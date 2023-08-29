40 снимков для любителей пощекотать нервы

1188
41
Будь то фильм ужасов или фотография с места аварии, трудно объяснить, почему людей тянет к страшным вещам. Впечатляющую коллекцию мрачных изображений можно найти на сабреддите с подходящим названием "Жуть". Созданное "для всего жуткого", сообщество делится всем: от пугающих рисунков до картин, фотографий. Предупреждаем: от некоторые из них кровь стынет в жилах.
×
×
16. Череп плода с гидроцефалией, XIX век, музей при Королевском колледже хирургов в Эдинбурге
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Эти потрясающие картины можно с лёгкостью принять за фотографии
- 17 фотографий, вещи на которых выглядят пугающе
- 20 фотографий, которые не дадут вам спокойно уснуть
- 10 самых странных фильмов ужасов
- Пейзажи и натюрморты современного российского художника Константина
Новости партнёров
реклама