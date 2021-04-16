Компания Archie McPhee, торгующая различными новинками, представила "трусы для рук". По сути, это перчатки с обрезанными пальцами, но они полностью имитируют мужское нижнее белье и даже продаются в коробке по шесть штук (почти трусы "неделька"). Вообще-то у этого товара уже появились свои поклонники - говорят, что "трусы для рук" хороши для занятий тяжелой атлетикой, а также во время работы с какими-нибудь инструментами - от дрели до ножа.



Отдельно радует заявление производителя о том, что "трусы для рук" следует надевать под обычные перчатки для дополнительного тепла и защиты от натирания. "Вы голые под перчатками! Ради всего святого, наденьте трусы для рук!", - взывает продавец товара. В общем, вещь довольно бесполезная, но маркетинг уровня "боги".