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50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память

50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память (52 фото)

Автор:
12 апреля 2021 15:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   исторические фотографии   редкие снимки   редкие фотографии   факты   
2270
52
Иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем подборку редких снимков, собранных вместе писателем Кеннетом Флетчером. На них изображены некоторые из самых значительных и ярких моментов нашей истории.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   исторические фотографии   редкие снимки   редкие фотографии   факты   
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16  комментариев
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75k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
1. Боксерский матч на борту авианосца "Орегон" в 1897 году

Дядя, к 1897 году еще самолетов не было, чтобы авианосцы строить
Не тупи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2k
mtonaka 2 минуты назад
Штанишки адольфа повеселили!
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3k
Тимоша 9 минут назад
8. Тасманийский (или сумчатый) волк, какой ещё тигр? Это в довесок к другим комментариям.
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10k
Lexx 12 минут назад
штаны гитлера небось и обосраны по полной
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40k
Соломей 39 минут назад
большая часть подписей-или фейк, или полулживые.
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30k
KiploksAKS 48 минут назад
"1. Боксерский матч на борту авианосца "Орегон" в 1897 году"
Или не 1897, или не авианосец. Броненосец с таким именем - был.
"3. Воины-самураи. Снимок сделан в период между 1860 и 1880 годами"
Если самураи, то уже воины. Не нужно уточнять. И, кто бы перевёл их имена с какемоно на стене...
"4. Контуженный олень смотрит, как военные самолеты сбрасывают бомбы на Советский Союз в 1941 году"
Тут контуженный олень только автор надписи.
Хрестоматийная фотография Евгения Халдея называется "олень Яша на войне". На ней - домашний олень Яша, прибившийся к воинской части, на заднем плане взрыв немецкого снаряда и английские истребители Харриер МкII, идущие штурмовать немецкие позиции.
"6. Че Гевара наслаждается напитком" Че Гевара пьёт мате.
Напоследок:
"44. ENIAC, первый компьютер в истории" - как минимум, третий. Или четвёртый.
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43k
zloykoyot 49 минут назад
Это бздец просто. "Боксерский матч на борту авианосца "Орегон" в 1897 году" Братья Райт свой первый полёт совершат через 6 лет.
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108
Sandmann Час назад
Уинстон Черчилль на пляже...Судя по определённым признакам... водичка прохладная...
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2k
Frank Borman Sandmann Полчаса назад
У Уинни были знатные причандалы. Вот что значит политик с яйцами.
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224
Александр Поляков Frank Borman 18 минут назад
мразь поганая
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8k
Nikita Frank Borman 17 минут назад
Почему он такой злой? Так сигара в воде потухла...
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108
Sandmann Frank Borman 8 минут назад
Да, и у железной леди, похоже, они тоже выросли из стали. А в последействии «шарикоподшипники» обмельчали (наверное, и акт замены подписали на пластмассовые). Я не о том, я о воде – была б потеплей и остальной типоразмер был бы иной!
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63
рыбак Зыбин Час назад
Ева Тушенкина вы намерено подставляете ресурс "Фишки" под статью УК "Фальсификация истории России"? Тут дело попахивает серьезными последствиями если подобные посты не будут проходить модерацию....
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