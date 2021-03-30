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Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус

Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус (16 фото)

Автор:
30 марта 2021 08:27
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   классика   подборка   провалились в прокате   успех   фильм   
1321
16
Вы удивитесь, какие мощные фильмы внезапно оказались в этом списке лузеров.
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Метки: актеры   кино   классика   подборка   провалились в прокате   успех   фильм   
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4  комментария
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4k
Александр Иванов Час назад
Даже не верится, что "Побег из Шоушенка" оценили не сразу. Типичный американский мелотриллер! Я до сих пор считаю его одним из лучших.
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21k
Сибиряк Полчаса назад
До сих пор не оценили, а зря)
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13k
seller-k Сибиряк 8 минут назад
Добротная картина
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2k
Frank Borman 41 минуту назад
Культово-эпичные муви. Все, кто там играют - иконы стиля.
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