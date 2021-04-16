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Что можно подарить человеку, у которого всё есть? Ну, например, что-то совсем дурацкое. И если раньше пришлось бы поломать голову над тем, где это дурацкое взять, то сегодня такой проблемы не стоит: в Сети есть множество магазинов, специализирующихся на таких "странных" подарках. Самое интересное, что люди действительно все это покупают.
1. Подушка "Страус"
"Страусиная подушка" - монструозная комбинация подушки и шапки с проймами в районе ушей, которая надевается на голову целиком. В проймы можно засунуть руки и получится, будто ты зарылся с головой в песок, как страус. Стоит эта штука примерно 100 долларов. Ее рекламируют как дорожную подушку для авиаперелетов. Боже, помоги человеку, который будет сидеть рядом!
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2. Напалечники для поедания картофельных чипсов
Силиконовые напалечники стоимостью 18 долларов (столько указано на Amazon) доступны в шести цветах - видимо, чтобы можно было подобрать их под цвет вашего наряда. Они надеваются на большой, указательный и средний пальцы, и потом этими пальцами можно хватать любые масляные и жирные снеки, вроде картофеля фри, чипсов и т. п. Вопрос только один - что проще: помыть руки после еды или отмывать эти напалечники?
3. "Кровавый" коврик для ванной комнаты
Что может быть лучше хорошей шутки? Шутка, которая вызывает в памяти сцену нападения с ножом из триллера, вот что. Bleeding Bath Mat ("Кровавый коврик для ванной") от IntroWizard работает на простом эффекте - когда его белая поверхность соприкасается с жидкостью, она мгновенно становится красной. Таким образом, любой посетитель ванной комнаты в момент выхода из душа видит то, что выглядит как брызги крови и кровавые следы. На пожилых родственниках это лучше не проверять!
4. Подушка "Хлеб"
Подарок для тех, кто так любит хлеб, что жить без него не может. Почему бы и нет, в конце концов, один раз живем! "Хлебная подушка" выглядит приятной и навевает воспоминания о золотистой хрустящей корочке... Немного смущает описание товара: "Нагревается так же, как свежая буханка хлеба, если вам станет жарко во сне". Может не надо?
5. "Трусы для рук" HanderPants
Компания Archie McPhee, торгующая различными новинками, представила "трусы для рук". По сути, это перчатки с обрезанными пальцами, но они полностью имитируют мужское нижнее белье и даже продаются в коробке по шесть штук (почти трусы "неделька"). Вообще-то у этого товара уже появились свои поклонники - говорят, что "трусы для рук" хороши для занятий тяжелой атлетикой, а также во время работы с какими-нибудь инструментами - от дрели до ножа.
Отдельно радует заявление производителя о том, что "трусы для рук" следует надевать под обычные перчатки для дополнительного тепла и защиты от натирания. "Вы голые под перчатками! Ради всего святого, наденьте трусы для рук!", - взывает продавец товара. В общем, вещь довольно бесполезная, но маркетинг уровня "боги".
Отдельно радует заявление производителя о том, что "трусы для рук" следует надевать под обычные перчатки для дополнительного тепла и защиты от натирания. "Вы голые под перчатками! Ради всего святого, наденьте трусы для рук!", - взывает продавец товара. В общем, вещь довольно бесполезная, но маркетинг уровня "боги".
6. "Беконовые пластыри"
Это довольно популярный товар на Amazon и один из вариантов глупых подарков, которые так иногда приятно вручить другу на день рождения. Ничего особенно, просто пластыри, которые выглядят как кусочки бекона. В описании товара сказано: "Лечите мелкие порезы и царапины невероятно целебной силой мяса!" - неплохо звучит, правда? Кстати, можно потроллить вегана. Кстати, в упаковке пластыре есть бонус - временная татуировка с изображением Эдгара Алана По. Серьезная заявка на победу!
7. Лезвия "а ля Росомаха" для разрезания мяса
Ну тут и описывать особенно нечего, все ясно с первого взгляда на картинку. Конечно, эти ножи больше для понта, чем для дела. Они для того, чтобы косплеить Росомаху и чтобы все знали, кто в доме главный. Как-то так.
8. Душевая занавеска с кармашками для мобильного телефона и планшета
Человечество как вид теперь постоянно находится в Сети, прерываясь лишь изредка - на сон или принятие душа. А теперь и этот редут взят, со шторами для ванной комнаты от Bunkerwall "17 pocket shower curtain liner" . Семнадцать карманов, в которые можно засунуть хоть черта лысого, - это вам не шутки! В общем, теперь даже стоя под струей горячей воды можно продолжать нажимать в кнопки смартфона или смотреть видео на планшете. Подарок для настоящих интернет-аддиктов.
9. Клюшка для гольфа UroClub
Обычно покупка специализированной клюшки для гольфа говорит о том, что человек - серьезный игрок. Но клюшка UroClub - это нечто иное. Ее можно подарить пожилому приятелю и, возможно, он будет признателен: устройство решает проблему отсутствия туалета, когда приспичило по-маленькому посреди поля для гольфа. UroClub представляет собой портативный писсуар, замаскированный под клюшку, и его можно носить с собой в сумке с остальными клюшками.
10. Очки для чтения и просмотра телевизора в положении лежа
Очки Lazy Readers, по словам производителя, предназначены для тех, кто хочет читать или смотреть телевизор в лежачем положении, то есть не поднимая головы и не напрягая шеи. Слушайте, ну это надо быть очень ленивым!
11. Труба для обмена опытом
Это Experience Tube от Meow Wolf, компании, специализирующейся на "опытах иммерсивного искусства". "Experience Tube - это революционное аналоговое устройство, которое соединяет один опыт с другим! Используя только мягкую полосатую ткань и самую сложную технологию распознавания лиц, трубка заменяет все периферийные отвлекающие факторы безудержным визуальным восприятием. Праздник полос и смеха! Просто загрузите пару лиц в каждый конец трубы и мгновенно создайте свой собственный Интернет! Мгновенное яркое соединение, без подписок, пользовательских соглашений, агрессивной рекламы или нестандартного обслуживания!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: глупые вещи зачем ненужные вещи необычные вещи онлайн-покупки подарки товары чего только не производят
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Используют как держатель в паре с ножом или двумя сразу и мясо разрывают на волокна. Эх, поколение ЕГЭ, всё они придумали и высмеяли)))