20 макрофотографий нашего удивительного мира

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Перед вами несколько макроснимков, на которых можно рассмотреть знакомые вещи и существ непривычно близко.
Человеческий глаз может увидеть много прекрасных вещей, которые есть в этом мире. Однако стоит заметить, что это всё равно не самый совершенный оптический инструмент: всё же глаза упускают некоторые детали. Возможно, однажды технологии дойдут до создания каких-нибудь суперлинз, которые будут работать как микроскоп, и мы сможем различать мордашку каждого жучка. Но пока можно довольствоваться макрофотографией. И мы собрали для вас несколько примеров.
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