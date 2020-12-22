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Силиконовая москвичка с 11 размером груди покоряет Дубай: фото до и после трансформации

Силиконовая москвичка с 11 размером груди покоряет Дубай: фото до и после трансформации (15 фото)

Автор:
22 декабря 2020 13:58
Метки: девушки   дубай   пластика   силиконовая барби   трансформация   фото   
2942
15
А я продолжаю серию постов с пугающими трансформациями, на которые идут девушки ради популярности и денег. Сегодня покажу и расскажу об Анастасия Бертье.

Источник:

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Метки: девушки   дубай   пластика   силиконовая барби   трансформация   фото   
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228
Старичок Час назад
интересная тенденция, как б. л. ядь, так фамилия на иностранный манер.
это такой фетиш?
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11k
Toxictofa 2 минуты назад
Была симпатичной девчонкой, а стала жирной бл@диной.
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1k
Fara Zolkin 7 минут назад
Девушка с низкой социальной ответственностью. И Миша из кустов...
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10k
Дядя Саша 11 минут назад
С такой челкой она явно не москвичка, видно же что деревня.
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5k
Ivan 16 минут назад
Силиконовая москвичка с 11 размером груди покоряет Дубай: фото до и после трансформации
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6k
trak 20 минут назад
Как можно восхищаться протезами .
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342
Алексей 36 минут назад
Отрывок из Маяковского:
- Огромная жопа метр на метр
как ларек продовольственный
Мне бы член с километр
Я б имел удовольствие
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73
Alexander 38 минут назад
резина есть резина... такая же резиновая баба, только говорить может
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65k
Пётровыч 38 минут назад
У нас таких проститутками называют
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12
Andre Vel 43 минуты назад
Хочу уточнить нет ли ошибки в названии поста? Она точно Дубай покоряет, а не распугивает? У нас просто в огороде на шесте что-то похожее стоит ворон пугать.....
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11k
* 50 минут назад
Спасибо, есть перехотелось...
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6k
Вася 50 минут назад
Эта.. ну друг короче..
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424
Игорь Иванов 54 минуты назад
Где-то читал, что РФ можно поменять фамилию на любую. Правда?
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14k
Ego sum qui sum 55 минут назад
дизайнер не понимающий что такое гармония и золотая середина...
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622
фхранцуз 57 минут назад
уе.бище с коровьем выменем
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1k
AРТУР ITA Час назад
[мат]..тым сейчас везде дорога.А уж бля..ям......
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10k
Serg2001 Час назад
Когда-нибудь ночью во сне они ее задушат!.. )
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8k
ScorpionDS Час назад
Я лет 10 назад про таких смотрел программу по Дискавери, это психическое заболевание, при котором люди постоянно хотят модифицировать свое тело, это еще не самая жесть, есть еще такие которые хотят ампутировать себе какие-то части тела.
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8k
Александр Час назад
Да пусть зарабатывает как может. не ворует же.
Скопит денежек, вернёт сиськам нормальный размер.
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2k
Агасфер Час назад
Ответ Силиконовой долине - Силиконовые холмы
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8k
Мафусаил Час назад
Мля, перебор....
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