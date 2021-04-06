В сети сравнили постеры фильмов с их сюжетом

Пользователи Твиттера образовали флешмоб, в котором сопоставили постеры фильмов и сериалов с тем, чем они действительно всем запомнились. Вторая часть обозначена как «сюжет», но в рамках флешмоба это может быть любая деталь, которая особо бросилась в глаза зрителям — даже та, что никак не влияет на историю. Вроде пёсика, который встретился главному герою, или странный танец Питера Паркера из третьей части «Человека-паука». Причём указанный «сюжет» может быть как чем-то положительным, так и негативной частью фильма (как, например, в «Кошках»).