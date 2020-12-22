Силиконовая москвичка с 11 размером груди покоряет Дубай: фото до и после трансформации

А я продолжаю серию постов с пугающими трансформациями, на которые идут девушки ради популярности и денег. Сегодня покажу и расскажу об Анастасия Бертье.
Анастасия Бертье (Anastasiya Berthier) - инстаграм-модель, которая стала популярна после ряда пластических операций.
Фото из 2008 года, на которых видно, что природа не обделила девушку пышными формами, однако этого ей оказалось мало
На них Анастасия уже обзавелась 11 размером груди и армией поклонников в инстаграме, на нее подписаны 774 тыс человек
Анастасия родом из Москвы. Сейчас она живет в Дубае. Про себя девушка пишет: фигуристая модель, художник и графический дизайнер. Она, действительно, занималась дизайном в Москве, однако решила сменить деятельность, чтобы больше зарабатывать.
Не все родные и друзья одобрили трансформацию девушки, сейчас она больше похожа на фрика. Однако мама и подруги продолжают поддерживать с ней связь.
На вопросы о том, тяжело ли быть обладательницей таких форм, признается, что спина устает, однако заниматься спортом и спать на груди ей это не мешает.
Неужели кто-то считает, что это красиво?
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это такой фетиш?
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как ларек продовольственный
Мне бы член с километр
Я б имел удовольствие
Скопит денежек, вернёт сиськам нормальный размер.