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Обладательница самых больших скул показала себя до пластики

Обладательница самых больших скул показала себя до пластики (9 фото)

Автор:
03 марта 2021 08:55
Сообщество : Истории
Метки: внешность   девушки   интересное   истории   пластика   самые большие скулы   фото   
7219
9

Наверное каждый человек в мире хотел что-то в себе изменить. Анастасия Покрещук, 31-летняя киевлянка, тоже была недовольна своей внешностью. Женщина взяла онлайн-уроки косметологии и принялась ваять из себя "красоту неземную". К чему это привело, возможно, вы уже знаете...

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Метки: внешность   девушки   интересное   истории   пластика   самые большие скулы   фото   
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8k
Шурум-бурум 4 часа назад
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АБЕЗЬЯН 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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Enigma Kuutar 2 минуты назад
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Олег 11 минут назад
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Vladimir 14 минут назад
Вот ее идеал
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Z 18 минут назад
Стивен Кинг, отдыхает...
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94
kapas007 19 минут назад
Вот это у.ё.б.и.щ.е.
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2k
Mellivora 23 минуты назад
Ничего нового,цирк уродов переехал в интернет где и рубит бабки и тешит тщеславие.
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IMXO Полчаса назад
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Роман Полчаса назад
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7k
Natrogrii Полчаса назад
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36
Liberman Полчаса назад
Как изящно эти непропорционально огромные сулы подчеркивают маленькую черепную коробку!
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12k
r.a.t. Полчаса назад
Сейчас мы наблюдали иллюстрации к определению "тупиковая ветвь эволюции"
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456
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Ну как так-то
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3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Природа на ней отдохнула. Рожа страшная, клюв как орла, сисек нет, жопы нет, а еще и мозга нет, как оказалось...
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8k
владимир Полчаса назад
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29k
Юр21 37 минут назад
Усыпите вы её нахрен!
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54k
Racer777 38 минут назад
СЖЕЧЬ К%УЯМ!!!!!
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9k
Гуляка 38 минут назад
Теперь понятно, почему она в 32 года ещё девушка...
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117
Sergel Fman 44 минуты назад
Ипать какой крокодил...
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Natural Selection 46 минут назад
а че, там может членом в эти карманы пихать теперь можно. Сгодится куда нибудь
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