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Из милашки в силиконовую Барби: очередная жертва пластики

Из милашки в силиконовую Барби: очередная жертва пластики (13 фото)

Автор:
13 апреля 2021 10:34
Метки: барби   девушки   инстаграм модель   переборщили с пластикой   пластика   пышки   силиконовая барби   
1498
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В погоне за идеалом красоты девушки часто увлекаются. Да так, что теряют индивидуальность и становятся не похожи сами на себя. Кто ввел моду на ненатуральные формы губ, ягодиц и груди, когда тонны косметики и накладных ресниц перестанут пользоваться популярностью?

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Метки: барби   девушки   инстаграм модель   переборщили с пластикой   пластика   пышки   силиконовая барби   
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mtonaka 22 минуты назад
Если её укусит комар, она бабахнет!
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Юрий Злой 14 минут назад
это больше похоже на какую то болезнь мозга...
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