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Исторические фотографии, которые без объяснения совершенно непонятны и принимают весьма интересный оборот, после прочтения их расшифровки
Подарочная аптечка, в состав которой входит шприц, набор игл, ампулы с кокаином и героином. Такие наборы родственники присылали солдатам британской армии, которые сражались на фронтах Первой мировой войны.
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Лондон в 1930-е годы ночевка под названием «двухпенсовый подвес». Стоила 2 пенса и люди спали, повиснув на веревках
Захороненная дважды иpландка Маpджори МакКолл. Умерла от лихорадки, была похоронена, очнулась из-за того, что воры раскопали ее могилу и желая снять кольцо начали резать ей палец, пришла домой и так испугала мужа, что он умер. Марджори прожила ещё много лет, вновь вышла замуж и родила детей. На камне написано: "Жила однажды, похоронена дважды"
Конкурс красоты. Лица у женщин закрыты, учитывается только красота тела и ног. Лонг Айленд, 1935 год.
Заключенный французской тюрьмы. Татуировка в виде усов набивалась в знак протеста против администрации. Франция. 1900-е.
Первый фотографически зафиксированный одновременный тройной финиш на скачках. Нью Джерси. США. 1954 г.
Организаторы Бостонского марафона пытаются остановить Катрин Свитцер. Она стала первой женщиной, пробежавшей этот марафон, 1967
Лечение алкоголизма по новейшей методике — лошадиными дозами касторового масла. Российская империя. 1916 г.
Александр Демьяненко (будущий Шурик) в женском образе в художественном фильме «Каин ХVIII». СССР. 1963 г.
Авторский пост
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Гл.29 Ст 3 Книга пророка Иезикиля.