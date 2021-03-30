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20 макрофотографий нашего удивительного мира

20 макрофотографий нашего удивительного мира (21 фото)

Автор:
30 марта 2021 08:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   животные   интересно   макро   макрофото   макрофотографии   фотомир   
542
21
Перед вами несколько макроснимков, на которых можно рассмотреть знакомые вещи и существ непривычно близко.
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Метки: вещи   животные   интересно   макро   макрофото   макрофотографии   фотомир   
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28k
BuG Час назад
Фото зарплаты нет.
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114
робт 6 минут назад
"с каплями росы"

это пульверизатор, а насекомые "с каплями росы" в 90% случаев мертвы и 10% заморожены...
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33k
AGM Час назад
Фотка малины конечно поразила больше всех. И кошачьего когтя. Супермакро.
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195
thefanofbeer AGM Час назад
еще шляпка гриба
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36k
dima423 thefanofbeer Час назад
да и весна в процессе, тоже из другой оперы)
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Infinite

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