуратура не заинтересовалась опубликованным видео. Надзорное ведомство уже послало своих сотрудников в посёлки, чтобы дать правовую оценку действиям организаторов акции.



"Очевидно, что в этих населённых пунктах на сегодня есть определённые проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, они будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", – заявил Руслан Галиев, старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ.