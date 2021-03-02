Как изменились актеры фильма "Домашний арест" спустя 25 лет

Во время съемок в фильме "Домашний арест" Дженнифер Лав Хьюитт была подростком, она только начинала карьеру, но уже успела очаровать зрителей и режиссеров. Известность приобрела благодаря ролям Сары Ривз в телесериале "Нас пятеро" (1995—1999), Джулии Джеймс в фильме "Я знаю, что вы сделали прошлым летом»" и Мелинды Гордон в телесериале "Говорящая с призраками". Также Дженнифер пробовала быть певицей, выпустив один успешный сингл. Сейчас ей 42 года, она замужем. После рождения 2 детей так и не смогла вернуть прежнюю форму. СМИ продолжают публиковать кадры с располневшей и запустившей себя актрисой, но она, похоже счастлива. С 2018 по сей день задействована в сериале "911 служба спасения".