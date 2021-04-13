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Под микроскопом, или невероятные снимки живых существ

Под микроскопом, или невероятные снимки живых существ (21 фото)

Автор:
13 апреля 2021 16:40
Сообщество : Животные
Метки: животные   комар   макро   микроскоп   оса   существа   язык   
692
21
У кого был/есть микроскоп знает, насколько это увлекательная вещь. А для тех, в чьей жизни не было данного прибора, мы публикуем сегодняшнюю подборку невероятных кадров. Можно поспорить, что так близко этих живых существ вы еще не видели.
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Метки: животные   комар   макро   микроскоп   оса   существа   язык   
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7  комментариев
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12k
Serg2001 55 минут назад
Не хватает последней фотки. Нога комара в гипсе.
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vtoroyshans 9 минут назад
вкус все помнят?
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vtoroyshans 11 минут назад
несчастный комарик , сто % ломали без наркоза , и теперь вряд ли прирастёт
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11k
Evil 16 минут назад
"Пасть жука" называется Жваалы, или мандибулы
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19k
ПаганецЪ 22 минуты назад
Это точно игла?
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16k
Ego sum qui sum Полчаса назад
класс, жаль давно не было фильмов про микромир, что нибудь в духе "дорогая я уменьшил детей",- с новыми возможностями спецэффекты были бы супер
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Lynx Ego sum qui sum 11 минут назад
Микромиры с Хаммондом и Аттенборо - хорошие сериалы.
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