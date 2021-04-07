Фильмы, где телефонный разговор привёл к необратимым последствиям

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Кино про звонки от незнакомцев почти всегда сопряжено со страхом.
Психиатры даже выделили болезнь под названием телефобия — вид тревожности у людей, которые не хотят отвечать на телефонные звонки.
Мы отобрали фильмы, просмотр которых явно не поможет лечению телефобии, но понравится любителям триллеров и фильмов ужасов. В подборку попала как классика вроде «Звонка», «Крика», так и современное кино — датский фильм «Виновный» и российский «Коллектор».
Мы отобрали фильмы, просмотр которых явно не поможет лечению телефобии, но понравится любителям триллеров и фильмов ужасов. В подборку попала как классика вроде «Звонка», «Крика», так и современное кино — датский фильм «Виновный» и российский «Коллектор».
«Тревожный вызов» (2013)
Идея для фильма «Тревожный вызов» появилась у сценариста Ричарда Д’Овидио, когда его жена пересказала ему услышанное по радио интервью оператора службы спасения. Автор заинтересовался и продолжил изучать тему, лично поехав смотреть как работает «служба 911». Здание, огороженое рвом, пуленепробиваемые окна — Д’Овидио был удивлён и точно знал, что зритель будет шокирован не меньше.
Большинство операторов службы спасения — женщины, поэтому и сюжет фильма строится вокруг Джордан Тёрнер (Хэлли Берри). Девушка принимает вызов от пострадавшей, в дом которой проник неизвестный. Оператор совершает ошибку и перезванивает жертве, чем выдаёт ее место положение в доме. Как итог — девушка убита.
Однако судьба даёт Тёрнер ещё один шанс, когда полгода спустя она берёт вызов от очередной жертвы похитителя. На этот раз оператор службы спасения во что бы то ни стало должна спасти девушку, даже если ей придётся покинуть безопасный офис и искать преступника самой.
Факт: изначально планировалось создать целый сериал на тему работы «службы 911», но в реальности операторы очень редко выходят «в поле». Таким образом сложно было вытянуть сюжет на целый сезон. Сценарий для пилотной серии и стал в итоге полнометражным фильмом.
Большинство операторов службы спасения — женщины, поэтому и сюжет фильма строится вокруг Джордан Тёрнер (Хэлли Берри). Девушка принимает вызов от пострадавшей, в дом которой проник неизвестный. Оператор совершает ошибку и перезванивает жертве, чем выдаёт ее место положение в доме. Как итог — девушка убита.
Однако судьба даёт Тёрнер ещё один шанс, когда полгода спустя она берёт вызов от очередной жертвы похитителя. На этот раз оператор службы спасения во что бы то ни стало должна спасти девушку, даже если ей придётся покинуть безопасный офис и искать преступника самой.
Факт: изначально планировалось создать целый сериал на тему работы «службы 911», но в реальности операторы очень редко выходят «в поле». Таким образом сложно было вытянуть сюжет на целый сезон. Сценарий для пилотной серии и стал в итоге полнометражным фильмом.
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«Телефонная будка» (2002)
Идею фильма «Телефонная будка» сценарист Ларри Коэн вынашивал более 40 лет. Впервые он предложил сюжет, в котором всё держится на звонке из телефонной будки, Альфреду Хичкоку. Несмотря на то, что задумка режиссёра заинтересовала, как выстроить целый фильм вокруг одного телефонного разговора, Хичкок не понимал. Спустя годы Коэн вписал в сценарий снайпера — и кино состоялось.
Стюарт Шепард — рекламный агент, карьера которого строится на вранье. Он настолько привык ко лжи, что не только его профессиональная, но и личная жизнь наполнена обманом. Чтобы жена не смогла отследить его разговоры по мобильному, он звонит любовнице по старинке — из городской телефонной будки.
Повесив трубку, Шепард отвечает на звонок, который изменит всю его жизнь. На том конце провода снайпер, угрожающий убить агента, если тот не начнёт говорить правду, для начала — своей жене и любовнице. В подтверждение своих намерений он убивает случайного человека на улице. Теперь перед Шепардом выбор: быть честным, чтобы остаться в живых, но разрушить всё, чего он добивался годами, или же продолжить врать и поплатиться.
Факт: роль Стюарта Шепарда должен был сыграть Джим Керри, для которого уже был даже пошит костюм. Но в последний момент он позвонил режиссёру и сказал, что сомневается в правильности своего участия. Авторы фильма не стали уговаривать Керри, а быстро нашли ему замену в лице Коллина Фаррелла.
Стюарт Шепард — рекламный агент, карьера которого строится на вранье. Он настолько привык ко лжи, что не только его профессиональная, но и личная жизнь наполнена обманом. Чтобы жена не смогла отследить его разговоры по мобильному, он звонит любовнице по старинке — из городской телефонной будки.
Повесив трубку, Шепард отвечает на звонок, который изменит всю его жизнь. На том конце провода снайпер, угрожающий убить агента, если тот не начнёт говорить правду, для начала — своей жене и любовнице. В подтверждение своих намерений он убивает случайного человека на улице. Теперь перед Шепардом выбор: быть честным, чтобы остаться в живых, но разрушить всё, чего он добивался годами, или же продолжить врать и поплатиться.
Факт: роль Стюарта Шепарда должен был сыграть Джим Керри, для которого уже был даже пошит костюм. Но в последний момент он позвонил режиссёру и сказал, что сомневается в правильности своего участия. Авторы фильма не стали уговаривать Керри, а быстро нашли ему замену в лице Коллина Фаррелла.
«Сотовый» (2004)
Идея этого фильма также принадлежит сценаристу Ларри Коэну — причём он разрабатывал её как раз в то время, когда шла работа над «Телефонной будкой». Сам автор говорил, что на этот раз хотел сделать совершенно противоположное кино: в отличие от персонажа Коллина Фаррелла, который прикован к телефонной будке, герой «Сотового» активно меняет локации.
Молодой парень Райан (Крис Эванс) едет в машине по своим делам, когда его мобильный начинает звонить. На другом конце провода совершенно незнакомый ему человек — Джессика (Ким Бейсингер), которая рассказывает историю, что её похитили из собственного дома и держат в неизвестном помещении. Женщина в шоке, потому что не понимает, почему вообще её семья вызвала интерес у преступников.
Как и любой простой человек, Райан не хочет впутываться в странную историю и предательски пытается повесить трубку. Но всё меняется, когда он случайно слышит в трубке голос одного из похитителей. Ему нужно найти не только способ помочь семье Джессики, но и оставаться на связи с напуганной женщиной. А ведь телефон имеет свойство разряжаться.
Факт: если идея фильма и принадлежала Коэну, то для написания сценария был приглашён Крис Морган (сценарист всех основных «Форсажей» начиная с третьей части). Именно он и вписал в сюжет ключевую линию — способен ли обычный человек на героические поступки.
Молодой парень Райан (Крис Эванс) едет в машине по своим делам, когда его мобильный начинает звонить. На другом конце провода совершенно незнакомый ему человек — Джессика (Ким Бейсингер), которая рассказывает историю, что её похитили из собственного дома и держат в неизвестном помещении. Женщина в шоке, потому что не понимает, почему вообще её семья вызвала интерес у преступников.
Как и любой простой человек, Райан не хочет впутываться в странную историю и предательски пытается повесить трубку. Но всё меняется, когда он случайно слышит в трубке голос одного из похитителей. Ему нужно найти не только способ помочь семье Джессики, но и оставаться на связи с напуганной женщиной. А ведь телефон имеет свойство разряжаться.
Факт: если идея фильма и принадлежала Коэну, то для написания сценария был приглашён Крис Морган (сценарист всех основных «Форсажей» начиная с третьей части). Именно он и вписал в сюжет ключевую линию — способен ли обычный человек на героические поступки.
«Мобильник» (2016)
Фильм ужасов «Мобильник» был снят по одноимённому роману Стивена Кинга. Автор рассказал, что идея для книги пришла к нему, когда он прогуливался по Нью-Йорку. Вокруг него все говорили по мобильным телефонам, и тогда он подумал: а что если именно в данную минуту человек получает сообщение, после которого начнёт убивать? Сам Кинг не раз признавался в своём недоверии к технике и говорил, что не пользуется сотовым.
Художник Клайтон Ридделл (Джон Кьюсак), оставивший семью ради работы, приезжает в аэропорт, чтобы после долгого отсутствия вернуться домой к сыну. В одно мгновение он замечает, как люди вокруг сходят с ума. Он обращает внимание, что в зомби превращаются только те, кто говорит по телефону. Чувствуя, что с ними что-то происходит, они звонят родным и друзьям, чем только распространяют вирус.
Как отыскать жену и сына, когда вокруг зомби, а мобильным пользоваться нельзя? Не звони, не отвечай, не разговаривай — в своём романе Кинг поднимает риторический вопрос: можно ли в современном мире что-то сделать без связи?
Факт: об экранизации книги заговорили ещё в 2009 году. Фильм сняли в 2014-м и положили на полку. Однажды в Твиттере Кьюсака спросили, когда можно ожидать премьеру, а он сказал, что они с Кингом не имеют больше отношения к картине. После многочисленных задержек кино всё-таки вышло в 2016 году. Фильм получил в основном негативных отзывы — может быть, поэтому съёмочная группа и не спешила выпускать картину. Тем не менее многие поклонники Кинга остались довольны, ведь ради них он изменил в сценарии концовку фильма, о которой его так просили читатели после публикации романа.
Художник Клайтон Ридделл (Джон Кьюсак), оставивший семью ради работы, приезжает в аэропорт, чтобы после долгого отсутствия вернуться домой к сыну. В одно мгновение он замечает, как люди вокруг сходят с ума. Он обращает внимание, что в зомби превращаются только те, кто говорит по телефону. Чувствуя, что с ними что-то происходит, они звонят родным и друзьям, чем только распространяют вирус.
Как отыскать жену и сына, когда вокруг зомби, а мобильным пользоваться нельзя? Не звони, не отвечай, не разговаривай — в своём романе Кинг поднимает риторический вопрос: можно ли в современном мире что-то сделать без связи?
Факт: об экранизации книги заговорили ещё в 2009 году. Фильм сняли в 2014-м и положили на полку. Однажды в Твиттере Кьюсака спросили, когда можно ожидать премьеру, а он сказал, что они с Кингом не имеют больше отношения к картине. После многочисленных задержек кино всё-таки вышло в 2016 году. Фильм получил в основном негативных отзывы — может быть, поэтому съёмочная группа и не спешила выпускать картину. Тем не менее многие поклонники Кинга остались довольны, ведь ради них он изменил в сценарии концовку фильма, о которой его так просили читатели после публикации романа.
«13 грехов» (2014)
Триллер «13 грехов» — это американский ремейк тайского фильма 2006 года «13: смертельная игра». Режиссёр признался, что специально не смотрел оригинал, чтобы не попасть под его влияние.
Офисный клерк Эллиот Бриндл (Марк Уэббер) погряз в проблемах и долгах. Младший брат, о котором нужно постоянно заботиться, невеста, которая ждёт от него роскошной свадьбы, работа, с которой его увольняют за мягкость. Очень «вовремя» звонит телефон. Голос в трубке предлагает ему сыграть в игру, в которой будет всего 13 заданий. Первое — убить муху.
Что может быть проще? Герой без проблем прихлопывает насекомое, и в тот же момент ему перечисляется одна тысяча долларов. Ставки в игре растут вместе со сложностью заданий. Но как далеко может зайти человек, когда перед ним такой заманчивый выигрыш в несколько миллионов долларов? Кажется, что все проблемы будут решены, стоит только выполнить 13 заданий.
Факт: было снято две альтернативные концовки фильма — оптимистичная и не очень. Оба варианта можно найти в специальном издании картины.
Офисный клерк Эллиот Бриндл (Марк Уэббер) погряз в проблемах и долгах. Младший брат, о котором нужно постоянно заботиться, невеста, которая ждёт от него роскошной свадьбы, работа, с которой его увольняют за мягкость. Очень «вовремя» звонит телефон. Голос в трубке предлагает ему сыграть в игру, в которой будет всего 13 заданий. Первое — убить муху.
Что может быть проще? Герой без проблем прихлопывает насекомое, и в тот же момент ему перечисляется одна тысяча долларов. Ставки в игре растут вместе со сложностью заданий. Но как далеко может зайти человек, когда перед ним такой заманчивый выигрыш в несколько миллионов долларов? Кажется, что все проблемы будут решены, стоит только выполнить 13 заданий.
Факт: было снято две альтернативные концовки фильма — оптимистичная и не очень. Оба варианта можно найти в специальном издании картины.
«Идеальные незнакомцы» (2016)
В отличие от многих других фильмов, где звонки ведут к убийствам и преследованиям, итальянская картина «Идеальные незнакомцы» кажется вполне мирным кино. По крайней мере, до определённого момента.
Старые друзья собираются за ужином. Они знакомы со школы и знают друг о друге всё. Или это им только так кажется? В качестве развлечения хозяйка дома, психолог Ева, предлагает сыграть в игру с простыми правилами: положить на стол телефоны экранами вверх, зачитывать все входящие сообщения, а звонки ставить на громкую связь.
Семь человек — семь биографий, всем есть что скрывать не только от близких друзей, но даже от супругов. Окажется ли за столом хоть один человек, на ком никак не отразится эта игра? По напряжению фильм даст фору многим триллерам.
Факт: в 2019 году фильм «Идеальные незнакомцы» попал в книгу рекордов Гиннеса, как картина, у которой больше всего ремейков в истории кино — восемнадцать. Своя версия есть и в России. Права на сюжет выкупил театр «Квартет И», сами актёры и сыграли главные роли в картине. В прокат фильм вышел под названием «Громкая связь».
Старые друзья собираются за ужином. Они знакомы со школы и знают друг о друге всё. Или это им только так кажется? В качестве развлечения хозяйка дома, психолог Ева, предлагает сыграть в игру с простыми правилами: положить на стол телефоны экранами вверх, зачитывать все входящие сообщения, а звонки ставить на громкую связь.
Семь человек — семь биографий, всем есть что скрывать не только от близких друзей, но даже от супругов. Окажется ли за столом хоть один человек, на ком никак не отразится эта игра? По напряжению фильм даст фору многим триллерам.
Факт: в 2019 году фильм «Идеальные незнакомцы» попал в книгу рекордов Гиннеса, как картина, у которой больше всего ремейков в истории кино — восемнадцать. Своя версия есть и в России. Права на сюжет выкупил театр «Квартет И», сами актёры и сыграли главные роли в картине. В прокат фильм вышел под названием «Громкая связь».
«Виновный» (2018)
Датский фильм «Виновный» — очередная версия на тему звонка в службу спасения. На этот раз дело происходит в Зеландии. Практически весь фильм зритель видит только одного актёра, который говорит с разными людьми по телефону. Все эмоции публика считывает не с действия на экране, а с выражения лица главного героя.
Асгер (Якоб Седергнен) — бывший полицейский, который был отстранён от работы и временно перешёл в службу спасения. В потоке звонков, сообщающих о мелких происшествиях, он получает вызов от девушки, которая притворяется, будто звонит ребёнку. Асгер понимает, что женщину похитили.
Его задача как оператора службы — передать звонок в полицию, но прошлый опыт работы не даёт ему просто так отпустить дело. Вынужденно, из кабинета, он пытается вести расследование. Интересно, что сюжет строится не только вокруг жертвы и переговоров с ней. По ходу действия зритель узнает всё больше и больше подробностей из профессиональной и личной жизни Асгера.
Факт: фильм был выдвинут от Дании на премию «Оскар» в номинации «За лучший фильм на иностранном языке». Картина не попала в шорт-лист, но собрала множество других премий и заработала высокую оценку критиков.
Асгер (Якоб Седергнен) — бывший полицейский, который был отстранён от работы и временно перешёл в службу спасения. В потоке звонков, сообщающих о мелких происшествиях, он получает вызов от девушки, которая притворяется, будто звонит ребёнку. Асгер понимает, что женщину похитили.
Его задача как оператора службы — передать звонок в полицию, но прошлый опыт работы не даёт ему просто так отпустить дело. Вынужденно, из кабинета, он пытается вести расследование. Интересно, что сюжет строится не только вокруг жертвы и переговоров с ней. По ходу действия зритель узнает всё больше и больше подробностей из профессиональной и личной жизни Асгера.
Факт: фильм был выдвинут от Дании на премию «Оскар» в номинации «За лучший фильм на иностранном языке». Картина не попала в шорт-лист, но собрала множество других премий и заработала высокую оценку критиков.
«Когда звонит незнакомец» (2006)
Триллер «Когда звонит незнакомец» — это ремейк одноимённой картины 1979 года, снятый на основе городской легенды «Няня и незнакомец на втором этаже». Исполнительница главной роли Камилла Белль призналась, что никогда не любила фильмы ужасов, поэтому долго отказывалась от съёмок.
Режиссёру пришлось убедить её, что это будет психологический триллер, но на деле Белль все же оказалась ближе к правде.
Молодая студентка Джилл подрабатывает няней. Однажды богатая семейная пара приглашает ее в свой роскошный дом посидеть в их отсутствие с детьми, которые спят. В особняке также остаётся горничная, а позже наведывается и подруга Джилл. Но вечер для неё всё равно остаётся довольно унылым, пока его не «оживляет» телефонный звонок.
Правда, анонимный собеседник по началу предпочитает только молчать, но и это для молодой девушки хоть какое-то развлечение. Все эти звонки больше похожи на пранк друзей, пока незнакомец не начинает угрожать Джилл. Естественно, девушка обращается в полицию с просьбой отследить звонок. А пока она ждёт помощи, ей придётся справляться с угрозами самой.
Факт: несмотря на незамысловатый сюжет, фильм стал коммерчески успешным, поэтому почти сразу заговорили о съёмках продолжения под черновым названием «Когда незнакомец возвращается». Но дальше этого дело не двинулось. В очередной раз о сиквеле вспомнили в сентябре 2020 года. Сценарист фильма сказал, что чем-то он будет напоминать картину «Хеллоуин».
Режиссёру пришлось убедить её, что это будет психологический триллер, но на деле Белль все же оказалась ближе к правде.
Молодая студентка Джилл подрабатывает няней. Однажды богатая семейная пара приглашает ее в свой роскошный дом посидеть в их отсутствие с детьми, которые спят. В особняке также остаётся горничная, а позже наведывается и подруга Джилл. Но вечер для неё всё равно остаётся довольно унылым, пока его не «оживляет» телефонный звонок.
Правда, анонимный собеседник по началу предпочитает только молчать, но и это для молодой девушки хоть какое-то развлечение. Все эти звонки больше похожи на пранк друзей, пока незнакомец не начинает угрожать Джилл. Естественно, девушка обращается в полицию с просьбой отследить звонок. А пока она ждёт помощи, ей придётся справляться с угрозами самой.
Факт: несмотря на незамысловатый сюжет, фильм стал коммерчески успешным, поэтому почти сразу заговорили о съёмках продолжения под черновым названием «Когда незнакомец возвращается». Но дальше этого дело не двинулось. В очередной раз о сиквеле вспомнили в сентябре 2020 года. Сценарист фильма сказал, что чем-то он будет напоминать картину «Хеллоуин».
«Коллектор» (2016)
Автор сценария и режиссёр фильма «Коллектор» Алексей Красовский придумал сюжет совершенно случайно в кабинете гастроэнтеролога. Во время процедуры доктору кто-то позвонил по телефону и отвлёк его, тем самым затянув и без того болезненный процесс для Красовского. В тот момент он и подумал, что было бы забавно, если бы это звонил коллектор, который таким образом пытался причинить ему страдания, заставляя отдать долг. Так появился сюжет о том, на что идут кредиторы, чтобы выбить деньги из должников.
Успешный и умный коллектор Артур (Константин Хабенский) — лучший в фирме. Ему достаются только «крупные рыбы», которые должны миллионы. Он знает, как по телефону, без применения физической силы, нажать на болевые точки и заставить отдать деньги любого должника. Сам Артур не стесняется своей работы, считая своих «клиентов» обманщиками и ворами.
Вся его «избранность» испаряется, когда звонить начинают ему — и вот уже сам Артур становится жертвой. Всё, чем он раньше так гордился, рушится в один миг. Логичнее было бы убежать, но герой решает бороться, чтобы узнать, кто и почему решил его «убрать».
Факт: единственную, по сути, роль в фильме сыграл Константин Хабенский. Остальных участников зритель только слышит, но не видит. Однако в картине, размыто и издалека, но всё же мелькают другие персонажи. Всех их сыграла актриса Ксения Буравская.
Успешный и умный коллектор Артур (Константин Хабенский) — лучший в фирме. Ему достаются только «крупные рыбы», которые должны миллионы. Он знает, как по телефону, без применения физической силы, нажать на болевые точки и заставить отдать деньги любого должника. Сам Артур не стесняется своей работы, считая своих «клиентов» обманщиками и ворами.
Вся его «избранность» испаряется, когда звонить начинают ему — и вот уже сам Артур становится жертвой. Всё, чем он раньше так гордился, рушится в один миг. Логичнее было бы убежать, но герой решает бороться, чтобы узнать, кто и почему решил его «убрать».
Факт: единственную, по сути, роль в фильме сыграл Константин Хабенский. Остальных участников зритель только слышит, но не видит. Однако в картине, размыто и издалека, но всё же мелькают другие персонажи. Всех их сыграла актриса Ксения Буравская.
«Крик» (1996)
Кевин Уильямсон написал сценарий для молодёжного фильма ужасов «Крик», по большому счёту, из-за денег. На самом деле, у него давно уже была идея развить на экране историю «Гейнсвиллского потрошителя» Дэнни Роллинга, который убивал студентов университета во Флориде. Но именно финансовая нужда побудила его сесть за написание сценария. На всё ему понадобилось три дня, причём за это время он также набросал черновики для двух сиквелов.
Ученики школы Вудсборо получают анонимные звонки на телефону, после которых неминуемо гибнут. Убийца не просто расправляется с жертвами, он с ними играет. «Крик» начинается с культовой фразы «Какой твой любимый фильм ужасов?» и приводит к игре, ошибка в которой стоит жизни.
Однако главная мишень неизвестного киллера — школьница Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл). Девушка и так живёт в постоянном страхе после убийства матери, а тут ещё звонки с угрозами. Весь фильм Сидни пытается не только убежать от незнакомца в маске призрака, но и разобраться, кто убил её мать.
Факт: исполнительница главной роли Нив Кэмбелл уже играла в фильме ужасов и не хотела повторяться. Но в «Крике» ей предложили главную роль, так что начинающая актриса не смогла отказаться, заслужив в итоге титул «Королевы крика». Первоначальное название у картины было «Очень страшное кино».
Ученики школы Вудсборо получают анонимные звонки на телефону, после которых неминуемо гибнут. Убийца не просто расправляется с жертвами, он с ними играет. «Крик» начинается с культовой фразы «Какой твой любимый фильм ужасов?» и приводит к игре, ошибка в которой стоит жизни.
Однако главная мишень неизвестного киллера — школьница Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл). Девушка и так живёт в постоянном страхе после убийства матери, а тут ещё звонки с угрозами. Весь фильм Сидни пытается не только убежать от незнакомца в маске призрака, но и разобраться, кто убил её мать.
Факт: исполнительница главной роли Нив Кэмбелл уже играла в фильме ужасов и не хотела повторяться. Но в «Крике» ей предложили главную роль, так что начинающая актриса не смогла отказаться, заслужив в итоге титул «Королевы крика». Первоначальное название у картины было «Очень страшное кино».
«Звонок» (2002)
Американская версия «Звонка» — это ремейк японского фильма, снятого по книге писателя Кодзи Судзуки. Интересно, что при переводе названия картины на русский язык исчезла половина его смысла. В английском варианте оно звучит The Ring и имеет два значения: звонок и кольцо. Именно кольцо, по задумке автора романа, олицетворяло колодец, который сыграл ключевую роль в сюжете. Также кольцо изображено на всех постерах фильма. Российскому зрителю оставалось только недоумевать, как это
связано с названием картины «Звонок».
В городе по рукам ходит видеокассета, и все, кто посмотрят запись на ней, после окончания получают звонок на телефон, где неизвестный говорит единственную фразу: «Семь дней». Через неделю каждый, кто посмотрел видео, умирает.
За расследование загадочных смертей берётся журналистка и тётя одной из погибших девочек-подростков Рэйчел Келлер (Наоми Уоттс). При помощи бывшего парня ей удаётся добыть некоторую информацию, но хватит ли её, чтобы выжить? Ведь они оба уже посмотрели кассету и получили звонок.
Факт: создатели фильма пугали публику как могли — в кинотеатрах под сидениями зрители находили загадочные кассеты с якобы «той самой» записью. На диск после фильма также было добавлено «проклятое видео». Интересно, что на время просмотра, зритель терял возможность управлять записью — перематывать, ставить на паузу, возвращаться в главное меню, а конце раздавались звуки, имитирующие звонки на телефон.
связано с названием картины «Звонок».
В городе по рукам ходит видеокассета, и все, кто посмотрят запись на ней, после окончания получают звонок на телефон, где неизвестный говорит единственную фразу: «Семь дней». Через неделю каждый, кто посмотрел видео, умирает.
За расследование загадочных смертей берётся журналистка и тётя одной из погибших девочек-подростков Рэйчел Келлер (Наоми Уоттс). При помощи бывшего парня ей удаётся добыть некоторую информацию, но хватит ли её, чтобы выжить? Ведь они оба уже посмотрели кассету и получили звонок.
Факт: создатели фильма пугали публику как могли — в кинотеатрах под сидениями зрители находили загадочные кассеты с якобы «той самой» записью. На диск после фильма также было добавлено «проклятое видео». Интересно, что на время просмотра, зритель терял возможность управлять записью — перематывать, ставить на паузу, возвращаться в главное меню, а конце раздавались звуки, имитирующие звонки на телефон.
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