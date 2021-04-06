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В сети сравнили постеры фильмов с их сюжетом

В сети сравнили постеры фильмов с их сюжетом (17 фото)

Автор:
06 апреля 2021 09:07
Сообщество : Кино
Метки: кино   подборка   постер   сравнение   сюжет   фильм   
657
17
Кое-где коллаж «постер — сюжет» может стать бесконтекстным спойлером, который прямо намекает на главный поворот в фильме, так что будьте осторожны!
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Метки: кино   подборка   постер   сравнение   сюжет   фильм   
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