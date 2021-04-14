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15 творческих товарищей, по которым плачет мир инноваций

15 творческих товарищей, по которым плачет мир инноваций (16 фото)

Автор:
14 апреля 2021 21:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Творческие   задачи   изобретатели   инновации   интеллект   повседневные   товарищи   
2488
16

Есть люди, которые обладают превосходным интеллектом, но они не становятся широко известными изобретателями и учёными. А всё потому, что свою смекалку они направляют на решение бытовых и повседневных задач. В этом посте вы увидите её в действии.

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Метки: Творческие   задачи   изобретатели   инновации   интеллект   повседневные   товарищи   
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6  комментариев
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Дибелизм.
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2k
LekS lekha-fil 2 часа назад
Дебилизм - это делать в одном слове 2 ошибки.
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345
Nane First NameLast 2 часа назад
А кресло крутецкое получилось.
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974
Тамара Коршунова 2 часа назад
Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее
Старый таз,
Длиннее
Был бы мой рассказ.
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52k
Похабыч 2 часа назад
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−167
не надо мне отвечать 2 часа назад
Срочная сушка брюк...Я думаю это распределитель потока воздуха .
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