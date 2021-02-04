"Кто это?": в Сети изумились внешности Булановой и Малиновской

Артистов знают, в основном, по сценическим образам и фотографиям в Инстаграм. А потом случайно видят их вне студии и сцены и удивляются: а кто эти люди?
Лицо - важный инструмент любой медийной персоны, поэтому несмотря на заверения, что все косметические процедуры ограничиваются лишь маской с огурцом, практически все артисты прибегают к помощи пластических хирургов.
Не исключением оказалась Маша Малиновская. Когда-то она усиленно доказывала, что пухлые губы у нее от природы, а точеные скулы - исключительно от правильного образа жизни.
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А потом у артистки наступила пора откровений, и она, не таясь, перечислила зоны лица и тела, которых коснулся нож хирурга. Переделке подвергся и нос, и веки, и несколько раз - грудь. Малиновская меняла форму щек, прибегала к корректировке овала лица филлерами, изменяла форму губ. С последними, кстати, она здорово перестаралась, и когда захотела вернуть их прежнюю форму, врачу пришлось буквально выскребать затвердевший комками гель. Тогда Маша призвала девушек хорошенько подумать, прежде чем пытаться изменить себя пластикой.
- Об операциях женщина может задуматься в двух случаях: 1) Возрастные проблемы, 2) имиджевые (нос крючком и пр. проблемы, которые объективно отравляют вам жизнь). А обо всех операциях и инъекциях сделанных в юности (грудь, губы) я жалею! - откровенничала Маша.
- Об операциях женщина может задуматься в двух случаях: 1) Возрастные проблемы, 2) имиджевые (нос крючком и пр. проблемы, которые объективно отравляют вам жизнь). А обо всех операциях и инъекциях сделанных в юности (грудь, губы) я жалею! - откровенничала Маша.
В последние годы она вела довольно замкнутый образ жизни, но фото в соцсетях выкладывала регулярно. А когда появилась на закрытом показе фильма "Понаехали!" в столичном кинотеатре «Октябрь», многие отметили, что внешне Малиновская довольно сильно отличается от своих инстаграмных снимков.
- Почему они думают, что эти шишки на скулах делают их моложе??? 🤦♀️🤦♀️🤦♀️@
@zinevka
- Её уже ничего не испортит😆 пусть продолжает, хоть поржем🤣🤣- @astapenkolydmila1971
- Ужас-ужасный,я её бы не узнала😳😳😳@mi.marusia
@zinevka
- Её уже ничего не испортит😆 пусть продолжает, хоть поржем🤣🤣- @astapenkolydmila1971
- Ужас-ужасный,я её бы не узнала😳😳😳@mi.marusia
Инернет-пользователи явно не церемонились, обсуждая фото Малиновской с показа.
А вот Татьяну Буланову на последних фото интернет-пользователи и вовсе не узнали. Спутник певицы поделился снимками с совместного отдыха в Карелии, и поклонники Татьяны удивились: кто вообще рядом с этим мужчиной? В компании с футболистом Владимиром Быстровым Буланова была не похожа сама на себя.
Без макияжа артистку не узнали и завалили удивленными комментариями:
- "Шок",
- "Боже, я не поняла сразу, что это Татьяна",
- "Как так. Что вы сделали с лицом?"
Буланова тоже опубликовала фото со своим новым возлюбленным.
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- "Шок",
- "Боже, я не поняла сразу, что это Татьяна",
- "Как так. Что вы сделали с лицом?"
Буланова тоже опубликовала фото со своим новым возлюбленным.
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И похоже, что без косметики Татьяна выглядит совершенно иным человеком, нежели чем с ярким мейк-апом. Многие подписчики артистки были приятно удивлены этим преображением.
- Вау, Буланова да ты прелестница, зачем всегда такой кричащий макияж. Очень симпатичная и без него👍👍👍👍👍 [email protected]_134
- Да нууу! Мы привыкли видеть ее накрашенной сильно. А тут она такая милая, молоденькая без краски! - @nurcer2
Пример с Татьяной лишний раз подтверждает истину, что одна и та же женщина с косметикой и без косметики - две разных женщины. Правда, в случае с Машей Малиновской, этот постулат уже не работает.
- Вау, Буланова да ты прелестница, зачем всегда такой кричащий макияж. Очень симпатичная и без него👍👍👍👍👍 [email protected]_134
- Да нууу! Мы привыкли видеть ее накрашенной сильно. А тут она такая милая, молоденькая без краски! - @nurcer2
Пример с Татьяной лишний раз подтверждает истину, что одна и та же женщина с косметикой и без косметики - две разных женщины. Правда, в случае с Машей Малиновской, этот постулат уже не работает.
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Как то спорил с одной знакомой, она мне рассказала про процедуру, не знаю как называется - что выкачает себе жир с пресса, а в ягодицы его же закачает и не один мужчина об этом не узнает! ))) Чтооо, что за бред? ))) Хочешь накаченные ягодицы и стройную талию - питайся правильно и занимайся с портом... Нет никакого волшебства, всё просто... К тому же так уж устроен организм - уж если он потеряет жир, то обязательно его восполнит, при чем в кротчайшие сроки, да с запасом, а в заднице простите за выражение он сгорит... Так и будет до бесконечности этот порочный круг перекачивания жира)))
Многие ещё зациклены на лишнем весе - не верное мировоззрение, обращать внимание нужно на индекс массы тела, а не вес... Знаю несколько спортсменок, весят по 70 килограмм, а выглядят на 50 килограмм, всё потому что мышцы значительно меньше в объёме, плотнее и тяжелее жира. К примеру оба человека с одинаковым весом могут по разному выглядеть, один будет стройный, второй как пузырь...
Девушки, хотите быть красивыми? Не портите себя, питайтесь правильно, занимайтесь спортом, да будет Вам счастье!
Вот пчелы и покусали