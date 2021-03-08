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"Подарил убогий букет на 8 марта": откровения девушек на форумах

"Подарил убогий букет на 8 марта": откровения девушек на форумах (15 фото)

Автор:
08 марта 2021 07:31
Сообщество : Юмор
Метки: 8 марта   девушки   женский день   забавно   подарки   прикол   форум   фото   
6999
15
Для кого-то 8 марта - праздник, а для других - настоящий стресс! Мы собрали откровения и разные мнения девушек, которыми они делятся на форуме, обсуждая международный женский день.
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Метки: 8 марта   девушки   женский день   забавно   подарки   прикол   форум   фото   
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3k
insaider 3 часа назад
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118k
arek14 4 минуты назад
Подарю жене сегодня после работы.
Надеюсь, понравится.
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−40
Дедуля 8 минут назад
И не надо мне Баден-Баден 2 раза повторять!
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1k
Sneg 9 минут назад
Весь день вчера бегал по городу, искал подарок. Такой, чтобы по лучше, по оригинальнее, по красивее! Сегодня утром подарил, ждал восхищений, слов благодарности, улыбок..... По итогу - сухое спасибо и уткнулась в телефон!
Нахрена я старался? Больше такой ошибки не повторю.
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3k
Platinum Sneg 3 минуты назад
А что подарил если не секрет?
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7k
Вася 20 минут назад
3-й номер.. "два высших" ага.. ещё докторская.. родила правда в семнадцать, ну да пофиг, москва слезам не верит .. и храмотная как Пушкин..
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898
сергей ремизов 36 минут назад
На Новый Год купил жене в подарок ,рубиновые серьги ,кулон и цепочку.36 тысяч всего весь набор. Сегодня бегал по магазам, так и ничего не купил. Подарил цветы и коробку конфет.
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1k
Froll 50 минут назад
Как же повезло мне с женой.
Вообще надо знать чего хочет твоя женщина.Крепкий брак строится на взаимоуважение.
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3k
newegg 58 минут назад
Две старых немецких социалистки 110 лет тому придумали женский день, в который женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.
Какие, в дупу, цветочки и подарочки, даешь митинги и шествия !!!
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5k
Regerald newegg Полчаса назад
Ещё парада злобных фемок не хватало...
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7k
Вася newegg 15 минут назад
ага, вот агиплакаты на сегодня, в России лучше не расклеивать..
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4k
Бу Час назад
Да уж)
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4k
Искандер Час назад
Повторюсь, но подарок должен быть таким, чтобы запомнился, как вариант, таким:
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30k
Дмитрий Час назад
Я в течении всего года балую жену(кстати меня она тоже) и поэтому не ломаю голову над конкретным днем. А всем остальным по букетику и карточку на 1000 в косметический магазин. )
Всю прекрасную половину человечества с праздником.
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−51
сатыбалдин Час назад
Когда уже отменят в Казахстане 8 марта? У руля сидят твари бывшие комсомольцы. В-нормальных странах Прибалтики, Украине, Грузии уже отменили этот совок
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13k
Роман сатыбалдин Час назад
Диктаторский режим насильно заставляет праздновать?
Тяжко вам...
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699
Narvinsky valns Час назад
Чувак похоже одувана пересмотрел
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624
zu4ara сатыбалдин 56 минут назад
Да не гони!!! Я из Эстонии, тут все мужики с утра с цветами, и Эстонцы и Русские!
Всех женщин с Праздником!!!
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19k
pssst сатыбалдин 49 минут назад
в штатах зато внедряют потихоньку. Пока открыточки.
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571
Gleb_Skameikin сатыбалдин Минуту назад
Убейся, кастрюля, празднуют там, еще как. Да, нету выходных, но празднуют все
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3k
tamin 2 часа назад
Как 23-го поздравишь, так 8 марта и проведешь.
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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
АВТОР-ГОВНОЕД пытается навязать мысль, что в России живут одни говноеды и говноедки.
Иди нахрен, тварь
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3k
Макс 2 часа назад
Вообще, что за традиция, если вы уже в браке и бюджет у вас один, дарить нужные вещи, ожидая какой-то сакральной даты?? Про ненужные я вообще молчу. Вот с женой повезло: ещё когда встречались, определила, что цветы не дарить ни в коем случае - купи лучше тортик, мне будет приятно (худышка). Носки она всегда мне купит, видя, что старые. Если надо что-то серьезноё (сапоги или шуруповёрт нормальный), планируем, подкопим и купим. 2 кредита, какие подарки?
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838
Олеся Макс Полчаса назад
Скука и занудство, шаг вправо, шаг влево расстрел.
У любого человека есть кроме бытовой жизни свои желания, увлечения, интересы.
Да любому, совершенно любому будет приятно получить сюрприз, большой или маленький, нужный или смешной.
В первую очередь это внимание, что ты ради него заморочился, искал, думал

Я очень нерешительный человек, лет 5 хотела кота , но меня вечно все остановливало, что он требует постоянного ухода (оч волосатый), ему нужен очень большой туалет (порода крупная) его надо где то оставлять во время отпусков, прочих поездок и куча других мелочей.
И тут мне муж говорит, мне по работе надо поехать ( 150 км) , хочешь со мной прокатиться? Вобщем приехали, жду его в машине, выходит. В руках переноска.... Сейчас этой морде 3 года, полноценный член семьи, залюбленный и затисканный по самое нехочу.
Просто так я б на него никогда не решилась.
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
какое этот "праздник" имеет отношение к русским людям?
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5k
Vadim 2 часа назад
Вообще-то изначально 8 марта это день борьбы феминисток за равные с мужчинами права для женщин. В СССР его смысл поменяли на диаметрально противоположный
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5k
Regerald Vadim Полчаса назад
В СССР равноправие полов и так было наилучшим по миру. Особенно до "сексуальной революции" 60-х на Западе.
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6k
Сергей Ко 2 часа назад
Да.

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6k
klop 2 часа назад
Фишки превратились в какой-то "бабский форум" только наоборот где особи считающие себя мужиками в коментах ноят какие бабы стервы. Это как должен развиться комплекс неполноценности чтобы лайкать такие посты.
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2k
leto2016 klop 2 часа назад
Я тоже думал там про заносчивых, а там реально девчонки без внимания и без цветов. Я сейчас еду на работу, уже сообщения устал писать. Приеду куплю чай и сладости.
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6k
klop leto2016 2 часа назад
Эти посты очень много лайков собирают. Я так понял на фишках в основном мужики-разведёнки, само собой в разводе у них бабы всегда виноваты и не только в разводе.
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699
Narvinsky klop Час назад
Скорее всего инфантилы,у них гипертрофированное чувство справедливости смешано с чрезмерно завышенным чувством собственной важности.Вот и "рвёт" их на просторы интернета.
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7k
Колорад 2 часа назад
Последним двум конкретно не повезло. :)
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31k
Лесли 🥰 2 часа назад
Короче, я не смогла дочитать это нытье! Бабы вы совсем охренели?))) Т.е вы не заморачиваетесь на счет подарков для мужиков, тупо считаете, что это нормально дарить носки/трусы и прочую херню дешевую! И что мужик должен быть рад и благодарен! А тут ноете и ноете, что подарил цветы всего лишь!
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699
Narvinsky Лесли 🥰 Час назад
Нытиков нонче развелось черезмерно,обоих полов.К сожалению.
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