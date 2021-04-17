Что такое цыганское золото

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Когда современную бижутерию называют «самоварным» или «цыганским» золотом, это не совсем верно, хотя и смешно.
На самом деле, то, что принято считать цыганским золотом, хоть и встречается среди нынешних украшений, занимает довольно небольшую их долю.
Сейчас ювелирная промышленность умеет делать бижутерию из дешевых сплавов, покрытых гальваникой – красиво, разнообразно, недорого.
На самом деле, то, что принято считать цыганским золотом, хоть и встречается среди нынешних украшений, занимает довольно небольшую их долю.
Сейчас ювелирная промышленность умеет делать бижутерию из дешевых сплавов, покрытых гальваникой – красиво, разнообразно, недорого.
Такими украшениями никого не обманешь, тончайшее покрытие легко царапается, и вес изделия заметно меньше аналога из благородного металла.
Но существует целый ряд сплавов, которые довольно легко спутать с настоящим золотом, чем частенько и пользуются мошенники. Часто встречающийся случай так и называется – «цыганское золото», это сплав меди и бериллия, иначе – бериллиевая бронза.
Но существует целый ряд сплавов, которые довольно легко спутать с настоящим золотом, чем частенько и пользуются мошенники. Часто встречающийся случай так и называется – «цыганское золото», это сплав меди и бериллия, иначе – бериллиевая бронза.
Сплав красивого золотого цвета с красноватым оттенком, стойкий и прочный, изделия из бериллиевой бронзы легко достать – из нее делают проволоку, детали многих приборов и даже части музыкальных инструментов. А стоит сплав недорого, чем изготовители подделок и пользовались.
Конечно, вес этого сплава меньше, чем у настоящего золота, но в небольших ювелирных изделиях это не бросается в глаза. С бериллиевой бронзой, иначе называемой «рандоль», связано много случаев обмана покупателей, еще начиная с дореволюционных времен и особенно в советское время. Типичной схемой мошенничества была имитация сложной ситуации, в которой мошенник предлагает потенциальному покупателю свое золотое украшение за полцены, якобы потому, что срочно нужны деньги.
Конечно, вес этого сплава меньше, чем у настоящего золота, но в небольших ювелирных изделиях это не бросается в глаза. С бериллиевой бронзой, иначе называемой «рандоль», связано много случаев обмана покупателей, еще начиная с дореволюционных времен и особенно в советское время. Типичной схемой мошенничества была имитация сложной ситуации, в которой мошенник предлагает потенциальному покупателю свое золотое украшение за полцены, якобы потому, что срочно нужны деньги.
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Кто смотрел сериал «Лост», тот вспомнит, что там эта схема показана, так что не только у нас так дурили людей.
Герой сериала предлагает простакам выгодную покупку
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На золото похожи и другие сплавы меди – с цинком («томпак»), никелем или хромом, но они не такие стойкие и изделия из них со временем тускнеют, а бериллиевая бронза долго сохраняет «товарный» вид.
Поэтому и сейчас из нее делают хорошую бижутерию, конечно, не называя сплав «цыганским золотом», а используя настоящее имя сплава, рандоль. Бериллий, входящий в состав сплава – токсичный металл, но готовые изделия из рандоли считаются совершенно безопасными.
На зонах из рандоли модно делать зубные коронки, которые очень похожи на настоящие золотые.
Отличить рандоль от настоящего золота неспециалисту непросто – бериллиевая бронза обладает многими свойствами, присущими настоящему драгметаллу, она не магнитится, устойчива к кислотам, не тускнеет. Профессионалы отличают золото от рандоли по качеству швов там, где у украшения производилась пайка, или с помощью хлорных реактивов, а обычным покупателям лучше ориентироваться на проверенные места продажи и, конечно, на наличие на изделии пробы.
*
На золото похожи и другие сплавы меди – с цинком («томпак»), никелем или хромом, но они не такие стойкие и изделия из них со временем тускнеют, а бериллиевая бронза долго сохраняет «товарный» вид.
Поэтому и сейчас из нее делают хорошую бижутерию, конечно, не называя сплав «цыганским золотом», а используя настоящее имя сплава, рандоль. Бериллий, входящий в состав сплава – токсичный металл, но готовые изделия из рандоли считаются совершенно безопасными.
На зонах из рандоли модно делать зубные коронки, которые очень похожи на настоящие золотые.
Отличить рандоль от настоящего золота неспециалисту непросто – бериллиевая бронза обладает многими свойствами, присущими настоящему драгметаллу, она не магнитится, устойчива к кислотам, не тускнеет. Профессионалы отличают золото от рандоли по качеству швов там, где у украшения производилась пайка, или с помощью хлорных реактивов, а обычным покупателям лучше ориентироваться на проверенные места продажи и, конечно, на наличие на изделии пробы.
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Я после этого много горя сделал цыганам... посеешь ветер пожнёшь бурю..