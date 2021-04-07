Фильмы, где телефонный разговор привёл к необратимым последствиям

Фильм ужасов «Мобильник» был снят по одноимённому роману Стивена Кинга. Автор рассказал, что идея для книги пришла к нему, когда он прогуливался по Нью-Йорку. Вокруг него все говорили по мобильным телефонам, и тогда он подумал: а что если именно в данную минуту человек получает сообщение, после которого начнёт убивать? Сам Кинг не раз признавался в своём недоверии к технике и говорил, что не пользуется сотовым.





Художник Клайтон Ридделл (Джон Кьюсак), оставивший семью ради работы, приезжает в аэропорт, чтобы после долгого отсутствия вернуться домой к сыну. В одно мгновение он замечает, как люди вокруг сходят с ума. Он обращает внимание, что в зомби превращаются только те, кто говорит по телефону. Чувствуя, что с ними что-то происходит, они звонят родным и друзьям, чем только распространяют вирус.



Как отыскать жену и сына, когда вокруг зомби, а мобильным пользоваться нельзя? Не звони, не отвечай, не разговаривай — в своём романе Кинг поднимает риторический вопрос: можно ли в современном мире что-то сделать без связи?



Факт: об экранизации книги заговорили ещё в 2009 году. Фильм сняли в 2014-м и положили на полку. Однажды в Твиттере Кьюсака спросили, когда можно ожидать премьеру, а он сказал, что они с Кингом не имеют больше отношения к картине. После многочисленных задержек кино всё-таки вышло в 2016 году. Фильм получил в основном негативных отзывы — может быть, поэтому съёмочная группа и не спешила выпускать картину. Тем не менее многие поклонники Кинга остались довольны, ведь ради них он изменил в сценарии концовку фильма, о которой его так просили читатели после публикации романа.