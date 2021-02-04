"Кто это?": в Сети изумились внешности Булановой и Малиновской

А потом у артистки наступила пора откровений, и она, не таясь, перечислила зоны лица и тела, которых коснулся нож хирурга. Переделке подвергся и нос, и веки, и несколько раз - грудь. Малиновская меняла форму щек, прибегала к корректировке овала лица филлерами, изменяла форму губ. С последними, кстати, она здорово перестаралась, и когда захотела вернуть их прежнюю форму, врачу пришлось буквально выскребать затвердевший комками гель. Тогда Маша призвала девушек хорошенько подумать, прежде чем пытаться изменить себя пластикой.



- Об операциях женщина может задуматься в двух случаях: 1) Возрастные проблемы, 2) имиджевые (нос крючком и пр. проблемы, которые объективно отравляют вам жизнь). А обо всех операциях и инъекциях сделанных в юности (грудь, губы) я жалею! - откровенничала Маша.