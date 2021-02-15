Семь знаменитостей, которые были еще и изобретателями: а мы-то не знали!

Эти люди многого добились в науке, искусстве и политике - их профессиональных достижений вполне хватило для того, чтобы их имена навсегда остались в истории. Но при этом они, оказывается, были еще и изобретателями. Талантливый человек талантлив во всем!
Авраам Линкольн
В американской истории в качестве изобретателя прославился совсем другой президент - Томас Джефферсон. Между тем, Линкольн - единственный президент США, получивший официальный патент на свое изобретение. В 1849 году, вскоре после окончания своих полномочий как конгрессмена, Линкольн получил патент №6469 за конструкцию плавучего дока. Идея родилась у него годом ранее, когда Линкольн наблюдал, как экипаж парохода безуспешно пытается снять судно с мели на реке Детройт. Вернувшись домой в Иллинойс, Линкольн набросал конструкцию пары плавучих воздушных камер, которые можно было приделать к бортам судна, чтобы те приподнимали его над мелями на реке. Несколько недель ушло у Линкольна на описание конструкции. Линкольн даже построил действующую масштабируемую модель конструкции, но, получив патент, так и не воплотил ее в жизнь.
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Альберт Эйнштейн
Автор теории относительности отметился как изобретатель кухонной техники. В 1926 году он занимался дизайном холодильника.Задача захватила его после того, как ученый прочел историю о берлинской семье, отравившейся ядовитыми испарениями из холодильника. Вместе с коллегой-физиком Лео Слизардом он создал безопасный абсорбирующий холодильник без движущихся частей, не нуждавшийся в электричестве. Холодильнику требовался лишь слабый источник тепла и химический коктейль из аммония, бутана и воды, чтобы началась реакция охлаждения. В 1930 Эйнштейн и Слизард получили патент на свое изобретение. Правда, в серию оно не пошло и было надолго забыто - лишь в последние годы им заинтересовались ученые, считая, что подобная конструкция может стать более экологичной альтернативой обычным холодильникам.
Томас Пейн
Писатель и философ Томас Пейн был активным участником событий американской революции и освобождения страны от британского владычества. Отойдя от политики в 1780-х, он с радостью предался научным опытам, о которых всегда мечтал. Он экспериментировал с бездымными свечами, паровыми двигателями и концентрическими колесами, исследовал происхождение желтой лихорадки. Но более всего его интересовало строительство металлических мостов. "Европейский меод строительства мостов на основе быков и арок не подходит для многих американских рек, поскольку они замерзают зимой", - писал он в 1786 году Бенджамину Франклину. Тогда же он начертил конструкцию одноарочного моста с поддерживающей металлической ячеистой структрой, конструкция которой была списана с паутины. Он запатентовал этот дизайн и продвигал его по обе стороны Атлантики, однако не сумел материализовать идею строительства таких мостов через Темзу в Лондоне и через Сену в Париже, как ни пытался. Лишь в 1797 году мост с элементами одной из созданных Пейном моделей был построен в Англии через реку Уир.
Роальд Даль
Известный в мире как автор детских книг, прежде всего, бестселлера "Чарли и шоколадная фабрика", Даль прожил насыщенную жизнь. Он воевал в британской истребительной авиации во время Второй мировой, был агентом разведки, а в начале 1960 стал изобретателем новой технологии в нейрохирургии. Интерес к медицине возник у Даля после того, как в четырехмесячном возрасте его сын попал в аварию, результатом которой стала гидроцефалия или водянка мозга. Чтобы облегчить страдания сына, Даль вместе с детским нейрохирургом Кеннетом Тиллом и инженером-гидравликом, создателем игрушек Стенли Уэйдом изобрел приспособление для эффективного откачивания лишней жидкости от мозга. Результатом стал "клапан Уэйда-Даля-Тилла" - церебральный шунт, который был дешевле, легче стерилизовался и реже засорялся, чем более ранние аналоги. Клапан стал выпускаться с 1962 года, к тому времени состояние сына Даля улучшилось. В дальнейшем устройство помогло более чем 3000 детей во всем мире.
Хеди Ламар
Хедвиг Ева Мария Кислер, известная под актерским псевдонимом Хеди Ламар в 1930-40-х была звездой Голливуда. Ее называли "самой красивой женщиной в мире" - но мало того, она была еще и очень умна и хорошо образована, что позволяло ей заниматься изобретательством. В 1940-х годах совместно с композитором-авангардистом Джорджем Антейлом она создала новый метод "прыгающих частот", который позволял маскировать радиопередачи за счет перескакивания сигнала с одного канала на другой по заранее разработанной схеме. Ламар считала свою "систему секретной коммуникации" идеальным инструментом для истанционного управления торпедами союзнических войск в ходе боев Второй мировой. Однако после того, как Ламар в 1942 году получила патент на свое изобретение, она не сумела заинтересовать им американские ВМС. Лишь десятилетия спустя другие изобретатели подхватили и развили идеи Ламар. Сегодня аналогичные системы расширенного спектра используются в самых разных коммуникационных устройствах - от спутников до сотовых телефонов.
Гарри Гудини
Великий иллюзионист Гудини сделал себе имя на необычайной способности выбираться из самых трудных мест - из кандалов, смирительных рубашек, запертых сундуков и камер. В 1917 он воплотил этот талант в своем изобретении, запантентовав новый тип кгстюма для подводного плавания, который можно было легко и быстро скинуть с себя под водой в случае необходимости экстренного всплытия. Секрет костюма был в том, что сшит он был не цельным куском, как остальные, а из двух половин. Его было можно надеть без посторонней помощи, а если понадобится - потянуть за неприметный шнур на поясе и тут же выскочить из костюма и устремиться вверх, спасаясь от любой опасности. Изобретение стало результатом сотрудничества Гудини с американскими ВМС во время Первой мировой, а также несчастного случая с другом Гудини, который утонул, ныряя у берегов Австралии. Свое изобретение иллюзионист безвозмездно подарил американскому флоту.
Чарльз Линдберг
Чарльз Линдберг, один из пионеров авиации по прозвищу "Одинокий орел" прославился своим одиночным перелетом из Нью-Йорка в Париж в 1927 году. Не меньше он известен и своими достижениями в биомеханике. В начале 1930-х у родственницы Линдберга диагностировали болезнь сердца. Будучи свидетелем ее лечения, Линдберг загорелся идеей создать машину, которая будет поддерживать жизнь во всех системах организма в то время, пока медики будут заняты "ремонтом" органов больного. "Почему часть тела не может оставаться живой неопределенное время, если к ней присоединено искусственное сердце?" - задавался вопросом Линдберг. Ради воплощения своей идеи Линдберг заручился помощью лауреата Нобелевской премии, хирурга Алексиса Кэррела. Вдвоем они несколько лет совершенствовали стеклянную перфузионную помпу, гоняющую по органам стерильную питательную жидкость. Именно это устройство стало предшественником первых искусственных сердец. Сегодня изобретение Линдберга забыто, однако современники, как могли, превозносили его. Алексис Кэррел однажды заявил, что наследие летчика в медицине "не мене впечатляюще, чем в авиации".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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