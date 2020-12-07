Как почистить золото в домашних условиях: популярные способы и полезные советы

Наиболее частые причины, почему золото темнеет или чернеет:
- доля золота в украшении: при пробе 585 и ниже изделия будут темнеть быстрее;
- украшение новое и темнеет верхний полировочный слой, нанесенный изготовителем для лучшего товарного вида, — проблема временная и исчезнет по мере истирания этого слоя;
- условия ношения: воздействие агрессивных сред, ртути, йода, загрязнений.
В любом случае, если золотые изделия почернели, их можно и нужно почистить.
Чем почистить золото: эффективные способы
Никогда не помешает знать, как быстро в домашних условиях почистить золото. Например, на случай, если до выхода буквально несколько минут, а единственная подходящая к образу пара серег или подвеска выглядят, мягко сказать, нетоварно. Дома всегда найдутся подходящие средства для чистки золота – не теряйте времени и верните своим украшениям привлекательность.
Нашатырный спирт
Чистка золота в домашних условиях нашатырным спиртом или аммиаком – самый простой способ избавиться от помутнения драгметалла и пятен на украшениях. Чтобы эффективно очистить золото от черноты, нужно сделать раствор из воды и аммиака с добавлением шампуня. Рекомендуемые пропорции на небольшую емкость с теплой водой: 0,5 ч. л. аммиака и 1 ч. л. шампуня. В полученный раствор полностью опустите требующие очистки украшения и перемешайте, после отслоения грязи как следует промойте золото в проточной воде.
Золотые кольца в аммиачном растворе
Таким образом можно замочить золото и с некоторыми камнями: аммиачный раствор отлично убирает загрязнения и окислы с труднодоступных мест. Для просушки достаточно выложить украшения на бумажную салфетку или полотенце.
Перекись водорода
Перекись водорода – тоже эффективная и доступная жидкость для чистки золота. При небольших загрязнениях достаточно протереть украшения смоченной в перекиси тряпочкой. В других случаях рекомендуется более агрессивный способ:
- Сделайте раствор: 1 стакан теплой воды, 30 мг перекиси водорода (3%), 1 ч.л. нашатырного спирта, небольшое количество жидкого мыла (на глаз).
- Тщательно размешайте компоненты.
- Погрузите в емкость с раствором изделия из золота и оставьте на 3-5 ч.
- Промойте украшения обычной водой, высушите на салфетке.
Уксус
Почистить золотую цепочку, браслет или кольцо можно с помощью обычного белого 9%-го или яблочного уксуса, с добавлением соды или лимона. Следует учесть, что уксусом можно чистить только желтое и красное золото, для белого, матового или инкрустированного камнями такой способ неприемлем.
Для чистки золота можно использовать зубную щетку
В некоторых случаях достаточно просто замочить изделия в уксусе на 10-15 минут, после чего сполоснуть водой, в других – понадобится пройтись по поверхности зубной щеткой.
Сода
Сода поможет очистить золото от грязи, но со сложными пятнами она справляется не всегда. Чаще всего для чистки применяется кипячение с содой:
- На дно небольшой емкости с водой опустите фольгу, на неё выложите золото.
- Нагрейте воду и добавьте соду – на 1 ст. воды 1 ст.л. соды.
- Кипятите несколько минут.
- Почистите щеткой.
- Сполосните обычной водой и высушите.
Сода не используется для чистки украшений со вставками: она может вызвать потускнение камней, а ещё содовый раствор может остаться в труднодоступных местах креплений белесым налетом.
Соль
Соль, как правило, используется в качестве добавления к очищающим растворам с уксусом или содой. В силу того, что соль является сильным абразивом, мы не рекомендуем механическую чистку мягких золотых изделий.
Лимонная кислота
Для растворения налета можно чистить золото в лимонной кислоте:
- в кипящей воде разводите лимонную кислоту;
- опустите изделия в раствор на 5-6 минут;
- промойте и высушите украшения.
Зубная паста
Почистить потемневшее золото в домашних условиях можно даже с помощью самой обычной зубной пасты. Мягкой щеткой равномерно распределите пасту по поверхности украшения и аккуратными движениями удалите загрязнения.
Важно: паста должна быть только белой, без добавок и отбеливающих свойств, лучше гелевая. Зубной порошок использовать нельзя!
Чистка золота с камнями
В случае чистки таких украшений следует заботиться не только о состоянии золота, но и вставок украшения. Применительно к различным типам драгоценных камней ювелиры рекомендуют использовать разные средства:
- кольцо с топазом или любое другое золотое украшение с этим камнем засияет после замачивания на 20 минут в воде с разведенной в ней парой капель средства для мытья посуды;
- для чистки украшений с хризолитом нельзя использовать кислоты;
- серьги с камнями типа изумруда, рубина или сапфира отлично очищаются в теплой мыльной воде – горячая вода для этих камней противопоказана;
- чистка золотых изделий с фианитами выполняется с помощью нашатырного спирта, зубной пасты без абразивов или любого стирального порошка.
Как почистить белое золото
Для очистки украшений из белого золота, представляющего собой сплав драгметалла с медью, палладием или никелем, подходят далеко не все классические способы – в частности, противопоказан любой уксус.
Чистка белого золота
Белое золото с инкрустацией нельзя кипятить: высокая температура ослабит и даже деформирует места креплений камней. Для вклеенных камней не применяется и чистка с погружением в водные растворы. Белое золото с бриллиантами очищается без контакта с камнями: просто протрите их мягкой тканью – часто этого достаточно для возвращения блеска. Если блеск не вернулся, примените стандартную чистку зубной пастой, описанную выше, после чего вытрите изделие насухо.
Как почистить позолоту
Использовать какие-то агрессивные средства и абразивную чистку в этом случае, конечно, нельзя – есть риск повредить тонкий слой позолоты. Лучше чистить позолоченную цепочку, браслет или колечко следующим способом:
- Приготовьте раствор: 1 л теплой воды, 1 ч.л. мыльной стружки, 5-6 капель нашатырного спирта.
- Замочите украшения на полчаса – они должны быть полностью погружены в раствор.
- Промойте в проточной воде, высушите на салфетке или полотенце.
- Отполируйте замшевой тряпочкой.
Чистка медицинского золота
Медицинское золото является сплавом латуни, серебра, меди, титана и цинка, а вот непосредственно золото в нем может отсутствовать вовсе: сплав и так имеет благородный «золотой» блеск. Изделия из медицинского золота прочны, не подвержены внешним механическим воздействиям, за счет особенной технологии полировки и напыления практически не темнеют, не теряют блеска, не меняют цвет.
- При необходимости очистки такой бижутерии от загрязнений применяют следующие способы:
- Промойте в растворе (на 0,5 стакана воды 2 капли шампуня или жидкого мыла) и очистите изделие мягкой щеткой.
- Для удаления пыли протрите изделие смоченным в пиве ватным тампоном, промывать водой после этого не надо.
- Протрите украшение столовым уксусом, а потом обязательно промойте в проточной воде.
Как отполировать золото
Полировку украшений сложного дизайна в некоторых случаях лучше доверить профессионалам, а вот с лаконичными украшениями можно справиться и самостоятельно. Чтобы золотое кольцо блестело как новое, используют следующие приемы:
- Замочите украшение в горячей воде с шампунем или мылом на 7-8 часов, а потом отполируйте мягкой зубной щеткой. Способ подходит и для блестящего золота, и для матового.
- Придать блеск золоту поможет замачивание на 10 ч в аммиачном растворе (25%), который можно приобрести в аптеке.
- Полировка золота от царапин выполняется с помощью чистящей пасты для золотых изделий – фабричной или изготовленной самостоятельно из вазелина, растертого в порошок белого мела, воды и мыльной стружки. Полируйте мягкой зубной щеткой без надавливания.
- Нанесите пасту ГОИ на войлок, протирайте изделие однонаправленными движениями без давления: это поможет вернуть блеск и эффективно отполирует потертости и царапины.
Себестоимость домашней полировки золотых украшений в разы ниже профессиональной. Но при самостоятельной полировке важно учитывать особенности металла: матовость, цвет и качество золота, наличие ювелирных вставок, черненого или родированного покрытия.
Источник:
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Серебро хорошо чистить зубной пастой точно, на монетах это хорошо видно.