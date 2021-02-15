FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4624 поста • 644 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Семь знаменитостей, которые были еще и изобретателями: а мы-то не знали!

Семь знаменитостей, которые были еще и изобретателями: а мы-то не знали! (8 фото)

Автор:
15 февраля 2021 11:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   изобретатели   изобретения   неожиданно   писатели   политики   
301
8
Эти люди многого добились в науке, искусстве и политике - их профессиональных достижений вполне хватило для того, чтобы их имена навсегда остались в истории. Но при этом они, оказывается, были еще и изобретателями. Талантливый человек талантлив во всем!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   звезды   знаменитости   изобретатели   изобретения   неожиданно   писатели   политики   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Глава «Калашникова» рассказал о главной цели «оружия для хипстеров» - МР-155 Ultima (видео) Глава «Калашникова» рассказал о главной цели «оружия для хипстеров» - МР-155 Ultima (видео) Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм Редкие свадебные фото советских и российских звезд Редкие свадебные фото советских и российских звезд Угадай знаменитость по фотке Угадай знаменитость по фотке Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей Они не старпёры! Они не старпёры!
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

267385



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
0
0
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель
3
274
Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В продаже Dodge Charger R/T Ute 2006 года и это пикап
0
1
В продаже Dodge Charger R/T Ute 2006 года и это пикап
Тиктокерша подарила мужу букет красоток
0
19
Тиктокерша подарила мужу букет красоток
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото)
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#прикольные#СССР#девушки#настроение#фотографии#на различный вкус#природа
#Юмор#животные#приколы#картинки#Россия#китай#смешно#навальный#подборка#Интересные
#интересно#история#люди#позитив#интересное#комментарии#смешные#день святого Валентина#жизнь#дети

На что жалуетесь?

Вернуться