Силиконовая трансформация обычной девушки в Барби: фото до и после

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Девушки устроили массовую драку из-за парня (видео) Девушки устроили массовую драку из-за парня (видео) В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире Охранники Аушвица: лица зла Охранники Аушвица: лица зла Сверхбюджетные военные учения в Африке Сверхбюджетные военные учения в Африке В Амурской области массово рисуют ледовые открытки — в память об умершем пенсионере В Амурской области массово рисуют ледовые открытки — в память об... Брошенный на дачах кот бежал за машиной девушки, которая накормила его хлебом Брошенный на дачах кот бежал за машиной девушки, которая накормила... Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу Реакция соцсетей на расследование отравления Навального Реакция соцсетей на расследование отравления Навального Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Очаровательная Ирина Алфёрова на фотографиях из архивов актрисы и её поклонников Очаровательная Ирина Алфёрова на фотографиях из архивов актрисы и... В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете 10 обыденных привычек китайцев, которые для нас - параллельная реальность 10 обыденных привычек китайцев, которые для нас - параллельная... Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить Стрелявший в Москве из своего Maybach мужчина не понимает, в чем его вина Стрелявший в Москве из своего Maybach мужчина не понимает, в чем... Приняли удар на себя: в Череповце экипаж ДПС прикрыл служебным автомобилем пешеходов Приняли удар на себя: в Череповце экипаж ДПС прикрыл служебным... Фоторепортаж из лучшей жизни, жизни в СССР Фоторепортаж из лучшей жизни, жизни в СССР Новый российский самолет с новыми российскими двигателями Новый российский самолет с новыми российскими двигателями Мастера подкатов Мастера подкатов
Силиконовая трансформация обычной девушки в Барби: фото до и после

Силиконовая трансформация обычной девушки в Барби: фото до и после (10 фото)

Автор:
16 декабря 2020 12:38
Метки: барби   девушки   до и после   кукла барби   переборщила   силиконовая барби   трансформации   
10255
10
Многие девушки мечтают о красивой жизни. В погоне за идеальной красотой порой они перегибают палку. Так вышло и с героиней нашего поста.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: барби   девушки   до и после   кукла барби   переборщила   силиконовая барби   трансформации   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
42
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
324
Александр 2 часа назад
Силиконовая трансформация обычной девушки в Барби: фото до и после
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−1
* 24 секунды назад
Фууууууу [мат] такой быть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
Анатолий Полминуты назад
Это какая-то жопа.Зачем???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
524
Ratibor 4 минуты назад
Формы все больше, мозгов как не было так и нет и видимо уже не будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leo Sun 7 минут назад
Илон, давай быстрее начинай отправлять людей на Марс: здесь есть куча кандидатов. Впрочем, их лучше не на Марс, а куда-нибудь совсем далеко и насовсем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 8 минут назад
Самое главное розчепирени ногы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
Да уж,была не ахти "Барби", а сейчас вообще стала похожа на силиконовый пуддинг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149
Я тебя вижу!!! 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161
S_Goryl 16 минут назад
Спасибо. Поблевал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Georgy Aleksandrov 21 минуту назад
очередной пост с наивным вопросом "зачем они это делают?"
пока на такое будет спрос, будет и предложение.
400к подписчиков в инсте тому подтверждение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aleks Полчаса назад
Из серии ..Не бита, не крашена, один владелец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora Полчаса назад
Где парень с крестом? Или святые отцы в панике?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
MakoHunt Полчаса назад
Удобная передвижная тумбочка под пивасик с чипсиками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ScorpionDS 43 минуты назад
Недавно была история про такую же "барби", сейчас ищет кто ей проспонсирует уменьшение груди ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Сибиряк 44 минуты назад
таких после смерти надо не хоронить а сдавать на переработку как отход. Силикон в природе не разлагается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Margo 48 минут назад
Да она просто отожралась, килограмм так на 20+?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Аргуша 52 минуты назад
самоходная силиконовая установка ручного доения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
costa 53 минуты назад
А по моему получилась не Барби, а Кен с жопой и сиськами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Racer777 54 минуты назад
Превратилась в Кинг-Сайз порно актрису. Кому-то такие нравятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максус Час назад
мелкая,силиконовая и отфотошопленная жируха)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Марина Час назад
Никогда ещё не видела Барби с татухами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 19 комментариев
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото) Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото) Девушка креативно преобразила лестницу с минимальными затратами Девушка креативно преобразила лестницу с минимальными затратами 15 уникальных трансформаций из толстушек в стройняшек 15 уникальных трансформаций из толстушек в стройняшек Журналистка показывает изнанку идеальных инстаграмных фото Журналистка показывает изнанку идеальных инстаграмных фото Старая одежда на новое тело Старая одежда на новое тело Девушки делятся фото до и после набора веса Девушки делятся фото до и после набора веса
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

463741



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео
0
117
Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео
Набирающие популярность
В Москве нарушителям мер по COVID грозят штрафы из-за данных в соцсетях
0
3
В Москве нарушителям мер по COVID грозят штрафы из-за данных в соцсетях
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
1
8
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
Батл среди школьников, который реально пошел всем на пользу (10 фото)
Батл среди школьников, который реально пошел всем на пользу (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#факты#дтп#разное#подборка#картинки#смешные#еда#позитив
#прикол#животные#авария#в мире#сша#авто авария#коты#на различный вкус#кино#автомир
#фото#интересное#интересно#россия#прикольные#автомобили#люди#девушки#космос#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться