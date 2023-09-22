В Таиланде обезьяны совершили набег на супермаркет

По мнению правительства, всему виной стал карантин во время пандемии коронавируса, который позволил обезьянам свободно передвигаться по тайским городам. Где-то приматы стали настолько уверенно себя чувствовать, что перестали обращать внимание на людей и даже устраивают побоища между конкурирующими группами. Например, в 2021 году сотни обезьян дрались за право сидеть у подножия буддийского храма в Бангкоке.