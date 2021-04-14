В начале 1970-х Оззи Осборн и Black Sabbath стали пионерами хэви-метала, предложив громкий, мрачный и шероховатый звук в сочетании с текстами о войне, смерти, психических заболеваниях и других вещах, которые мало кто из их современников осмеливался освещать. Гитаристом этой группы был Тони Айомми.



До того, как вплотную заняться музыкой, он работал сварщиком на заводе по производству листового металла в Бирмингеме и в результате несчастного случая во время работы на прессе гильотинного типа потерял подушечки на среднем и безымянном пальце правой руки. Врачи сказали ему, что теперь его игре на гитаре придет конец. Но он не смирился и начал придумывать различные протезы. Он делал их из всего - от расплавленного пластика до ткани, в конце концов остановился на обрезках кожаной куртки, - и продолжил бить по струнам своей гитары.