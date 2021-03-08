"Подарил убогий букет на 8 марта": откровения девушек на форумах

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Для кого-то 8 марта - праздник, а для других - настоящий стресс! Мы собрали откровения и разные мнения девушек, которыми они делятся на форуме, обсуждая международный женский день.
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А вы поздравляете женщин на 8 марта?
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Вообще надо знать чего хочет твоя женщина.Крепкий брак строится на взаимоуважение.
Какие, в дупу, цветочки и подарочки, даешь митинги и шествия !!!
Всю прекрасную половину человечества с праздником.
Тяжко вам...
Иди нахрен, тварь
У любого человека есть кроме бытовой жизни свои желания, увлечения, интересы.
Да любому, совершенно любому будет приятно получить сюрприз, большой или маленький, нужный или смешной.
В первую очередь это внимание, что ты ради него заморочился, искал, думал
Я очень нерешительный человек, лет 5 хотела кота , но меня вечно все остановливало, что он требует постоянного ухода (оч волосатый), ему нужен очень большой туалет (порода крупная) его надо где то оставлять во время отпусков, прочих поездок и куча других мелочей.
И тут мне муж говорит, мне по работе надо поехать ( 150 км) , хочешь со мной прокатиться? Вобщем приехали, жду его в машине, выходит. В руках переноска.... Сейчас этой морде 3 года, полноценный член семьи, залюбленный и затисканный по самое нехочу.
Просто так я б на него никогда не решилась.