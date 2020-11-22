15 креативных товарищей, которые определённо дали маху

Все творческие люди имеют особенный взгляд на мир. Поэтому неудивительно, что они постоянно находятся в поиске вдохновения, и иногда совершают ляпы, увидев которые мало кто остаётся равнодушным. В этом посте собраны результаты неожиданных идей, которые смешны и удивительны одновременно.