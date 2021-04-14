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Потерять руку, ногу или палец - трагедия, от которой никто не застрахован. Большое уважение вызывают люди, которые смогли преодолеть свое физическое несовершенство и не дать ему сломить себя. А теперь представьте, что эти люди - музыканты, которые выступают на сцене и для которых потеря, скажем, пальца будет настоящей катастрофой...
1. Джерри Гарсия, Grateful Dead
Джерри Гарсия - веселый лидер психоделической рок-группы Gratedul Dead - стал одним из самых признанных и и известных гитаристов в мире, имея всего девять пальцев на руках. В юности старший брат Тифф случайно саданул ему топором по среднему пальцу правой руки, когда они кололи дрова.
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2. Тони Айомми, Black Sabbath
В начале 1970-х Оззи Осборн и Black Sabbath стали пионерами хэви-метала, предложив громкий, мрачный и шероховатый звук в сочетании с текстами о войне, смерти, психических заболеваниях и других вещах, которые мало кто из их современников осмеливался освещать. Гитаристом этой группы был Тони Айомми.
До того, как вплотную заняться музыкой, он работал сварщиком на заводе по производству листового металла в Бирмингеме и в результате несчастного случая во время работы на прессе гильотинного типа потерял подушечки на среднем и безымянном пальце правой руки. Врачи сказали ему, что теперь его игре на гитаре придет конец. Но он не смирился и начал придумывать различные протезы. Он делал их из всего - от расплавленного пластика до ткани, в конце концов остановился на обрезках кожаной куртки, - и продолжил бить по струнам своей гитары.
До того, как вплотную заняться музыкой, он работал сварщиком на заводе по производству листового металла в Бирмингеме и в результате несчастного случая во время работы на прессе гильотинного типа потерял подушечки на среднем и безымянном пальце правой руки. Врачи сказали ему, что теперь его игре на гитаре придет конец. Но он не смирился и начал придумывать различные протезы. Он делал их из всего - от расплавленного пластика до ткани, в конце концов остановился на обрезках кожаной куртки, - и продолжил бить по струнам своей гитары.
3. Рик Аллен, Def Leppard
В 1997 году юмористическая рэп-рок-группа Bloodhound Gang выпустила сингл "Почему все всегда выбирают меня?" В песне был припев со словами "У барабанщика Def Leppard только одна рука!" И это абсолютная правда - после автомобильной аварии в канун нового 1984 года барабанщик Def Leppard Рику Аллену ампутировали левую руку.
Рик потерял управление и на большой скорости врезался в кирпичную стену. В результате удара ремень безопасности отстегнулся и Рика вытолкнуло в люк в крыше автомобиля, при этом его рука зацепилась за ремень безопасности и оторвалась от тела. Самое удивительное, что уже в августе 1986 года он снова сидел за барабанной установкой! Но с тех пор ему помогал педальный привод.
Рик потерял управление и на большой скорости врезался в кирпичную стену. В результате удара ремень безопасности отстегнулся и Рика вытолкнуло в люк в крыше автомобиля, при этом его рука зацепилась за ремень безопасности и оторвалась от тела. Самое удивительное, что уже в августе 1986 года он снова сидел за барабанной установкой! Но с тех пор ему помогал педальный привод.
4. Пол Стэнли, KISS
Вокалист и гитарист KISS Пол Стэнли в 70-х годах и позже исполнял самую громкую музыку в мире на аренах, заполненных преданными фанатами. На этих концертах могла пострадать не одна барабанная перепонка... И Стэнли мог бы от души посочувствовать, ведь он родился с серьезными проблемами со слухом.
У него была врожденная деформация хряща наружного уха, микротия 3 степени: рудиментарное наружное ухо, отсутствие наружного слухового прохода и барабанной перепонки. То есть в детстве Пол Стэнли был практически глухим на правое ухо, к тому же вместо нормального ухо у него торчало нечто невразумительное. Став взрослым, Стэнли исправил обе проблемы. Ему имплантировали слуховой аппарат и сделали операцию, для чего хирургу пришлось удалить хрящ из грудной клетки музыканта и сделать из него искусственное ухо, которое затем было трансплантировано на нужное место.
У него была врожденная деформация хряща наружного уха, микротия 3 степени: рудиментарное наружное ухо, отсутствие наружного слухового прохода и барабанной перепонки. То есть в детстве Пол Стэнли был практически глухим на правое ухо, к тому же вместо нормального ухо у него торчало нечто невразумительное. Став взрослым, Стэнли исправил обе проблемы. Ему имплантировали слуховой аппарат и сделали операцию, для чего хирургу пришлось удалить хрящ из грудной клетки музыканта и сделать из него искусственное ухо, которое затем было трансплантировано на нужное место.
5. Том Йорк, Radiohead
Почему у Тома Йорка левый глаз кажется постоянно полузакрытым? При рождении у него обнаружили эту проблему, веко было полностью закрытым, а затем врачи поняли, что можно исправить ситуацию, пересадив мышцу. К шести годам Том перенес пять операций, но последняя из них прошла неуспешно и оставила его глаз в полузакрытом состоянии навсегда.
6. Джеймс Шаффер, Korn
Джеймс Шаффер начал играть на гитаре, когда был подростком, и фактически игра на гитаре выполняла роль физиотерапии, предписанной врачом. Дело в том, что в 14 лет Шаффер как-то ночью пытался незаметно слинять из дома на пивную вечеринку, но когда от отъезжал, велосипедная цепь начала громко стучать. Он хотел заглушить звук и схватился за нее рукой. Это была ошибка: левый указательный палец оказался ужасно искалечен и наполовину оторван. Врачи смогли пришить его обратно, а потом посоветовали играть на каком-нибудь инструменте - чтобы разработать палец быстрее.
7. Джим Кроче
Фолк-исполнитель Джим Кроче был абсолютным лидером музыкальных чартов в начале 1970-х годов. Его альбомы 1972 и 1973 годов «You Don't Mess Around with Jim» и «Life and Times» стали громкими хитами. В сентябре 1973 года жизнь 30-летнего музыканта, к сожалению, оборвалась в результате авиакатастрофы.
Успех Кроче пришел к нему непросто, буквально "через тернии - к звездам". Он давал концерты по ночам, а днем подрабатывал то там, то тут чернорабочим. На одной из таких работ случайно сломал указательный палец, долбанув по нему кувалдой. А играть на гитаре как-то надо! И Джим выработал особый стиль игры, в котором были задействованы три других пальца и большой палец.
Успех Кроче пришел к нему непросто, буквально "через тернии - к звездам". Он давал концерты по ночам, а днем подрабатывал то там, то тут чернорабочим. На одной из таких работ случайно сломал указательный палец, долбанув по нему кувалдой. А играть на гитаре как-то надо! И Джим выработал особый стиль игры, в котором были задействованы три других пальца и большой палец.
8.
Основатель, гитарист и вокалист группы Montain (она выступала на фестивале Вудсток в 1969 году) Лесли Уэст продолжал играть музыку в различных группах и выступать в качестве сольного исполнителя даже после частичной ампутации ноги в 2011 году. Операцию пришлось сделать из-за травмы, связанной с разрушительным действием диабета. Теперь Уэст передвигается на инвалидной коляске, что считает удачей. "Я вам так скажу: хорошо, что это нога, а не одна из моих рук. Вот тогда было бы совсем хреново", - говорит он. Ведь нога не нужна, чтобы играть на гитаре и сочинять музыку.
9. Лес Пол
"Les Paul" - это не просто название чрезвычайно известной электрогитары с твердым корпусом, любимой бесчисленным количеством рок-звезд прошлого и настоящего. Это также имя человека - человека, который помогал разработать этот инструмент для фирмы "Гибсон" еще в начале 1950-х годов. Лес Пол был успешным джазовым и поп-гитаристом и мастером звукозаписи. Он даже занял первое место в 1945 году с песней «It's Been a Long, Long Time», созданной в сотрудничестве с Бингом Кросби.
Его карьера шла в гору, пока в 1948 году не была жестоко прервана автомобильной аварией. Локоть музыканта был полностью сломан, и хирурги не смогли его восстановить. Лес Пол уговорил их соединить то, что осталось от его локтя, под углом 90 градусов - главное, чтобы можно было как-то удерживать гитару. После выписки из больницы Пол женился на певице Мэри Форд, и дуэт выдал множество хитов и вместе снялся в радиошоу NBC.
Его карьера шла в гору, пока в 1948 году не была жестоко прервана автомобильной аварией. Локоть музыканта был полностью сломан, и хирурги не смогли его восстановить. Лес Пол уговорил их соединить то, что осталось от его локтя, под углом 90 градусов - главное, чтобы можно было как-то удерживать гитару. После выписки из больницы Пол женился на певице Мэри Форд, и дуэт выдал множество хитов и вместе снялся в радиошоу NBC.
10. Фредрик Тордендал, Meshuggah
Meshuggah - одна из самых громких и тяжелых металлических групп. Шведский коллектив работает уже более 30 лет, сочетая уникальные ритмы и элементы джаза с добрым старомодным трэшем, чтобы создать своеобразный рокочущий звук. И спасибо за это надо сказать основателю группы Фредрику Тордендалу, которого Guitar World назвал одним из лучших гитаристов хэви-метала всех времен.
Но в начале 90-х, когда группа уже выпустила несколько сборников и завоевала международное признание, Тордендал потерпел неудачу. Он столярничал и случайно отрезал себе кончик среднего пальца левой руки. Врачи пришили его обратно, но поврежденный палец стал одной длины с указательным. Ерунда! Важно то, что музыкант снова смог играть.
Но в начале 90-х, когда группа уже выпустила несколько сборников и завоевала международное признание, Тордендал потерпел неудачу. Он столярничал и случайно отрезал себе кончик среднего пальца левой руки. Врачи пришили его обратно, но поврежденный палец стал одной длины с указательным. Ерунда! Важно то, что музыкант снова смог играть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты Травма история музыки преодоление себя преодоление трудностей рок-музыкант увечья факты
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