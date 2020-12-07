Как почистить золото в домашних условиях: популярные способы и полезные советы

Наиболее частые причины, почему золото темнеет или чернеет:

доля золота в украшении: при пробе 585 и ниже изделия будут темнеть быстрее;

в украшении: при пробе 585 и ниже изделия будут темнеть быстрее; украшение новое и темнеет верхний полировочный слой, нанесенный изготовителем для лучшего товарного вида, — проблема временная и исчезнет по мере истирания этого слоя;

и темнеет верхний полировочный слой, нанесенный изготовителем для лучшего товарного вида, — проблема временная и исчезнет по мере истирания этого слоя; условия ношения : воздействие агрессивных сред, ртути, йода, загрязнений.

: воздействие агрессивных сред, ртути, йода, загрязнений.



В любом случае, если золотые изделия почернели, их можно и нужно почистить.

Чем почистить золото: эффективные способы

Никогда не помешает знать, как быстро в домашних условиях почистить золото. Например, на случай, если до выхода буквально несколько минут, а единственная подходящая к образу пара серег или подвеска выглядят, мягко сказать, нетоварно. Дома всегда найдутся подходящие средства для чистки золота – не теряйте времени и верните своим украшениям привлекательность.

Нашатырный спирт

Чистка золота в домашних условиях нашатырным спиртом или аммиаком – самый простой способ избавиться от помутнения драгметалла и пятен на украшениях. Чтобы эффективно очистить золото от черноты, нужно сделать раствор из воды и аммиака с добавлением шампуня. Рекомендуемые пропорции на небольшую емкость с теплой водой: 0,5 ч. л. аммиака и 1 ч. л. шампуня. В полученный раствор полностью опустите требующие очистки украшения и перемешайте, после отслоения грязи как следует промойте золото в проточной воде.





Золотые кольца в аммиачном растворе