В сети сравнили постеры фильмов с их сюжетом

657
17
Кое-где коллаж «постер — сюжет» может стать бесконтекстным спойлером, который прямо намекает на главный поворот в фильме, так что будьте осторожны!
Пользователи Твиттера образовали флешмоб, в котором сопоставили постеры фильмов и сериалов с тем, чем они действительно всем запомнились. Вторая часть обозначена как «сюжет», но в рамках флешмоба это может быть любая деталь, которая особо бросилась в глаза зрителям — даже та, что никак не влияет на историю. Вроде пёсика, который встретился главному герою, или странный танец Питера Паркера из третьей части «Человека-паука». Причём указанный «сюжет» может быть как чем-то положительным, так и негативной частью фильма (как, например, в «Кошках»).
×
3. Кошки (2019)
Мюзикл «Кошки», их средняя зрительская оценка в мире (2.8 из 10 баллов) и 6 «Золотых малин» сложно сравнить с чем-то, кроме как с катастрофой.
5. Однажды в… Голливуде (2019)
Многие зрители и критики отмечали, что в последнем фильме Квентина Тарантино практически отсутствует сюжет, и картина лишь отлично справляется с погружением в атмосферу тех времён. Согласны ли вы с таким мнением?
7. Мандалорец (2019-…)
Всем очевидно, что главная часть сериала Мандалорец — это малыш Грогу!
14. Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011)
Каждая новая часть франшизы «Миссия невыполнима» сопровождается интригой, куда на этот раз залезет или какой нереальный трюк на этот раз исполнит Том Круз.
Источник:
Ссылки по теме:
- Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах
- Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
- Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус
- Актеры, которые получили «Оскар» за воплощение на экране реальных исторических личностей
- 12 фильмов, где главная интрига раскрывается на постере
9
Понравилось9
Новости партнёров
Загрузка...