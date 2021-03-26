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Некогда существовали такие болезни, которые поражали людей необычным образом и многие до сих пор не разгаданы. Что оно такое?
Взрывающиеся зубы
В XIX веке имели место случаи, когда после нескольких месяцев мучительной зубной боли пациенты обнаруживали, что зубы с треском взрываются у них во рту. Иногда от взрываю люди едва удерживались на ногах. Загадка до сих пор не раскрыта, однако предполагают что это происходило вследствие реакции между водородом и старыми пломбами, которые делали из свинца, олова или серебра, превращая зуб в миниатюрную электрическую бомбу
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Болезнь куру или смеющаяся смерть
Племя каннибалов, особенно те, кто ел человеческий мозг заболевали куру - их движения были скованы, на лице появлялась не прекращающаяся улыбка, сильная дрожь и порывистые движения головой. В течение нескольких месяцев ткани головного мозга деградируют, превращаясь в губчатую массу, после чего пациент умирает. Болезно исчезла с прекращением практики канибализма
Хлоротическая анемия, болезнь "зеленых женщин"
Увеличение суставов, тошнота, головокружения, учащенное сердцебиение, слабость, сонливость и зеленая кожа. Тогда все это предписывали недостатку секса и называли болезнь "болезнь девственниц". Сегодня ученые говорят, что это скорее всего недостаток железа в организме
Английский пот, или английская потливая горячка
Инфекционная болезнь неясной этиологии, часто заканчивавшаяся смертельным исходом в течение нескольких часов с момента появления первых симптомов, несколько раз посещавшая Европу (прежде всего тюдоровскую Англию) в 1485—1551 годах.
Фосфонекроз челюсти
Аномальные развитие или наоборот уменьшение костей челюсти, шишки которые иногда светились в темноте. Болезнь долгое время лечили всевозможными способами. пока не поняли. что она возникает у ех, кто работает с белых фосфором (например на спичечной фабрике). Прекращение применение белого фосфора уничтожило болезнь
Стеклянная иллюзия.
В Средние века существовало, как предполагают, психическое расстройство, которое заставляло людей думать, что они стеклянные и вот-вот рассыплются от любого движения
Афинская чума
Вид больных был так ужасен. что даже спартанцы, решившие атаковать Афины бежали в страхе. Люди падали с высокой температурой посреди улиц, у них начиналась кровавая рвота, а затем кровавый понос и они умирали в муках. Сегодня ученые предполагают, что болезнь была очень похожа на вирус Эбола
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