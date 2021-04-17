Что такое цыганское золото

Герой сериала предлагает простакам выгодную покупку



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На золото похожи и другие сплавы меди – с цинком («томпак»), никелем или хромом, но они не такие стойкие и изделия из них со временем тускнеют, а бериллиевая бронза долго сохраняет «товарный» вид.



Поэтому и сейчас из нее делают хорошую бижутерию, конечно, не называя сплав «цыганским золотом», а используя настоящее имя сплава, рандоль. Бериллий, входящий в состав сплава – токсичный металл, но готовые изделия из рандоли считаются совершенно безопасными.



На зонах из рандоли модно делать зубные коронки, которые очень похожи на настоящие золотые.



Отличить рандоль от настоящего золота неспециалисту непросто – бериллиевая бронза обладает многими свойствами, присущими настоящему драгметаллу, она не магнитится, устойчива к кислотам, не тускнеет. Профессионалы отличают золото от рандоли по качеству швов там, где у украшения производилась пайка, или с помощью хлорных реактивов, а обычным покупателям лучше ориентироваться на проверенные места продажи и, конечно, на наличие на изделии пробы.