Девушка пришла на пластику носа, а лишилась кусочка ухаПациентка была несколько шокирована, когда, вернувшись домой после операции на носу, обнаружила, что у нее исчезла заметная часть ушной раковины. Операцию ей делали в сентябре в одной из клиник...