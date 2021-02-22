17 товарищей, чья логика нервно курит в сторонке

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Есть люди, которые готовы пойти на любое безумие. Их поступки просто выходят за пределы разумного, и невозможно без смеха наблюдать за их чудными идеями. В этом посте вы увидите забавные фотографии людей, которые на время отключили свою логику.
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