На венесуэльских бедняков пролился золотой дождь

Небольшая рыбацкая деревня Гуака в Венесуэле неожиданно превратилась в настоящий Золотой берег! Уже несколько месяцев местные жители собирают на берегу золото и драгоценности, исправно приносимые морем. Среди находок - кольца, броши и медальоны, цена которых доходит до $1500! Откуда принесло золото в Гуаку, никто до сих пор не догадывается.
На берег деревни Гуака море с сентября выбрасывает золото, серебро и драгоценности. 2000 жителей бедной деревни не знают, откуда берутся драгоценности, однако исправно каждый день приходят на небольшой участок берега в поисках сокровищ. За прошедшие месяцы они уже собрали здесь сотни золотых слитков, изделий из золота и серебра.
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Один из жителей нашел золотое кольцо с драгоценным камнем. 25-летний рыбак Йолман Ларес нашел медальон из золота с изображением Девы Марии. Как утверждают местные,некоторые драгоценности им удается продать по цене до $1500.
Благодаря золоту, никому не известная деревня Гуака прославилась по всей Венесуэле. Кто-то из местных жителей опубликовал фото своих находок в фейсбуке, взбудоражив всю страну. Только отдаленность Гуаки от цивилизации, дороговизна бензина и коронавирусные ограничения помешали возникновению новой "золотой лихорадки".
Журналисты газеты "Нью-Йорк Таймс" добрались до Гуаки и провели химический анализ золотой цепочки, найденной на берегу. Он показал, что золотые изделия были произведены в Европе в последние десятилетия. Цепочка оказалась изготовленной из высококачественного 18-каратного золота, которое практически не используется в ювелирном производстве Венесуэлы.
Журналисты газеты "Нью-Йорк Таймс" добрались до Гуаки и провели химический анализ золотой цепочки, найденной на берегу. Он показал, что золотые изделия были произведены в Европе в последние десятилетия. Цепочка оказалась изготовленной из высококачественного 18-каратного золота, которое практически не используется в ювелирном производстве Венесуэлы.
Британский эксперт Крис Корти, изучив находки по фотографиям, заявил, что они произведены в Европе в середине ХХ века, однако оговорился, что для более точной датировки и установления производителя золота необходимы более подробные анализы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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