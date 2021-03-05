На берег в Британии выбросило 7-метрового морского монстра

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На берег в Уэльсе, Великобритания, выбросило огромную тушу загадочного существа длиной примерно семь метров и весом четыре тонны. Идентифицировать останки пока не могут, но очевидцы сообщили о странной находке в Британскую программу изучения китообразных (CSIP).
На одном из пляжей в Пемброкшире, Уэльс, на прошлой неделе сделали загадочную находку. Это оказалась туша неизвестного существа, которая была в полуразложившемся виде. У морского обитателя отсутствовали голова и конечности, поэтому идентифицировать его не удалось. Его длина - около семи метров, а вес - примерно четыре тонны.
Очевидцы сообщили о "морском монстре" в Британскую программу изучения китообразных (CSIP). Специалисты определили, что животное погибло в воде, а на берег его вынесло уже в полуразложившемся виде. Образцы его тканей отправили на экспертизу. "Очень трудно сказать наверняка, что это такое, потому что степень разложения высока. Животное умерло в море, прежде чем его выбросило на берег с приливом. Голова существа либо разложилась, либо отсутствовала," - рассказал эксперт Мэтью Уэстфилд.
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Хотя специалисты предполагали, что это может быть кит, позже они изменили мнение: "Сначала мы думали, что это будет кит, но когда мы добрались туда и провели обследование, стало ясно, что это определенно не так. Первым намеком был запах тухлой рыбы. Разлагающаяся рыба пахнет иначе, чем разлагающиеся киты. Изучив костную структуру, мы убедились, что перед нами не кит," - продолжает Уэстфилд.
В итоге была выдвинута версия, что это останки исполинской (или гигантской) акулы, которые вырастают до девяти метров - но это предстоит уточнить. Специалисты сделали снимки, взяли несколько образцов, и отправили их в Музей естественной истории, а также в Лондонский зоопарк. После анализа тканей ученые сделают окончательные выводы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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