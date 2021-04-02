Кладоискатели нашли в Уэльсе "кольцо смерти"

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Любители кладоискательства в Уэльсе с помощью металлодетекторов обнаружили вземле девять средневековых золотых и серебряных предметов и сдали найденные ценности в Национальный музей Уэльса. Находки будут выставляться в местных краеведческих музеях.
Кладоискатели Уэльса обнаружили девять ценных средневековых артефактов в королевствах Поуис и Вейл. Одной из самых ценных находок стало найденное в Поуисе золотое кольцо с надписью Memento Mori ("Помни о смерти") и изображением черепа. Кроме того, они обнаружили золотые и серебряные монеты и средневековую застежку с двумя крючками. Все ценности принадлежали, по мнению историков, уэльской знати и были изготовлены в период с IX по XVII столетие. Кладоискатели передали свои находки в Национальный музей Уэльса.
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Золотое "кольцо смерти" нашел житель Поуиса, кладоискатель-любитель Дэвид Бальфур. Как сообщили сотрудники Национального музея Уэльса, кольцо было изготовлено в период 1550 - 1650 г.г. Как соощили власти Уэльса, оно станет частью национальной сокровищницы. "Это ранний экземпляр "кольца смерти" конца эпохи Тюдоров - начала эпохи Стюартов, - заявил доктор Марк Реднап, заместитель директора Национального музея Уэльса по коллекциям и исследованиям. - Популярность этих колец была связана с высоким уровнем смертности в ту эпоху, их главной идеей было напоминать о скоротечности и тщете жизни. Эти находки позволили нам больше узнать об отношении к смерти в тот период".
Среди находок также были средневековая серебряная кольцевая фибула, монеты эпохи Тюдоров и серебряная застежка на крючках.
Среди находок также были средневековая серебряная кольцевая фибула, монеты эпохи Тюдоров и серебряная застежка на крючках.
Крис Перкинс и Шон Хендри из Лларнтида с помощью металлоискателя обнаружили на территории Поуисатри средневековые золотые монеты эпохи правления Эдварда III и Ричарда II (1327 - 1399 г.г.) на общую сумму в 20 шиллингов - тогда это был 50-дневный заработок ремесленника. Скорее всего, они были закопаны для сохранности, но по каким-то причинам владелец так за ними и не вернулся.
Найденные артефакты, по всей видимости, отправятся в местные краеведческие музеи. Так, молодой музей и галерея искусств И Гаер в Бреконе надеется получить в коллекцию галереи золотые монеты. "На юге Поуиса было найдено очень мало средневековых золотых монет, - заявил представитель музея, - и мы надеемся получить эту находку для экспозиции, посвященной Средневековью".
Пять серебряных монет, также переданных в местный музей, были найдены Аледом Робертсом и Грэмом Вудом из Черчстока в Поуисе.
По мнению ученых, серебряные монеты также были зарыты владельцем для сохранности в районе 1530 года, во времена правления Генриха VIII, чей портрет отчеканен на монетах.
Серебряные монеты, скорее всего, будут отправлены в коллекцию Музея Поуиса И Ланфа в Уэлшпуле - в его коллекции пока еще нет монет XVI века, найденных в этой местности. "Мы будем рады получить монеты для коллекции и выставить их в открытую экспозицию, чтобы их могли созерцать посетител", - говорит представитель музея.
Серебряная застежка, которую нашел в окрестностях Черчстоука еще один местный кладоискатель, Саймон Флетчер. По-видимому, она останется в Национальном музее Уэльса. "Грубая стилизация с зооморфными мотивами указывает на англо-саксонскую работу IX века, - говорит представитель музея. - По-видимому, это застежка для верхней одежды, которая одновременно былаи украшением".
Как заявил доктор Реднап, эта застежка - первый предмет этого рода, принадлежащий к анлго-саксонской культуре и найденный на территории Уэльса. ""Этот предмет отражал статус владельца, - говорит ученый. - Он представляет собой новое свидетельство того, как проявлялся англо-саксонский стиль в древних королевствах на территории Уэльса, и каким было смешение стилей и влияний, из которых возникла валлийская идентичность".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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