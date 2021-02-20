FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2468 постов • 1031 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
12 нелюдимых товарищей, чью боль поймут только интроверты

12 нелюдимых товарищей, чью боль поймут только интроверты (12 фото + 1 гиф)

Автор:
20 февраля 2021 18:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Замкнутые   Нелюдимые   интроверты   личности   сложности   товарищи   
1141
13

Некоторые люди считают, что интроверты - это замкнутые отшельники и социофобы, хотя на самом деле это просто личности, которым трудно общаться с внешним миром. Именно поэтому они любят быть в одиночестве и с юмором воспринимают свои причуды. В этом посте вы увидите фотографии, которые очень точно передают все сложности жизни интровертов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Замкнутые   Нелюдимые   интроверты   личности   сложности   товарищи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
735
Оля Т. 7 минут назад
Тот, кто делал подборку, явно не интроверт. Я, будучи интровертом, ни в коем разе не "people allergic". Да, дискомфорт в больших компаниях. Ну сложно находить тему для разговора с малознакомыми людьми. Но в компании с хорошо знакомыми людьми (мужем, друзьями, членами семьи) большие сборища вполне нормальны. А если тебя поддерживают и помогают с общением - даже приятны. А новые люди - всегда новый и интересный опыт. Я работаю с клиентами и мне нравится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы 15 забавных снимков, демонстрирующих идеи очень осмотрительных товарищей 15 забавных снимков, демонстрирующих идеи очень осмотрительных товарищей 15 чудных фотографий, на которых происходит что-то необъяснимое 15 чудных фотографий, на которых происходит что-то необъяснимое 15 человек, которые креативно решают любые проблемы 15 человек, которые креативно решают любые проблемы Кто такой интроверт и как с ним общаться Кто такой интроверт и как с ним общаться 15 креативных товарищей, которые определённо дали маху 15 креативных товарищей, которые определённо дали маху
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

157047



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
199
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах собственной планеты
16
186
Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах собственной планеты
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Всемирно известный архитектор построит небоскребы в родном городе
0
3
Всемирно известный архитектор построит небоскребы в родном городе
Мечта геймера на колесах: компания Lexus построила машину с игровым компьютером
0
8
Мечта геймера на колесах: компания Lexus построила машину с игровым компьютером
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#кино#аварии#подборка#автомобили#сша#марс#прикольные
#фото#история#интересно#Россия#картинки#автомир#дикая природа#23 февраля#приколы#Реакция
#факты#животные#дтп#позитив#авто аварии#Разное#люди#дети#шоу бизнес#природа

На что жалуетесь?

Вернуться