Под микроскопом, или невероятные снимки живых существ

У кого был/есть микроскоп знает, насколько это увлекательная вещь. А для тех, в чьей жизни не было данного прибора, мы публикуем сегодняшнюю подборку невероятных кадров. Можно поспорить, что так близко этих живых существ вы еще не видели.

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1. Пасть экзотического жука 0 Источник:

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2. Игла грифельного морского ежа 0 Источник:

3. Оса блестянка 0 Источник:

4. Оса блестянка поближе 0 Источник:

5. Зоопланктон 0 Источник:

6. Морская губка 0 Источник:

7. Лобковая вошь 0 Источник:

8. Крыло бабочки 0 Источник:

9. Лапки кузнечика 0 Источник:

10. Розовый паук 0 Источник:

11. Язык человека 0 Источник:

12. Тараканий ус 0 Источник:

13. Муравьиная жопка =) 0 Источник:

14. Оса блестянка 0 Источник:

15. Портрет ктыря 0 Источник:

16. Глаз комара 0 Источник:

17. Хвост комара 0 Источник:

18. Еще один комарик 0 Источник:

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