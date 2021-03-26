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ТОП-7 загадочных и кошмарных болезней, которые поражали людей в прошлом

ТОП-7 загадочных и кошмарных болезней, которые поражали людей в прошлом (8 фото)

Автор:
26 марта 2021 10:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   болезнь   загадка   исчезла   странное   топ   факты   
928
8

Некогда существовали такие болезни, которые поражали людей необычным образом и многие до сих пор не разгаданы. Что оно такое?

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Метки: Исторические факты   болезнь   загадка   исчезла   странное   топ   факты   
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