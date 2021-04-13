Под микроскопом, или невероятные снимки живых существ

692
21
У кого был/есть микроскоп знает, насколько это увлекательная вещь. А для тех, в чьей жизни не было данного прибора, мы публикуем сегодняшнюю подборку невероятных кадров. Можно поспорить, что так близко этих живых существ вы еще не видели.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Невероятно детальные макро-снимки насекомых
- Завораживает: глаза животных в объективе фотографа
- 15 макрофотографий нашего удивительного мира
- 16 макрофотографий нашего удивительного мира
- Как выглядит марихуана под микроскопом
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...