Покупатели пытаются догадаться, чем заняты модели Zara

Уже не первый месяц марка Zara и ее интернет-покупательницы не могут договориться о том, как следует показывать одежду онлайн. Клиентки хотят разглядеть вещь как можно подробнее, но модели Zara раз за разом принимают все более причудливые позы, так что не всегда понятно даже, какую вещь вам предлагают. Покупателям остается только шутить, предполагая, чем именно заняты модели на снимках!

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"Когда ты под утро приходишь из бара и, пытаясь раздеться, удивляешься до глубины души" 0 Источник:

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"Когда уселась на пляже, не подстелив полотенце, и теперь тебе кажется, что весь пляжный песок переместился к тебе в плавки" 0 Источник:

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"Когда брат привел подружку-веганку на семейный рождественский праздник" 0 Источник:

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"Когда тебе кажется, что ребенок уже может одеваться сам, а ему кажется наоборот" 0 Источник:

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"Когда наврала начальнице, что заболела, и вдруг увидела ее в маникюрном салоне" 0 Источник:

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"Когда на вечеринке оказывается джакузи, а ты не побрила ноги и подмышки" 0 Источник:

"Когда в цирке при крике клоуна: "Ну кто тут смелый!" мама в шутку вытолкнула тебя вперед, а злой клоун этим воспользовался" 0 Источник:

"Когда сидишь с подружкой-коллегой в кафетерии бизнес-центра в рабочее время, и тут заходит босс" 0 Источник: