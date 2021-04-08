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В Таиланде огромный варан сходил в супермаркет и навел суету

В Таиланде огромный варан сходил в супермаркет и навел суету (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 07:00
Сообщество : Животные
Метки: 7-Eleven   варан   видео   животные   магазин   супермаркет   таиланд   
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А вы думали, что только в Австралии стоит бояться внезапно появившихся из канализации змей и прочих тварей?

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Метки: 7-Eleven   варан   видео   животные   магазин   супермаркет   таиланд   
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3  комментария
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
На Ко Чанге, в Тае, в нашем бунгало жили рептилии, похожие на игуан, только по меньше. Жена сначала нервничала и хотела их выкинуть, но эти животинки исправно истребляли москитов и были "помилованы".
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4k
sibull 54 минуты назад
Фигасе скалолаз.
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
У нас бы эту ящирицу лопатой по голове
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