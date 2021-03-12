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Из милашки в жертву пластической хирургии: очередная силиконовая Барби

Из милашки в жертву пластической хирургии: очередная силиконовая Барби (13 фото)

Автор:
12 марта 2021 12:03
Метки: барби   девушка фрик   до и после   жертва пластики   силиконовая барби   силиконовая кукла   трансформация   фрик   
2167
13
В погоне за идеалом красоты девушки прибегают к различным уловкам. Они не ограничиваются сменой гардероба или походом к стилисту, многие ложатся под нож, как героиня этого поста.

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Метки: барби   девушка фрик   до и после   жертва пластики   силиконовая барби   силиконовая кукла   трансформация   фрик   
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16  комментариев
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3k
Дмитрий Григорьев Час назад
А это точно хирургия? Может она просто накрасилась и разжирела как беременный кит.
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292
Sergio 4 минуты назад
у*бище ужасное!
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6k
Ф Ив 7 минут назад
Какой плюссайз? Это самое настоящее уродство.
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3k
TPECKOED 11 минут назад
А где фото, на которых изображена милашка, анонсированная в заголовке поста?
И при чём тут силикон, когда это просто жиробасина, отожравшая жопень бургерами?
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 16 минут назад
У нее большая аудитория - 935 тыс подписчиков...
Всех поимённо!
Облегчим работу психиатрам!
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8k
Мафусаил 17 минут назад
935 тыс подписчиков? Да ладно...на что там смотреть то...
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4k
sibull 21 минуту назад
По такой жопе хочется увесистого пендаля дать.
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4k
ишты Полчаса назад
"На свежие фото Сары без слез не взглянешь: она так увлеклась погоней за идеалом, что стала жертвой пластической хирургии" - неправда, я смотрел и не плакал! Только плевался немного...
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12k
sssss3 42 минуты назад
Миллион человек регулярно рассматривает эту жирную сраку??? Им что за это платят???????????
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2k
barracuda 55 минут назад
ну была же нормальной....
Зачееем?
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715
Hornet 59 минут назад
Не функциональная.
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31k
Alex Час назад
Ну и сра**ник
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12k
Совранский Час назад
она -уродует, а ты - следишь?
Хм!

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23k
Е-Лена Час назад
... кому и кобыла невеста (с)
Но - не могу не задать вопрос: почему это чудовище называют девушкой?
Ей же явно на вид под пятьдесят?!
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1k
Максим Час назад
Ничего не меняется, в своё время перетягивали корсетом грудь, использовали ртуть для благородной бледности, в Китае уродовали стопы ног в угоду некой моде. Сейчас закачивают эту гадость.
Некоторые женщины да и мужчины, стремятся к каким-то одним им понятным идеалам. Остальные с любопытством смотрят, осуждают или поддерживают.
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1k
Алек Сандр Час назад
Я столько не пью....
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