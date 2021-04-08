В Таиланде огромный варан сходил в супермаркет и навел суету

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А вы думали, что только в Австралии стоит бояться внезапно появившихся из канализации змей и прочих тварей?
Гигантский представитель пресмыкающихся внезапно появился в универсаме 7-Eleven в городе Накхонпатхом и прогулялся по полкам магазина. Видео с необычным посетителем сделал один из очевидцев.
На снятых им кадрах можно заметить, как хвостатый товарищ сначала попытался открыть холодильник, а после стал карабкаться по полкам с товарами, роняя на пол упаковки. Под занавес рептилия обосновалась на самом верху, видимо, спасаясь от жары.
Кстати, вараны не так и редки в Таиланде. Ящерки обитают там в садах, парках, на озерцах, берегах рек, в городских каналах. Возможно поэтому привычные жители Тая и не особенно паниковали при виде этого гиганта. Сразу вспоминается, как визжат наши женщины, когда видят безобидную мышку или какого-нибудь таракана. Представляем, что творилось бы, если в "Магните" или "Ленте" из вентиляционной шахты выпал варан!
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