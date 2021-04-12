50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память

Автор:
12 апреля 2021 15:40
Иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем подборку редких снимков, собранных вместе писателем Кеннетом Флетчером. На них изображены некоторые из самых значительных и ярких моментов нашей истории.
1. Боксерский матч на борту авианосца "Орегон" в 1897 году
2. Летчик, захваченный вьетнамцами на озере Трук Бах, Ханой, 1967 год. Этим летчиком был Джон МакКейн
3. Воины-самураи. Снимок сделан в период между 1860 и 1880 годами
4. Контуженный олень смотрит, как военные самолеты сбрасывают бомбы на Советский Союз в 1941 году
5. Уолт Дисней в день открытия Disney Studios
6. Че Гевара наслаждается напитком
7. Штат компании Microsoft в 1978 году
8. Последний тасманский тигр (ныне вымерший вид), сфотографирован в 1933 году
9. Налет немецкой авиации на Москву в 1941 году
10. Уинстон Черчилль на пляже
11. Небо над Лондоном после бомбардировки и воздушного боя между британскими и немецкими самолетами в 1940 году
12. Мартин Лютер Кинг-младший убирает сгоревший крест со своего двора в 1960 году. Рядом его сын
14. Нагасаки, через 20 минут после атомной бомбардировки 1945 года
15. Единственная фотография живого квагги (ныне вымершего вида), сделанная в 1870 году
17. Японский самолет, сбитый во время битвы при Сайпане в 1944 году
18. Оригинальный Рональд Макдональд в исполнении Уилларда Скотта
19. Первая фотография, сделанная из космоса в 1946 году
20. Бойцы британской авиадесантной службы SAS после трехмесячного патрулирования Северной Африки в 1943 году
21. Кафетерий сотрудников Диснейленда в 1961 году
23. Фидель Кастро возлагает венок к Мемориалу Линкольна
24. Собака Джорджа С. Паттона оплакивает своего хозяина в день его смерти
25. Калифорнийские лесорубы и гигантские секвойи
26. Строительство Берлинской стены в 1961 году
27. Хлеб и суп в бесплатной столовой во время Великой депрессии
28. Бейсбол. Мировая серия 1912 года
29. Первый снимок после открытия Мачу-Пикчу в 1912 году
30. Строительство Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия
31. Пароходы на реке Миссисипи в 1907 году
32. Лев Толстой со своими внуками в 1909 году
33. Строительство Диснейленда
34. Арнольд Шварценеггер в день получения американского гражданства
35. 14-летний Усама бен Ладен (2-й справа)
36. Строительство Статуи Свободы в 1884 году
37. Кабинет Альберта Эйнштейна в день его смерти
38. Освобожденный еврей держит нацистского охранника под прицелом
39. Строительство Манхэттенского моста в 1908 году
40. Строительство Эйфелевой башни в 1888 году
41. Демонтаж Берлинской стены в 1989 году
42. "Титаник" покидает порт в 1912 году
43. Штаны Адольфа Гитлера после неудавшегося покушения в "Волчьем логове" в 1944 году
44. ENIAC, первый компьютер в истории
45. Плавательный клуб Брайтона в 1863 году
46. Фердинанд Порше показывает модель Volkswagen Beetle Адольфу Гитлеру в 1935 году
47. Несломанная печать на гробнице Тутанхамона
48. Астронавт "Аполлона-16" Чарльз Дюк оставил это семейное фото на Луне в 1972 году
49. Экипаж "Аполлона-1" практикует посадку на воду в 1966 году. К сожалению, все они погибли на стартовой площадке в результате пожара
50. Генри Форд, Томас Эдисон, Уоррен Г. Хардинг (29-й президент США) и Харви Сэмюэл Файерстоун (основатель Firestone Tire and Rubber Co.) ведут увлекательную беседу
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— переведено специально для fishki.net
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Дядя, к 1897 году еще самолетов не было, чтобы авианосцы строить
Не тупи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или не 1897, или не авианосец. Броненосец с таким именем - был.
"3. Воины-самураи. Снимок сделан в период между 1860 и 1880 годами"
Если самураи, то уже воины. Не нужно уточнять. И, кто бы перевёл их имена с какемоно на стене...
"4. Контуженный олень смотрит, как военные самолеты сбрасывают бомбы на Советский Союз в 1941 году"
Тут контуженный олень только автор надписи.
Хрестоматийная фотография Евгения Халдея называется "олень Яша на войне". На ней - домашний олень Яша, прибившийся к воинской части, на заднем плане взрыв немецкого снаряда и английские истребители Харриер МкII, идущие штурмовать немецкие позиции.
"6. Че Гевара наслаждается напитком" Че Гевара пьёт мате.
Напоследок:
"44. ENIAC, первый компьютер в истории" - как минимум, третий. Или четвёртый.