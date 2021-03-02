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Как изменились актеры фильма "Домашний арест" спустя 25 лет

Как изменились актеры фильма "Домашний арест" спустя 25 лет (12 фото)

Автор:
02 марта 2021 17:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   домашний арест   звезды   знаменитости   кино   спустя 25 лет   шоу бизнес   
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Фильм "Домашний арест" вышел на экраны в 1996 году. По сюжету дети стараются помирить родителей, которые находятся на грани развода. Подростки запирают маму и папу в подвале, а пока взрослые пытаются выбраться из заточения и одновременно наладить отношения, устраивают им импровизированные сеансы групповой психотерапии.
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Метки: до и после   домашний арест   звезды   знаменитости   кино   спустя 25 лет   шоу бизнес   
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10k
кира 39 минут назад
Джейми Ли Кертис стала намного интереснее.
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34k
figny 11 минут назад
не смотрел. стОит посмотреть?
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