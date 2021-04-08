В Таиланде огромный варан сходил в супермаркет и навел суету

Кстати, вараны не так и редки в Таиланде. Ящерки обитают там в садах, парках, на озерцах, берегах рек, в городских каналах. Возможно поэтому привычные жители Тая и не особенно паниковали при виде этого гиганта. Сразу вспоминается, как визжат наши женщины, когда видят безобидную мышку или какого-нибудь таракана. Представляем, что творилось бы, если в "Магните" или "Ленте" из вентиляционной шахты выпал варан!