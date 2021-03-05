На берег в Британии выбросило 7-метрового морского монстра

Хотя специалисты предполагали, что это может быть кит, позже они изменили мнение: "Сначала мы думали, что это будет кит, но когда мы добрались туда и провели обследование, стало ясно, что это определенно не так. Первым намеком был запах тухлой рыбы. Разлагающаяся рыба пахнет иначе, чем разлагающиеся киты. Изучив костную структуру, мы убедились, что перед нами не кит," - продолжает Уэстфилд.