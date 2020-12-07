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Как почистить золото в домашних условиях: популярные способы и полезные советы

Как почистить золото в домашних условиях: популярные способы и полезные советы (8 фото)

Автор:
07 декабря 2020 08:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: золото   советы   украшения   фото   хитрости   чистка   
520
8
Рано или поздно наступает время, когда потемневшие и потускневшие украшения из золота перестают радовать глаз. Хочется привести изделия в порядок, вернуть им привлекательность да еще и без лишних финансовых вложений. Ниже опишем лайфхаки, которые помогут почистить золото дома с помощью подручных средств, не отдавая его в чужие руки.
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Метки: золото   советы   украшения   фото   хитрости   чистка   
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57k
Viktor 2 часа назад
Эх бля, было бы что чистить!
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Алексей Андреев 15 минут назад
В царской водке надо чистить.
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18k
Nik Час назад
Осталось найти золото...
Серебро хорошо чистить зубной пастой точно, на монетах это хорошо видно.
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2k
Vladimir Час назад
- Чтобы почистить золото, надо сначала купить золото, а у нас денег нет!
- Чтобы почистить золото, надо сначала купить золото, а у нас денег нет!
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Есть какие идеи для "самоварного" золота?
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16k
SolomonA 3 часа назад
Ой делов-то. Любая цыганка за пару дней тебе почистит...
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