Фолк-исполнитель Джим Кроче был абсолютным лидером музыкальных чартов в начале 1970-х годов. Его альбомы 1972 и 1973 годов «You Don't Mess Around with Jim» и «Life and Times» стали громкими хитами. В сентябре 1973 года жизнь 30-летнего музыканта, к сожалению, оборвалась в результате авиакатастрофы.



Успех Кроче пришел к нему непросто, буквально "через тернии - к звездам". Он давал концерты по ночам, а днем подрабатывал то там, то тут чернорабочим. На одной из таких работ случайно сломал указательный палец, долбанув по нему кувалдой. А играть на гитаре как-то надо! И Джим выработал особый стиль игры, в котором были задействованы три других пальца и большой палец.