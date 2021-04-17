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Что такое цыганское золото

Что такое цыганское золото (5 фото)

Автор:
17 апреля 2021 10:28
Метки: золото   рандоль   цыганское   
1067
5
Когда современную бижутерию называют «самоварным» или «цыганским» золотом, это не совсем верно, хотя и смешно.
На самом деле, то, что принято считать цыганским золотом, хоть и встречается среди нынешних украшений, занимает довольно небольшую их долю.
Сейчас ювелирная промышленность умеет делать бижутерию из дешевых сплавов, покрытых гальваникой – красиво, разнообразно, недорого.
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Метки: золото   рандоль   цыганское   
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12k
Dmitry Obuhov 4 часа назад
Кто-то еще покупает золотые изделия? Мне кажется, все ювелирки без клиентов простаивают.
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1k
Титус Dmitry Obuhov 3 часа назад
А два перстня любимой пробабушки? Совершенно случайно второй завалялся... Два по цене одного? Из скифского золота 115 пробы, что ещё при фараонах ставились на элитные украшения ацтекской знати...
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21k
Дмитрий Час назад
Самый надежный способ проверки на состав в таких случаях - рентгенофлуоресцентный анализ. Как-то давно знакомая купила цепочку 585-й пробы, но были у нее сомнения. Результат измерения на спектрометре показал, что золота было 57%, серебра - 42% и 1% кадмия. Как-то так.
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2k
O.Bender1 4 часа назад
Лет 10 назад, в одном крупном магазине , знакомая купила золотую цепочку. Через какое-то время порвала её и понесла в ремонт. На приёме ювелир осмотрел цепочку и отдал знакомой со словами: "Бижутерию не ремонтируем".
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64k
Максим O.Bender1 2 часа назад
так 100% без пробы)
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67k
После обеда. 4 часа назад
Я по молодости купил такое кольцо. Это избавило меня от глупой доверчивости..
Я после этого много горя сделал цыганам... посеешь ветер пожнёшь бурю..
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67k
После обеда. Умница-красавица 3 часа назад
Я уже десятки раз сказал им спасибо за науку..
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877
Дон Педра После обеда. 3 часа назад
Эх... Жизнь прожить - не поле перейти. Столько на её пути всяких передряг было, есть и будет...
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После обеда. Дон Педра 3 часа назад
С помощью интернета стало тяжело вести паразитический образ жизни..
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Максим Умница-красавица 2 часа назад
Ой.. После Обеда это украинский дальнобой из Канады.. Он на трассе им там часто мстит))
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5k
Владимир Максим Полчаса назад
Это ты про Сашку Брежнева?
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