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Самые идиотские и ненужные вещи, которые можно купить в интернете прямо сейчас

Самые идиотские и ненужные вещи, которые можно купить в интернете прямо сейчас (13 фото)

Автор:
16 апреля 2021 13:46
Сообщество : Юмор
Метки: глупые вещи   зачем   ненужные вещи   необычные вещи   онлайн-покупки   подарки   товары   чего только не производят   
545
13
Что можно подарить человеку, у которого всё есть? Ну, например, что-то совсем дурацкое. И если раньше пришлось бы поломать голову над тем, где это дурацкое взять, то сегодня такой проблемы не стоит: в Сети есть множество магазинов, специализирующихся на таких "странных" подарках. Самое интересное, что люди действительно все это покупают.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: глупые вещи   зачем   ненужные вещи   необычные вещи   онлайн-покупки   подарки   товары   чего только не производят   
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15k
Теуш Алексей Полчаса назад
Комьюникатив тьюб ещё в "АССА" была...
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Теуш Алексей 14 минут назад
А коврик в ванную я бы прикупил...
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ezhik 16 минут назад
труба для обмена опытом норм)
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518
Лимонадный Джо 24 минуты назад
А что? Пару вещичек стоит прикупить! И с пользой применить! Спасибо за рекламу!
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Rakkaus Полчаса назад
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3k
au3 Полчаса назад
Бюдежетный вариант.
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1k
Максим 41 минуту назад
7. Автор просто далёк от кулинарии, отличный прибор для разделки мяса, который не был придуман для имитации росомахи.

Используют как держатель в паре с ножом или двумя сразу и мясо разрывают на волокна. Эх, поколение ЕГЭ, всё они придумали и высмеяли)))
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