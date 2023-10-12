10 животных, которые дольше всех могут обходиться без пищи

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Для большинства живых существ еда - это то, без чего они не могут обходиться более одного-двух дней, в то время как другие из-за особенностей метаболизма могут месяцами обходиться без пищи. В этом посте вы узнаете рекордсменов по голоданию среди животного мира.
1. Верблюд - 2 месяца
Верблюды используют свои горбы для хранения жировой ткани, которая обычно используется в качестве источника питания при нехватке пищи и воды.
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2. Акула - 3 месяца
Большая белая акула съедает 11 тонн в год! Обычно, когда хищница поглощает одноразовый обед, она потом может сделать перерыв на 3 месяца.
3. Императорские пингвины - 3 месяца
Самцы императорских пингвинов вынуждены выдерживать экстремальные зимние холода Антарктики более трёх месяцев, защищая своих невылупившихся малышей, и они ничего не едят в течение этого времени.
4. Горбатый кит - 6 месяцев
Горбатые киты используют свой жир для накопления дополнительного жира всякий раз, когда они кормятся летом, что, в свою очередь, позволяет им обходиться без пищи в течение шести месяцев.
5. Королевский питон - 6 месяцев
У королевских змей - питонов более низкий уровень метаболизма, что позволяет им достаточно хорошо сохранять энергию, чтобы обходиться в течение длительного периода времени без пищи. Они просто используют свою накопленную энергию для выживания.
6. Галапагосская черепаха — 1 год
У галапагосских черепах очень большой внутренний запас воды и медленный обмен веществ, что помогает им обходиться без пищи в течение целого года.
7. Роющая лягушка — 1 год
Роющая лягушка может целый год пролежать в грязи без пищи. Они делают это, сохраняя энергию, когда ресурсов не хватает после периода оцепенения.
8. Крокодилы - от 1 года до 3 лет
Крокодилы сохраняют свою энергию, оставаясь неподвижными, что помогает им продержаться без пищи — от года до трёх лет, то есть после того, как насладятся хорошей едой.
9. Дракон Олм или Европейский протей - до 10 лет
Когда пищи не хватает, протеи снижают скорость метаболизма и активность. Они также могут реабсорбировать собственные ткани, что помогает им продержаться без пищи до 10 лет.
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