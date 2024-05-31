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Женщина во сне делает онлайн-покупки и влезает в долги

Женщина во сне делает онлайн-покупки и влезает в долги

Автор:
31 мая 2024 10:42
Метки: Видео   в мире   во сне   люди   онлайн-покупки   сон   фото   
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На ночные покупки женщина уже потратила более 3800 долларов. На следующее утро она получает пакеты с заказами, но не помнит, когда и как все это покупала.

В Англии 42-летняя женщина страдает от того, что во сне делает онлайн-покупки в интернет-магазинах. Из-за этого она опустошила кредитки и влезла в долги.


Вместо подсчета овец, она добавляет товары в онлайн-корзины для покупок во время поздней ночи. На ночные покупки она уже потратила более 3800 долларов. На следующее утро она получает пакеты с заказами, но не помнит, когда и как все это покупала. Среди заказанного — спички, игрушечные дома, холодильник, стол, конфеты, солонки и перечницы, банки с краской и книжки.

Из-за неконтролируемого ночного шопинга женщина вынуждена была обратиться к врачу, который обнаружил у нее редкое расстройство сна под названием парасомния.

"Это очень расстраивает и разочаровывает, ложась спать с мыслью: "Я не знаю, к чему приведет эта ночь", — рассказала она.

Медики отмечают, что человек с парасомниями может показаться бодрым, ходит или разговаривает, ест или выполняет другие подобные действия, но не осознает этого, поскольку мозг лишь частично проснулся.

Найпс продолжает бороться с расстройством сна, надевая устройство постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), чтобы держать дыхательные пути открытыми ночью. Также она начала прятать телефон и планшет, чтобы избежать нежелательных покупок во сне.


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Метки: Видео   в мире   во сне   люди   онлайн-покупки   сон   фото   
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9  комментариев
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10k
Alex Час назад
Она во сне еще и жрет походу
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7k
мемфрид 22 минуты назад
Пздц, проблема... Выкинь нах компутер с телефоном, тупая ты сакская корова
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2k
Алекс Полчаса назад
когда прибухнёшь то тоже так получается , надо уточнить всё таки от чего у неё "сон"
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Багато живут в США раз 3800 для них такие деньги .
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31k
Serg2001 Час назад
Хорошая отмазка для шопоголиц появилась...))
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17k
Совранский 2 часа назад
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15k
Владимир 2 часа назад
Хорошая отмазка, в следущий раз когда куплю какую нибудь дорогую дребедень, жене скажу что во сне.
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10k
Alex 2 часа назад
Е**ать колотить
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3603 поста (3435 в горячем)

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