Женщина во сне делает онлайн-покупки и влезает в долги

В Англии 42-летняя женщина страдает от того, что во сне делает онлайн-покупки в интернет-магазинах. Из-за этого она опустошила кредитки и влезла в долги.

Вместо подсчета овец, она добавляет товары в онлайн-корзины для покупок во время поздней ночи. На ночные покупки она уже потратила более 3800 долларов. На следующее утро она получает пакеты с заказами, но не помнит, когда и как все это покупала. Среди заказанного — спички, игрушечные дома, холодильник, стол, конфеты, солонки и перечницы, банки с краской и книжки.