Захороненная дважды иpландка Маpджори МакКолл. Умерла от лихорадки, была похоронена, очнулась из-за того, что воры раскопали ее могилу и желая снять кольцо начали резать ей палец, пришла домой и так испугала мужа, что он умер. Марджори прожила ещё много лет, вновь вышла замуж и родила детей. На камне написано: "Жила однажды, похоронена дважды"