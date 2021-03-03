Обладательница самых больших скул показала себя до пластики

Наверное каждый человек в мире хотел что-то в себе изменить. Анастасия Покрещук, 31-летняя киевлянка, тоже была недовольна своей внешностью. Женщина взяла онлайн-уроки косметологии и принялась ваять из себя "красоту неземную". К чему это привело, возможно, вы уже знаете...
Кстати, помимо "красивейших" скул, у Анастасии есть еще одна проблема - игровая зависимость. Женщина часто посещает казино, где проигрывает кучу денег. Так же на лицо проблемы с самооценкой, иначе зачем красивой девушке накачивать себе лицо до такой степени, что становится страшно.
В Instagram на женщину подписано 254 тысячи человек. Личный блог приносит ей неплохой доход. Покрещук тратит деньги на игры и внешность, вызывая осуждения окружающих.
Самое интересное, что Анастасию теперь устраивает её внешность! Она не считает, что перестаралась, и внимание мужчин принимает как симпатию. Надо ли говорить, что ненавистников у женщины намного больше, чем поклонников.
«Раньше я была серой мышью, — делится девушка своим мнением. — А теперь я не такая, как все, и на меня обращают внимание».
Началось всё с того, что Анастасия увидела в интернете, как кто-то самостоятельно закачивает себе филлеры в скулы и губы. Она решила попробовать это на себе, так как считала себя некрасивой. После первой инъекции Анастасия пришла в восторг, и пошло-поехало. Дальше все было так же, как и с играми в казино - женщина уже не могла остановиться. И вот к чему привело.
Недавно Покрещук показала в своём Instagram, как она выглядела до всех инъекций и операций. На этой фотографии девушке 18 лет.
В комментариях подписчики тут же принялись нахваливать Анастасию, говоря, что в 18 лет она была просто красавицей!
Следом обладательница самых больших скул опубликовала себя в 26 лет, где она выглядит и правда неплохо. Однако, сама девушка считала себя тогда некрасивой, неяркой и неинтересной.
Спорить сложно - сейчас Анастасия и правда очень яркая, запоминающаяся личность. Нашлись комментаторы, которые поддержали Анастасию.
"На первом обычная девушка, каких сотни тысяч, на втором яркая, харезматичная,неординарная девушка. Однозначно сейчас шикарна. А главное сама от себя кайфует"
"Не знаю почему, но выберу 32.В 26 потухшие глаза, как будно Настя твоя жизнь остановилась,а сейчас глаза яркие искрящиеся.Ты как будто снова развела, родилась что ли❤️❤️❤️❤️❤️Мне твои скулы не по душе, но если человек счастлив в таком виде. Так будь счастлива🌺🌺🌺🌺🌺🌺"
А какой вам больше нравится вариант?
Источник:
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