Пациентка была несколько шокирована, когда, вернувшись домой после операции на носу, обнаружила, что у нее исчезла заметная часть ушной раковины. Операцию ей делали в сентябре в одной из клиник города Чэнду, в китайской провинции Сычуань...
Больше всего китаянку 31 года от роду, по фамилии Чжао, неожиданное изменение собственного уха расстроило тем, что оно не только выглядит странно, но и не позволяет ей пользоваться беспроводными наушниками.
Дамочка оплатила коррекцию формы носа, а также липосакцию рук, что обошлось ей в 50 000 юаней (7530 долларов США). После операции, которая, как сообщается, длилась с 9 утра до полудня, Чжао чувствовала себя хорошо и не заметила ничего необычного.
Однако четыре дня спустя до нее дошло, что с ее ухом что-то не то...
Однако четыре дня спустя до нее дошло, что с ее ухом что-то не то...
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Только тогда Чжао осознала, чего не хватает: козелка, маленькой заостренной части на внутренней части ушной раковины.
Чжао говорит, что просто не могла поверить, что врач удалит козелок в ходе операции без ее ведома и согласия. Пациентка сообщила местным СМИ, что это не было оговорено заранее...
Девушка связалась с отделом обслуживания клиентов больницы и отправила им фотографии своего уха.
Представитель клиники ответил на ее претензию, что это "нормальная" процедура. И если взять для ринопластики кусочек хряща из задней части ушной раковины, это может привести к атрофии. Поэтому опытные врачи якобы отрезают клиенту козелок.
Девушка связалась с отделом обслуживания клиентов больницы и отправила им фотографии своего уха.
Представитель клиники ответил на ее претензию, что это "нормальная" процедура. И если взять для ринопластики кусочек хряща из задней части ушной раковины, это может привести к атрофии. Поэтому опытные врачи якобы отрезают клиенту козелок.
Чжао проконсультировалась с врачами других клиник пластической хирургии, которые подтвердили, что чаще всего материал для ринопластики берется так, чтобы не портить внешний вид или физиологические функции уха. А в этом случае пациентка больше не может вставить наушник в правое ухо, да еще и чувствует себя смущенной его внешним видом.
Вице-президент администрации той больницы сообщил местным СМИ, что Чжао дала им информированное согласие, подписав соглашение перед операцией.А там речь идет о том, что будет использоваться «ринопластика хряща», включая все ухо.
Пациентка решила не сдаваться и потребовала от клиники полного возмещения расходов, компенсации и пластической операции по восстановлению уха. Конфликт всё еще не улажен...
Вице-президент администрации той больницы сообщил местным СМИ, что Чжао дала им информированное согласие, подписав соглашение перед операцией.А там речь идет о том, что будет использоваться «ринопластика хряща», включая все ухо.
Пациентка решила не сдаваться и потребовала от клиники полного возмещения расходов, компенсации и пластической операции по восстановлению уха. Конфликт всё еще не улажен...
А что бы вы посоветовали в такой ситуации? Купить полноразмерные наушники и радоваться жизни?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Приходит клиент в парикмахерскую. Садится в кресло. Видит сзади у него, по спинке кресла кот из стороны в сторону ходит. Клиент с недоумением спрашивает у парикмахера:
- Видно у вас кот учёный?
- Да нет, он ухо ждёт!
Она не давала согласия на то что бы трогали её ухо, и она на четвёртый день обнаружила что у неё нет козелка.
Она что, четыре дня не видела швы на своём ухе? Хороший у них наркоз.
Как по китайски "и рыбку съесть и на йух сесть"?
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ну начнем с того что наши природные изъяны это наши особенности и исправлять их не нужно .на пластику нужно идти только тогда когда получил увечье которое обезобразило внешний вид . так что мне не жалко китаезку
С нетерпением ждём следующего поста про неё