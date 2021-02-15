Семь знаменитостей, которые были еще и изобретателями: а мы-то не знали!

Писатель и философ Томас Пейн был активным участником событий американской революции и освобождения страны от британского владычества. Отойдя от политики в 1780-х, он с радостью предался научным опытам, о которых всегда мечтал. Он экспериментировал с бездымными свечами, паровыми двигателями и концентрическими колесами, исследовал происхождение желтой лихорадки. Но более всего его интересовало строительство металлических мостов. "Европейский меод строительства мостов на основе быков и арок не подходит для многих американских рек, поскольку они замерзают зимой", - писал он в 1786 году Бенджамину Франклину. Тогда же он начертил конструкцию одноарочного моста с поддерживающей металлической ячеистой структрой, конструкция которой была списана с паутины. Он запатентовал этот дизайн и продвигал его по обе стороны Атлантики, однако не сумел материализовать идею строительства таких мостов через Темзу в Лондоне и через Сену в Париже, как ни пытался. Лишь в 1797 году мост с элементами одной из созданных Пейном моделей был построен в Англии через реку Уир.