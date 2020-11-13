Чжао проконсультировалась с врачами других клиник пластической хирургии, которые подтвердили, что чаще всего материал для ринопластики берется так, чтобы не портить внешний вид или физиологические функции уха. А в этом случае пациентка больше не может вставить наушник в правое ухо, да еще и чувствует себя смущенной его внешним видом.



Вице-президент администрации той больницы сообщил местным СМИ, что Чжао дала им информированное согласие, подписав соглашение перед операцией.А там речь идет о том, что будет использоваться «ринопластика хряща», включая все ухо.



Пациентка решила не сдаваться и потребовала от клиники полного возмещения расходов, компенсации и пластической операции по восстановлению уха. Конфликт всё еще не улажен...