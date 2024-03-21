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В Москве мигранты избили сотрудниц магазина, которые помешали им вынести украденные продукты

В Москве мигранты избили сотрудниц магазина, которые помешали им вынести украденные продукты

Автор:
21 марта 2024 16:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Прокуратура   грабеж   грабители   магазин   супермаркет   
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Два иностранных специалиста спрятали еду под одеждой, но девчонки-продавцы не захотели без боя отпускать воришек.

Воровство - настоящий бич продуктовых магазинов. Мало того, что воришки совершенно не думают, на чьи плечи ляжет оплата украденных ими товаров, они еще и дерутся, пытаясь убежать и не попасть в руки правосудия.


Два мигранта зашли в супермаркет на улице Пришвина (район Бибирево Северо-Восточного административного округа столицы). Распихав по карманам продукты, приезжие спокойным шагом направились к выходу. Видимо, сотрудники отследили по камере наблюдения, что покупатели уходят с неоплаченным товаром, и попытались их задержать. Но не тут-то было. Нарушители вступили в бой с продавцами и избили девчонок, после чего сбежали.


Однако затеряться и уйти от наказания в Москве становится нереально. С системой распознавания лиц и камерами наблюдения во всех магазинах установить личность преступника - дело нескольких дней или даже часов.


Вот и посетителей супермаркета вычислили и задержали. Молодые люди 27 и 29 лет стали фигурантами уголовного дела по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Им грозит до семи лет лишения свободы. Оба отправлены в СИЗО, где будут дожидаться суда.

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Метки: Видео   Москва   Прокуратура   грабеж   грабители   магазин   супермаркет   
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47  комментариев
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13k
Djeff 2 часа назад
Вот! Настроение заметно улучшилось! Сайт оправдывает свой слоган... )
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0
Вячеслав 3 минуты назад
Приятно видеть обезьян в клетке.
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1k
Руслана Тарасова 9 минут назад
Ждём "уважЯемого человека" из диаспоры, который за нужную сумму докажет, что продукты "несчастным" Мамбетка подсунало продавщица магазины. И эти невинные мамбетки, у которых по пятеро детей, должны быть немедленно отпущены с компенсацией морального ущерба в лице магазина, продавщицы и всей Москвы.
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2k
Tony 10 минут назад
ну что, толерасты, у преступности, по вашему мнению, до сих пор нет национальности?!?...
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5k
Руслан 14 минут назад
Когда уже государство разрешить законно забивать чурок, совершающих преступление? Ну может не до смерти, а до состояния овощей?
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6k
Babangdida 16 минут назад
7 лет, это много. Руку, по законам шариата и на депортацию.
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2k
Shurovik 17 минут назад
Отсидят - выслать из страны с пожизненным запретом на въезд.
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532
Добрый Доктор 18 минут назад
Как в том анекдоте:
- Раньше как было: прийдешь с пятью рублями в магазин, принесешь от-туда: фрукты, консервы, хлеб, мешок картошки, а сейчас..... понаставили камер!
:)
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1k
Тимур 18 минут назад
Давайте уже депортацию!;! Нахрен они нам в тюрьме, ещё кормить их за наш счёт.
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1
Pуслан . 19 минут назад
зато по пятницам они целых пятнадцать минут верят в Аллаха
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6k
livaneth Полчаса назад
А как Пророк предписывает наказывать воров?
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2k
Вадим Аполонов Полчаса назад
Ждите завтра видео с извинениями и на свободу, как будто не известно как у нас судят бесценных специалистов....
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446
Сеня Полчаса назад
Украл, выпил, в тюрьму.
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21k
anpetrof Полчаса назад
Отсидят и в родные аулы...
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415
Artem Полчаса назад
ну вот там их и покормят от души разносолами разными.....от щедрот наших
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1k
Иван Иванович Полчаса назад
И опять мигранты и опять обезьяны.
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14k
кот базилий 38 минут назад
Они наверняка делали это не первый раз - "автобуса нэ платым, еда варуем, ми кушать хатым, прастытэ нас"
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1k
Михаил 39 минут назад
Надо было ёпнуть при задержании...
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1k
Андрей Граф 44 минуты назад
этих тварей не надо сажать, только место занимают, надо просто отрубить руки, ноги, выколоть глаза и отрезать уши, отправить в свой говеный аул, вот это самое лучшее
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243
FlakoBoy 45 минут назад
Генетический мусор!
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7k
Neo 47 минут назад
Нужно ужесточать законодательство касаемо иностранных специалистов. Семью и родственников депортировать на Родину. Этих после отсидки депортировать на}{уй!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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