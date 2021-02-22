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17 товарищей, чья логика нервно курит в сторонке

17 товарищей, чья логика нервно курит в сторонке (16 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2021 21:30
Сообщество : Юмор
Метки: Нервно   Чудные   безумие   курит   логика   отключили   товарищи   
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Есть люди, которые готовы пойти на любое безумие. Их поступки просто выходят за пределы разумного, и невозможно без смеха наблюдать за их чудными идеями. В этом посте вы увидите забавные фотографии людей, которые на время отключили свою логику.

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Метки: Нервно   Чудные   безумие   курит   логика   отключили   товарищи   
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11  комментариев
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24k
turyst Час назад
Это грустная история...
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5k
bum_er 10 минут назад
Комментарий к фото
А забор оказался крепкий
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4k
Дарвин и аморальная премия 13 минут назад
Главное не логика,а смекалка
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3k
Кистень 44 минуты назад
За Тигра-
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13k
Александр Кистень 2 минуты назад
Да,но с габаритами чуть не угадал...
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26k
Acu900 58 минут назад
Обезьяна приколола. Кое что напомнило :
Ссылка www.youtube.com
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2k
Слава Андреев Час назад
Лавров про таких говорил ))))))))коротко и ясно
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4k
Фомич Час назад
За танк 5+ !
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turyst Час назад
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