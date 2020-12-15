На венесуэльских бедняков пролился золотой дождь

Благодаря золоту, никому не известная деревня Гуака прославилась по всей Венесуэле. Кто-то из местных жителей опубликовал фото своих находок в фейсбуке, взбудоражив всю страну. Только отдаленность Гуаки от цивилизации, дороговизна бензина и коронавирусные ограничения помешали возникновению новой "золотой лихорадки".

Журналисты газеты "Нью-Йорк Таймс" добрались до Гуаки и провели химический анализ золотой цепочки, найденной на берегу. Он показал, что золотые изделия были произведены в Европе в последние десятилетия. Цепочка оказалась изготовленной из высококачественного 18-каратного золота, которое практически не используется в ювелирном производстве Венесуэлы.