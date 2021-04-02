Кладоискатели нашли в Уэльсе "кольцо смерти"

Золотое "кольцо смерти" нашел житель Поуиса, кладоискатель-любитель Дэвид Бальфур. Как сообщили сотрудники Национального музея Уэльса, кольцо было изготовлено в период 1550 - 1650 г.г. Как соощили власти Уэльса, оно станет частью национальной сокровищницы. "Это ранний экземпляр "кольца смерти" конца эпохи Тюдоров - начала эпохи Стюартов, - заявил доктор Марк Реднап, заместитель директора Национального музея Уэльса по коллекциям и исследованиям. - Популярность этих колец была связана с высоким уровнем смертности в ту эпоху, их главной идеей было напоминать о скоротечности и тщете жизни. Эти находки позволили нам больше узнать об отношении к смерти в тот период".

Среди находок также были средневековая серебряная кольцевая фибула, монеты эпохи Тюдоров и серебряная застежка на крючках.