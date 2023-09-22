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В Таиланде обезьяны совершили набег на супермаркет

В Таиланде обезьяны совершили набег на супермаркет

Автор:
22 сентября 2023 08:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   магазин   обезьяны   супермаркет   таиланд   
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Около десяти обезьян совершили набег на супермаркет в Таиланде. Животные обыскивали пластиковые ящики, находили еду и убегали.

Около десяти приматов совершили организованный налет на продуктовый магазин острова Пхипхи. По словам очевидцев, они поочередно вскрывали ящики с фруктами, подчиняясь приказам вожака и забирая добычу. Отдельная группа напала на туристов и украла еду из их рук.

По мнению правительства, всему виной стал карантин во время пандемии коронавируса, который позволил обезьянам свободно передвигаться по тайским городам. Где-то приматы стали настолько уверенно себя чувствовать, что перестали обращать внимание на людей и даже устраивают побоища между конкурирующими группами. Например, в 2021 году сотни обезьян дрались за право сидеть у подножия буддийского храма в Бангкоке.

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Метки: Видео   животные   магазин   обезьяны   супермаркет   таиланд   
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2  комментария
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Алексей 54 минуты назад
Севен Элевен бомбят
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Борис Карабанов Полчаса назад
Сразу и не поймёшь. Я сначала подумал, что это Лос-Анджелес или Сан-Франциско. Похоже очень.
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