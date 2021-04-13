Из милашки в силиконовую Барби: очередная жертва пластики

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В погоне за идеалом красоты девушки часто увлекаются. Да так, что теряют индивидуальность и становятся не похожи сами на себя. Кто ввел моду на ненатуральные формы губ, ягодиц и груди, когда тонны косметики и накладных ресниц перестанут пользоваться популярностью?
Знакомьтесь, перед вами очередная жертва пластической хирургии - Анель Перальта Лучано (Anel Peralta Lucano) из Майами
Анель - модель и хостес, карьеру в клубах она начинала с танцовщицы, затем сама организовывала вечеринки с рэп исполнителями
Регулярно снималась в клипах (видео 2015 года), а в ее микроблоге то и дело мелькали фото с разными знаменитостями
Девушка еще увеличила грудь, вставила импланты в ягодицы, накачала губы. Она регулярно ходит к косметологу, ложится под нож хирурга, чтобы сделать липосакцию, посещают аппаратный массаж, чтобы поддерживать тело в тонусе и избавляться от целлюлита
Она продолжает работать моделью, сниматься в клипах и тусить. Публичная жизнь девушки бьет ключом: ей приписывают роман с рэпером Френч Монтана , который встречался с Хлоей Кардашьян, еще одной обладательницей пышных форм
У Анель 350 тыс подписчиков в инстаграме. Она зарабатывает на рекламе в блоге и продаже интимных фото и видео по подписке
Наиболее известная работа в видео для Gucci Mane "She Miss Me" (2019 год). Клип набрал почти 7 млн просмотров
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