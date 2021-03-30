Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус

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Вы удивитесь, какие мощные фильмы внезапно оказались в этом списке лузеров.
Как бы зрители и критики ни возносили фильм, для киностудий важнейшим показателем являются кассовые сборы картины. И порой даже у самых крутых проектов эти цифры оказываются настолько малы, что спустя годы это выглядит даже как-то оскорбительно. Особенно в том случае, когда сами фильмы (как, например, из этой подборки) со временем становятся чуть ли не классикой кино.
Чтобы фильм считался окупившимся, он должен собрать сумму в три раза превышающую бюджет. Если сборы оказались, например, лишь вдвое больше бюджета, фильм считается не оправдавшим вложений, а если сборы равны бюджету или незначительно больше — это провал. Если же сборы оказались и вовсе меньше вложенной в его создание суммы, то это настоящая катастрофа для студии.
Предлагаем вам посочувствовать создателям этих пятнадцати картин, которые понравились зрителям и критикам, но в год своего выхода собрали в кинотеатрах очень мало денег, из-за чего имеют статус «хлопнувшихся в прокате».
Чтобы фильм считался окупившимся, он должен собрать сумму в три раза превышающую бюджет. Если сборы оказались, например, лишь вдвое больше бюджета, фильм считается не оправдавшим вложений, а если сборы равны бюджету или незначительно больше — это провал. Если же сборы оказались и вовсе меньше вложенной в его создание суммы, то это настоящая катастрофа для студии.
Предлагаем вам посочувствовать создателям этих пятнадцати картин, которые понравились зрителям и критикам, но в год своего выхода собрали в кинотеатрах очень мало денег, из-за чего имеют статус «хлопнувшихся в прокате».
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