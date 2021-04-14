FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3831 пост • 942 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
10 рок-звезд, которые получили увечья, но все равно продолжили заниматься музыкой

10 рок-звезд, которые получили увечья, но все равно продолжили заниматься музыкой (11 фото)

Автор:
14 апреля 2021 14:55
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   Травма   история музыки   преодоление себя   преодоление трудностей   рок-музыкант   увечья   факты   
612
11
Потерять руку, ногу или палец - трагедия, от которой никто не застрахован. Большое уважение вызывают люди, которые смогли преодолеть свое физическое несовершенство и не дать ему сломить себя. А теперь представьте, что эти люди - музыканты, которые выступают на сцене и для которых потеря, скажем, пальца будет настоящей катастрофой...
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Исторические факты   Травма   история музыки   преодоление себя   преодоление трудностей   рок-музыкант   увечья   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−11
alex 2 часа назад
"потерял подушечки на среднем и безымянном пальце правой руки. Врачи сказали ему, что теперь его игре на гитаре придет конец"
заключение врачей, полный бред!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
580
KevinSmith 12 минут назад
А ещё Motley Crue, у них есть одна песня, основанная на передозе Никки Сикса - Heart Kickstart My Heart


Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
580
KevinSmith 6 минут назад
Бригада скорой помощи смогла воскресить музыканта лишь двумя уколами адреналина прямо в сердце. Врач, который завел музыканту сердце был поклонником Motley Crue. Именно после этого случая Никки Сикс написал текст новой песни, которая называлась Kickstart My Heart.
https://rockcult.ru/po/n20-november-motley-crue-kickstart-my-heart-released/https://rockcult.ru/po/n20-november-motley-crue-kickstart-my-heart-released/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS 54 минуты назад
Эти дефекты в большинстве никак не мешали заниматься любимым делом. А вот в спорте физические увечья - совсем другое дело.
Мануэл Франсиска Гарринча бразильский футболист, правый нападающий, считается лучшим правым крайним нападающим в истории футбола (!) . По опросу МФФИИС он занимает 8-е место среди лучших футболистов мира и 4-е среди лучших футболистов Южной Америки в XX веке.
Родился с врождёнными недостатками: он страдал косоглазием, деформацией позвоночника и смещением костей таза, а его левая нога была короче правой на 6 см.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей 25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей ТОП-7 загадочных и кошмарных болезней, которые поражали людей в прошлом ТОП-7 загадочных и кошмарных болезней, которые поражали людей в прошлом Что тут происходит: 20 занимательных исторических снимков, которые не понять без объяснения Что тут происходит: 20 занимательных исторических снимков, которые не понять без объяснения 27 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся неправдоподобными 27 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся неправдоподобными 25 занимательных фактов из онлайн-группы Today I Learned 25 занимательных фактов из онлайн-группы Today I Learned
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

508700



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Евгений Сидихин
0
16
Евгений Сидихин
Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры
1
76
Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бытовые хитрости, которые упростят вашу жизнь
0
32
Бытовые хитрости, которые упростят вашу жизнь
Что послужило причиной общемировой помешанности на авокадо?
0
18
Что послужило причиной общемировой помешанности на авокадо?
Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса
Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#кино#космос#картинки#автомобили#фильмы#СССР#дети
#интересно#факты#интересное#подборка#люди#автомир#шоу бизнес#в мире#сша#знаменитости
#Юмор#прикол#дтп#животные#аварии#актеры#авто аварии#новости#полиция#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться