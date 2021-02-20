12 нелюдимых товарищей, чью боль поймут только интроверты

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Некоторые люди считают, что интроверты - это замкнутые отшельники и социофобы, хотя на самом деле это просто личности, которым трудно общаться с внешним миром. Именно поэтому они любят быть в одиночестве и с юмором воспринимают свои причуды. В этом посте вы увидите фотографии, которые очень точно передают все сложности жизни интровертов.
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Идеальный дом
Слишком людно снаружи
У меня аллергия на людей
Даже среди собак есть настоящие интроверты
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