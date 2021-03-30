20 макрофотографий нашего удивительного мира

Человеческий глаз может увидеть много прекрасных вещей, которые есть в этом мире. Однако стоит заметить, что это всё равно не самый совершенный оптический инструмент: всё же глаза упускают некоторые детали. Возможно, однажды технологии дойдут до создания каких-нибудь суперлинз, которые будут работать как микроскоп, и мы сможем различать мордашку каждого жучка. Но пока можно довольствоваться макрофотографией. И мы собрали для вас несколько примеров.