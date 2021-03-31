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Что тут происходит: 20 занимательных исторических снимков, которые не понять без объяснения

Что тут происходит: 20 занимательных исторических снимков, которые не понять без объяснения (20 фото)

Автор:
31 марта 2021 14:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   загадки   интересное   объяснение   расшифрока   факты   фото   
1417
20

Исторические фотографии, которые без объяснения совершенно непонятны и принимают весьма интересный оборот, после прочтения их расшифровки

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Метки: Исторические факты   загадки   интересное   объяснение   расшифрока   факты   фото   
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20
Михайло Потапыч 23 минуты назад
Шурик прекрасен. Чуть не влюбился:)
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16k
Злобный Члегр 6 минут назад
Комментарий к фото
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2k
Nigilist 11 минут назад
"Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я на тебя, фараон, царь Египетский, большой крокодил, который, лёжа среди рек своих, говоришь: «моя река, и я создал её для себя»
Гл.29 Ст 3 Книга пророка Иезикиля.
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463
Лимонадный Джо 23 минуты назад
Ведь предупреждали,за кого не голосовать... А потом уже не скинуть...
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