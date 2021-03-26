В XIX веке имели место случаи, когда после нескольких месяцев мучительной зубной боли пациенты обнаруживали, что зубы с треском взрываются у них во рту. Иногда от взрываю люди едва удерживались на ногах. Загадка до сих пор не раскрыта, однако предполагают что это происходило вследствие реакции между водородом и старыми пломбами, которые делали из свинца, олова или серебра, превращая зуб в миниатюрную электрическую бомбу