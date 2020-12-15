FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6458 постов • 1151 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
На венесуэльских бедняков пролился золотой дождь

На венесуэльских бедняков пролился золотой дождь (7 фото)

Автор:
15 декабря 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Гуака   венесуэла   загадки моря   золото   находки   новости   тайна   
1488
7
Небольшая рыбацкая деревня Гуака в Венесуэле неожиданно превратилась в настоящий Золотой берег! Уже несколько месяцев местные жители собирают на берегу золото и драгоценности, исправно приносимые морем. Среди находок - кольца, броши и медальоны, цена которых доходит до $1500! Откуда принесло золото в Гуаку, никто до сих пор не догадывается.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Гуака   венесуэла   загадки моря   золото   находки   новости   тайна   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Батончик с маком 50 минут назад
если бы на них пролился "золотой дождь", то они бы не радовались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Полчаса назад
---Только отдаленность Гуаки от цивилизации, дороговизна бензина и коронавирусные ограничения помешали возникновению новой "золотой лихорадки"-----

==============
Дороговизна бензина в Венесуэле? Дожились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
NeDron Алексей 2 минуты назад
У нас он кабэ тоже не дешев...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной Subaru WRX STI (видео) Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной Subaru WRX STI... Разгадана тайна группы Дятлова Разгадана тайна группы Дятлова Египетские археологи обнаружили древнее здание с римскими банями и ритуальной комнатой Египетские археологи обнаружили древнее здание с римскими банями и ритуальной комнатой Ученые из США установили личность женщины, найденной в железном гробу в 2011 Ученые из США установили личность женщины, найденной в железном гробу в 2011 Миллиардер построил новый дом таёжной отшельнице Миллиардер построил новый дом таёжной отшельнице В Помпеях обнаружили эротическую фреску с женщиной и лебедем В Помпеях обнаружили эротическую фреску с женщиной и лебедем
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

238955



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии
3
238
Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Volkswagen Beetle за 40 миллионов рублей, оснащенный газотурбинным двигателем
0
6
Volkswagen Beetle за 40 миллионов рублей, оснащенный газотурбинным двигателем
На 63-м году жизни: Мадонна сделала свою первую татуировку
1
29
На 63-м году жизни: Мадонна сделала свою первую татуировку
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
1
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#прикольные#смешные#люди#авто авария#полиция#пандемия#в мире
#интересно#факты#сша#россия#на различный вкус#подборка#дтп#рождество#познавательно#девушки
#прикол#история#интересное#картинки#авария#разное#новый год#смешно#актеры#добро

На что жалуетесь?

Вернуться