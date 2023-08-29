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Сообщество Страшилки и ужастики 86 постов • 137 подписчиков подписаться
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40 снимков для любителей пощекотать нервы

40 снимков для любителей пощекотать нервы

Автор:
29 августа 2023 09:22
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: картина   подборка   страх   страшилки   ужастики   фото   
1188
41

Будь то фильм ужасов или фотография с места аварии, трудно объяснить, почему людей тянет к страшным вещам. Впечатляющую коллекцию мрачных изображений можно найти на сабреддите с подходящим названием "Жуть". Созданное "для всего жуткого", сообщество делится всем: от пугающих рисунков до картин, фотографий. Предупреждаем: от некоторые из них кровь стынет в жилах.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: картина   подборка   страх   страшилки   ужастики   фото   
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1  комментарий
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29k
Serg2001 10 минут назад
Комментарий к фото
О!... Фотка моего начальника бывшего... Правда у того тараканы были...
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Fuchsia

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