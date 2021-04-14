15 творческих товарищей, по которым плачет мир инноваций

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Есть люди, которые обладают превосходным интеллектом, но они не становятся широко известными изобретателями и учёными. А всё потому, что свою смекалку они направляют на решение бытовых и повседневных задач. В этом посте вы увидите её в действии.
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Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее
Старый таз,
Длиннее
Был бы мой рассказ.