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10 животных, которые дольше всех могут обходиться без пищи

10 животных, которые дольше всех могут обходиться без пищи

Автор:
12 октября 2023 22:05
Сообщество : Животные
Метки: Обходиться   без еды   дольше   животные   рекордсмены   существа   
2254
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Для большинства живых существ еда - это то, без чего они не могут обходиться более одного-двух дней, в то время как другие из-за особенностей метаболизма могут месяцами обходиться без пищи. В этом посте вы узнаете рекордсменов по голоданию среди животного мира.

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Метки: Обходиться   без еды   дольше   животные   рекордсмены   существа   
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Херанука Паибалу Час назад
46,000 лет
червь-нематода
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