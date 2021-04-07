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В Индии живет самая большая в мире семья альбиносов

В Индии живет самая большая в мире семья альбиносов (17 фото)

Автор:
07 апреля 2021 09:52
Сообщество : Истории
Метки: альбиносы   гены   индия   интересно   история   познавательно   семья   семья Пуллан   
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17
Семья Пуллан - самая большая в мире семья альбиносов. Пятеро детей унаследовали гены альбинизма от своих родителей. Дети Пуллан каждый день сталкиваются с враждебным отношением из-за враждебного отношения к альбиносам в стране.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: альбиносы   гены   индия   интересно   история   познавательно   семья   семья Пуллан   
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8  комментариев
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6k
Garpia121 2 часа назад
Однокомнатная квартира, враждебность общества, физические недуги( невозможность находится на солнце, плохое зрение, и т. д.) Не препятствуют бурному размножению, и маниакальной тяге непременно распространять поврежденную генетику.
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6
Megalomaniax 10 минут назад
Неправда! Этих цыган просто избивали мешками с мукой!
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7k
Alexandr Barhudarov 36 минут назад
Вылитая семья прибалтов ...
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8k
Вася 40 минут назад
обалдеть как цвет кожи внешность меняет.. чисто шведы получились.. а вот если шведа в тёмный перекрасить он получится индусом ?
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10k
Олегbl4 Час назад
А взгляд-то у них какой добродушный! Рука так и тянется бумажник отдать.
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3k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Роузтаури и Мани Пулан женаты больше 20 лет...
Роузтаури и Мани поженились в 1983 году...
Неужели автор скопипастил статью 2004 года?!
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Олегbl4 Дмитрий Григорьев Час назад
2021-1983=38. 38>20 вроде все верно
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