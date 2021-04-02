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Кладоискатели нашли в Уэльсе "кольцо смерти"

Кладоискатели нашли в Уэльсе "кольцо смерти" (10 фото)

Автор:
02 апреля 2021 16:25
Сообщество : Истории
Метки: артефакты   золото   история   музейные ценности   находки   средневековье   уэльс   ценности   
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Любители кладоискательства в Уэльсе с помощью металлодетекторов обнаружили вземле девять средневековых золотых и серебряных предметов и сдали найденные ценности в Национальный музей Уэльса. Находки будут выставляться в местных краеведческих музеях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакты   золото   история   музейные ценности   находки   средневековье   уэльс   ценности   
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2  комментария
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18k
Alf 2 часа назад
Кладоискатели честные попались. Таких ещё надо поискать.
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
выглядит круто когда все очищено от грязи
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