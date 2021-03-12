Из милашки в жертву пластической хирургии: очередная силиконовая Барби

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В погоне за идеалом красоты девушки прибегают к различным уловкам. Они не ограничиваются сменой гардероба или походом к стилисту, многие ложатся под нож, как героиня этого поста.
Вернее, такой она была еще недавно. Эти кадры из микроблога девушки, опубликованные в 2014 году
Она является партнером бренда одежды для девушек плюс-сайз (одежда больших размеров) "Fashion Nova Curve". На магазин подписаны почти 4 млн подписчиков
На свежие фото Сары без слез не взглянешь: она так увлеклась погоней за идеалом, что стала жертвой пластической хирургии
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Метки: барби девушка фрик до и после жертва пластики силиконовая барби силиконовая кукла трансформация фрик
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И при чём тут силикон, когда это просто жиробасина, отожравшая жопень бургерами?
Всех поимённо!
Облегчим работу психиатрам!
Зачееем?
Хм!
Но - не могу не задать вопрос: почему это чудовище называют девушкой?
Ей же явно на вид под пятьдесят?!
Некоторые женщины да и мужчины, стремятся к каким-то одним им понятным идеалам. Остальные с любопытством смотрят, осуждают или поддерживают.