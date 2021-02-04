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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4591 пост • 642 подписчика подписаться
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"Кто это?": в Сети изумились внешности Булановой и Малиновской

"Кто это?": в Сети изумились внешности Булановой и Малиновской (10 фото)

Автор:
04 февраля 2021 18:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: буланова   девушки   до и после   малиновская   пластика   страшная   шоу бизнес   
3246
10
Артистов знают, в основном, по сценическим образам и фотографиям в Инстаграм. А потом случайно видят их вне студии и сцены и удивляются: а кто эти люди?
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Метки: буланова   девушки   до и после   малиновская   пластика   страшная   шоу бизнес   
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13  комментариев
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13k
Broser 49 минут назад
Мне всегда хочется посмотреть на мужиков, которые живут с силиконовыми "красавицами".
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13k
Hairy. 12 минут назад
Добро пожаловать в клуб, Маша!
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88
Активная Жизнь 36 минут назад
Моё мнение - что красота должна быть натуральной! Буланова на фото действительно красивее без макияжа! Ну а Малиновская... Что же, мне очень жаль - что она себя так испортила... Вся эта пластика увы красоты не придает...

Как то спорил с одной знакомой, она мне рассказала про процедуру, не знаю как называется - что выкачает себе жир с пресса, а в ягодицы его же закачает и не один мужчина об этом не узнает! ))) Чтооо, что за бред? ))) Хочешь накаченные ягодицы и стройную талию - питайся правильно и занимайся с портом... Нет никакого волшебства, всё просто... К тому же так уж устроен организм - уж если он потеряет жир, то обязательно его восполнит, при чем в кротчайшие сроки, да с запасом, а в заднице простите за выражение он сгорит... Так и будет до бесконечности этот порочный круг перекачивания жира)))

Многие ещё зациклены на лишнем весе - не верное мировоззрение, обращать внимание нужно на индекс массы тела, а не вес... Знаю несколько спортсменок, весят по 70 килограмм, а выглядят на 50 килограмм, всё потому что мышцы значительно меньше в объёме, плотнее и тяжелее жира. К примеру оба человека с одинаковым весом могут по разному выглядеть, один будет стройный, второй как пузырь...

Девушки, хотите быть красивыми? Не портите себя, питайтесь правильно, занимайтесь спортом, да будет Вам счастье!
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5k
Georgyi 42 минуты назад
БАБЫ ДУРЫ !!!
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5k
Georgyi 38 минут назад
Вот ещё к своим словам добавлю -
Ссылка vimeo.com
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3k
Дарвин и аморальная премия 43 минуты назад
Этими старыми кошелками интересуются только пенсионеры в доме престарелых
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651k
Result Автор поста Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
Не, еще Прохор Шаляпин. Хотя для него они еще молоденькие.
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3k
Дарвин и аморальная премия Result Полчаса назад
Думаю,они бы понравились мафиози из Италии ,которые любят раритетные вещи
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7k
Danil Sochin 53 минуты назад
Уродуют себя за собственные деньги...
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11k
KOSTELLO Час назад
На пасеке, поди, были.
Вот пчелы и покусали
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31k
Опаньки Час назад
Ведь кто-то следит же за этими "звездами" 1423 года от р.х.
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10k
Денис Трубочкин Час назад
кому интересна Буланова? ее сопливое хныканье еще 20 лет назад надоело!
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7k
Cornho Денис Трубочкин 38 минут назад
А кто интересен вам? Я уж не спрашиваю, кому интересны вы.
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