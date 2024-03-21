В Москве мигранты избили сотрудниц магазина, которые помешали им вынести украденные продукты

Воровство - настоящий бич продуктовых магазинов. Мало того, что воришки совершенно не думают, на чьи плечи ляжет оплата украденных ими товаров, они еще и дерутся, пытаясь убежать и не попасть в руки правосудия.





Два мигранта зашли в супермаркет на улице Пришвина (район Бибирево Северо-Восточного административного округа столицы). Распихав по карманам продукты, приезжие спокойным шагом направились к выходу. Видимо, сотрудники отследили по камере наблюдения, что покупатели уходят с неоплаченным товаром, и попытались их задержать. Но не тут-то было. Нарушители вступили в бой с продавцами и избили девчонок, после чего сбежали.



