40 снимков для любителей пощекотать нервы

Будь то фильм ужасов или фотография с места аварии, трудно объяснить, почему людей тянет к страшным вещам. Впечатляющую коллекцию мрачных изображений можно найти на сабреддите с подходящим названием "Жуть". Созданное "для всего жуткого", сообщество делится всем: от пугающих рисунков до картин, фотографий. Предупреждаем: от некоторые из них кровь стынет в жилах.