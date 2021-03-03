Обладательница самых больших скул показала себя до пластики

Началось всё с того, что Анастасия увидела в интернете, как кто-то самостоятельно закачивает себе филлеры в скулы и губы. Она решила попробовать это на себе, так как считала себя некрасивой. После первой инъекции Анастасия пришла в восторг, и пошло-поехало. Дальше все было так же, как и с играми в казино - женщина уже не могла остановиться. И вот к чему привело.