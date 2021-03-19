Покупатели пытаются догадаться, чем заняты модели Zara

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Уже не первый месяц марка Zara и ее интернет-покупательницы не могут договориться о том, как следует показывать одежду онлайн. Клиентки хотят разглядеть вещь как можно подробнее, но модели Zara раз за разом принимают все более причудливые позы, так что не всегда понятно даже, какую вещь вам предлагают. Покупателям остается только шутить, предполагая, чем именно заняты модели на снимках!
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"Когда переодеваешься в спортзале после занятий с весами и понимаешь, что не можешь поднять руки"
"Когда после 12-го бокала шампанского на свадьбе подруги неожиданно выяснилось, что во дворе есть открытый бассейн"
"Когда занимаешься групповым пилатесом онлайн, хочешь громко испортить воздух, но не знаешь, как ловчее выключить микрофон"
"Когда тебя как самую молодую заставляют сверхурочно собирать стулья после совещания в отделе"
"Когда пришла на свидание с перспективным мужчиной, а он оказался на 20 сантиметров ниже тебя"
"Когда уселась на пляже, не подстелив полотенце, и теперь тебе кажется, что весь пляжный песок переместился к тебе в плавки"
"Когда не удержалась и купила две почти одинаковых сумки - и вдруг видишь, что твой муж, устав ждать, уже подходит к дверям магазина"
"Когда метеобюро обещает похолодание, а управляющая компания еще не закончила ремонт трубы отопления"
"Когда в цирке при крике клоуна: "Ну кто тут смелый!" мама в шутку вытолкнула тебя вперед, а злой клоун этим воспользовался"
"Когда сидишь с подружкой-коллегой в кафетерии бизнес-центра в рабочее время, и тут заходит босс"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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