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15 креативных товарищей, которые определённо дали маху

15 креативных товарищей, которые определённо дали маху (16 фото)

Автор:
22 ноября 2020 22:20
Сообщество : Юмор
Метки: Дали маху   Творческие   вдохновение   креативные   люди   результаты   товарищи   
2189
16

Все творческие люди имеют особенный взгляд на мир. Поэтому неудивительно, что они постоянно находятся в поиске вдохновения, и иногда совершают ляпы, увидев которые мало кто остаётся равнодушным. В этом посте собраны результаты неожиданных идей, которые смешны и удивительны одновременно.

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Метки: Дали маху   Творческие   вдохновение   креативные   люди   результаты   товарищи   
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8  комментариев
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7k
Владимир 2 часа назад
>> А как там вид спереди?

>> А как там вид спереди?
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404
Tony Banano 21 минуту назад
15 креативных товарищей, которые определённо дали маху
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6k
Саша Смирнов Tony Banano 4 минуты назад
Это всё, что от них осталось.
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35k
Андрей Бертон Час назад
- Шорты Вассермана.
- Индейские кроссовки.
- Большинство предпочитают бить пауков, тапком.
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2k
Варяг Час назад
15 креативных товарищей, которые определённо дали маху
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29k
parallax 2 часа назад
Какой чоткий табурет.
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