В Москве мигранты избили сотрудниц магазина, которые помешали им вынести украденные продукты

Два иностранных специалиста спрятали еду под одеждой, но девчонки-продавцы не захотели без боя отпускать воришек.
Воровство - настоящий бич продуктовых магазинов. Мало того, что воришки совершенно не думают, на чьи плечи ляжет оплата украденных ими товаров, они еще и дерутся, пытаясь убежать и не попасть в руки правосудия.
Два мигранта зашли в супермаркет на улице Пришвина (район Бибирево Северо-Восточного административного округа столицы). Распихав по карманам продукты, приезжие спокойным шагом направились к выходу. Видимо, сотрудники отследили по камере наблюдения, что покупатели уходят с неоплаченным товаром, и попытались их задержать. Но не тут-то было. Нарушители вступили в бой с продавцами и избили девчонок, после чего сбежали.
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Однако затеряться и уйти от наказания в Москве становится нереально. С системой распознавания лиц и камерами наблюдения во всех магазинах установить личность преступника - дело нескольких дней или даже часов.
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Вот и посетителей супермаркета вычислили и задержали. Молодые люди 27 и 29 лет стали фигурантами уголовного дела по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Им грозит до семи лет лишения свободы. Оба отправлены в СИЗО, где будут дожидаться суда.
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- Раньше как было: прийдешь с пятью рублями в магазин, принесешь от-туда: фрукты, консервы, хлеб, мешок картошки, а сейчас..... понаставили камер!
:)