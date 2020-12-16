Силиконовая трансформация обычной девушки в Барби: фото до и после

Многие девушки мечтают о красивой жизни. В погоне за идеальной красотой порой они перегибают палку. Так вышло и с героиней нашего поста.
Пользовательница инстаграм с ником Meli Santa имеет целую армию поклонников. На профиль подписаны 468 тыс человек. Сама девушка называет себя "куклой-приманкой". Не заметить ее точно нельзя! Слишком эффектно и пугающе она выглядит. В профиле в основном мелькают обнаженные фото, но интересно другое: посмотрите на снимки до и после. Почему симпатичная девушка не могла остановиться на начальном этапе трансформации? Мечта стать Барби завела ее слишком далеко.
Обстановка розового гламура присутствует на каждом кадре: девушка хочет быть настоящей Барби
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пока на такое будет спрос, будет и предложение.
400к подписчиков в инсте тому подтверждение