В Индии живет самая большая в мире семья альбиносов

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Семья Пуллан - самая большая в мире семья альбиносов. Пятеро детей унаследовали гены альбинизма от своих родителей. Дети Пуллан каждый день сталкиваются с враждебным отношением из-за враждебного отношения к альбиносам в стране.
Роузтаури и Мани Пулан женаты больше 20 лет. Они альбиносы, поэтому гены альбинизма унаследовали и пятеро их детей - 24-летний Шанкар, 19-летний Рамкишан, 25-летний Виджай(они стоят в заднем ряду), 21-летняя Дипа и 18-летняя Пуджа (слева и справа от родителей, соответственно).
По словам Мани, ее семье каждый день приходится сталкиваться с предубежденным и враждебным отношением окружающих.
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Члены семьи Пулан живут дружно и поддерживают друг друга. У них есть мечта - получить всемирное признание как самая большая в мире семья альбиносов.
Роузтаури и Мани поженились в 1983 году. Это было традиционное индийское сватовство: жених и невеста познакомились только на свадьбе. Однако сейчас пара очень дружна, и Мани описывает альбинизм семьи как "божий дар".
По словам семьи Пулан, больше всего сложностей и непонимания возникает из-за того, что никто не верит, будто они родились и выросли в Индии.
Старший сын, 25-летний Виджай, хочет, чтобы его жена тоже была альбиносом. Сейчас он копит деньги на свадьбу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Роузтаури и Мани поженились в 1983 году...
Неужели автор скопипастил статью 2004 года?!