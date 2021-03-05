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На берег в Британии выбросило 7-метрового морского монстра

На берег в Британии выбросило 7-метрового морского монстра (7 фото)

Автор:
05 марта 2021 14:55
Сообщество : Животные
Метки: животные   загадки   морские животные   находки   новости   существа   туша   фото   
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На берег в Уэльсе, Великобритания, выбросило огромную тушу загадочного существа длиной примерно семь метров и весом четыре тонны. Идентифицировать останки пока не могут, но очевидцы сообщили о странной находке в Британскую программу изучения китообразных (CSIP).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   загадки   морские животные   находки   новости   существа   туша   фото   
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2  комментария
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16k
Ego sum qui sum Час назад
Да чего там идентифицировать, сразу видно, это он

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8k
Караганда Полчаса назад
опять работу британским учёным подкинули-это мин. на 10 лет.каждую косточку надо обгладать.
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