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Покупатели пытаются догадаться, чем заняты модели Zara

Покупатели пытаются догадаться, чем заняты модели Zara (31 фото)

Автор:
19 марта 2021 18:48
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Зара   забавно   интернет-магазин   модели   онлайн-покупки   смешно   странные позы   что это было?   
672
31
Уже не первый месяц марка Zara и ее интернет-покупательницы не могут договориться о том, как следует показывать одежду онлайн. Клиентки хотят разглядеть вещь как можно подробнее, но модели Zara раз за разом принимают все более причудливые позы, так что не всегда понятно даже, какую вещь вам предлагают. Покупателям остается только шутить, предполагая, чем именно заняты модели на снимках!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Зара   забавно   интернет-магазин   модели   онлайн-покупки   смешно   странные позы   что это было?   
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9  комментариев
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16k
Delhana 3 часа назад
Судя по моделям, эти товары для людей страдающих, или наслаждающихся анорексией.
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6k
BenderRodriguez 4 минуты назад
Этот ширпотреб ещё кто-то покупает?
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19k
ПаганецЪ 18 минут назад
Модели занимаются тем же, чем и всегда - позируют. А вот мудельеры и фотографы занимаются... По-русски это называется "х**ня".
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8k
Alexander 2 часа назад
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31k
Опаньки 2 часа назад
А чего страшные то такие ?
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
это вообще что?
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41k
Максим Т. 3 часа назад
Все гораздо проще: "Когда ты ДБ"
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3k
Свирепый Бамбр Максим Т. 3 часа назад
Дупая Бизда?
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Максим Т. Свирепый Бамбр 3 часа назад
Туда тоже можно)
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