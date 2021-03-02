Как изменились актеры фильма "Домашний арест" спустя 25 лет

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Фильм "Домашний арест" вышел на экраны в 1996 году. По сюжету дети стараются помирить родителей, которые находятся на грани развода. Подростки запирают маму и папу в подвале, а пока взрослые пытаются выбраться из заточения и одновременно наладить отношения, устраивают им импровизированные сеансы групповой психотерапии.
Вспомнили этот фильм? Мы решили посмотреть, как сегодня выглядят и чем занимаются главные герои
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1. Кайл Говард - Гровер Байндорф
Кайл Говард сыграл Гровера Байндорфа. Сегодня ему уже 42 года и больше никого в подвале он не запирает. Кайл снялся в 57 фильмах и сериалах, наиболее известные картины с его участием: "Друзья", "C.S.I. Место преступления", "Части тела", "Большой ремонт", "Говорящая с призраками". Он - частый участник телевизионных шоу. На предстоящий год задействован в нескольких проектах.
2. Эми Сакасиц - Стейси Байндорф
Эми Сакасиц сыграла сестру Гровера - Стейси Байндорф. Брат и сестра заперли родителей, чтобы не дать им развестись. Спойлер 25-летней давности: их план удался. Однако после фильма "Домашний арест" Эми пропала с экранов. В ее фильмографии несколько работ: "Дикая любовь" и "Деннис-мучитель". Сегодня ей 36 лет. Она не ведет публичную жизнь, любит кулинарию и ботанику.
3. Джейми Ли Кертис - Джанет Байндорф
Джейми Ли Кертис сыграла супругу и мать - Джанет Байндорф - находящуюся на грани развода. Сегодня она довольна успешная американская актриса. Родилась в семье актеров, сейчас ей 62 года. В ее фильмографии много достойных работ, наиболее известные фильмы и сериалы: "Чумовая пятница", "Достать ножи", "Моя девочка", "Королевы крика", "Арчер", "Морская полиция: Спецотдел". Популярность приобрела после участия в фильмах ужасов: "Хэллоуин" (1978), "Поезд страха" (1980), "Туман" (1980) и других.
4. Кевин Поллак - Нед Байндорф
Кевин Поллак сыграл в "Домашнем аресте" отца семейства, которого дети заперли в подвале вместе с соседями. В 90-е его часто приглашали в различные комедии, да и сегодня он регулярно снимается в кино и сериалах, не только в эпизодических ролях. Наиболее свежие работы 63-летнего актера и комика: "Все к лучшему", "Удивительная миссис", "Миллиарды".
5. Дженнифер Лав Хьюитт - Брук Фиглер
Во время съемок в фильме "Домашний арест" Дженнифер Лав Хьюитт была подростком, она только начинала карьеру, но уже успела очаровать зрителей и режиссеров. Известность приобрела благодаря ролям Сары Ривз в телесериале "Нас пятеро" (1995—1999), Джулии Джеймс в фильме "Я знаю, что вы сделали прошлым летом»" и Мелинды Гордон в телесериале "Говорящая с призраками". Также Дженнифер пробовала быть певицей, выпустив один успешный сингл. Сейчас ей 42 года, она замужем. После рождения 2 детей так и не смогла вернуть прежнюю форму. СМИ продолжают публиковать кадры с располневшей и запустившей себя актрисой, но она, похоже счастлива. С 2018 по сей день задействована в сериале "911 служба спасения".
6. Уоллес Шон - Виктор Финли
Сыграл в "Домашнем аресте" Виктора Финли, которого сын тоже решил запереть в подвале, чтобы наладить отношения в семье. Уоллес Шон - 77-летний актер, комик и мастер oзвучки. На его счету 177 проектов. Он озвучивал Рекса в мультфильме "История игрушек", снимается в сериале "Детство Шелдона", из последних работ - роль в фильме Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" (2020).
7. Муки Аризона - Мэтт Финли
Муки Аризона сыграл шкодного сына соседей - Мэтта Финли. В Сети упоминаний о Муки не так много. Он сыграл еще в фильме "Затерянный лагерь" в 1994 году, на этом его карьера закончилась.
8. Кристофер Макдональд - Дональд Крапп
Кристофер Макдональд стал известным после ролей в "Счастливчик Гилмор" и "Флаббер". Сегодня актеру 66 лет. У него внушительная фильмография, более 200 работ. Наиболее известные роли в фильмах и сериалах: "Реквием по мечте", "Тельма и Луиза", "Наркоз", "Клан Сопрано", "Звездные врата: Вселенная".
9. Дженнифер Тилли - Синди Фиглер
Дженнифер Тилли сыграла в фильме "Домашний арест" роль Синди Фиглер. На фото слева кадр со съемок. После этого фильма карьера актрисы пошла в гору. Она известна по участию в фильмах "Головы" (1993), "Пули над Бродвеем" (1994), "Связь" (1996), "Лжец, лжец" (1997), а также большую популярность обрела в роли серийной убийцы Тиффани Рэй в ужастиках про куклу Чаки. Дженнифер также озвучивала персонажей в различных мультфильмах: "Эй, Арнольд!", "Корпорация монстров", "Особняк с привидениями" и других. Кроме актерской деятельности она увлекалась покером: в 2016 года ее личный рекорд на турнире превысил $916 000.
10. Шейла Маккарти - Гвенн Крапп
Шейла Маккарти уже 65 лет. "Домашний арест", в котором она сыграла Гвенн Крапп, запертую детьми в подвале, является в ее фильмографии одним из лучших фильмов. Также она сыграла в "Крепкий орешек 2", "Послезавтра", в сериалах "Энн", "Хороший доктор", "Копы-новобранцы" и других. На ее счету 120 работ, в том числе есть проекты и на 2021.
А вы смотрели фильм "Домашний арест"?
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